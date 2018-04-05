Холостяки апреля: подружкам на зависть

Даниил, 36 лет Стилист, парикмахер, владелец салона красоты, шоумен, постановщик парикмахерских трюков и шоу-программ

«Мне нравятся максимально простые девушки, лёгкие в общении. В меру яркая, но не как кукла, другая яркость, огонёк, который выделяет её из толпы. Когда мужчине нравится девушка, он даже не может объяснить, что именно его привлекло. Это может быть нежность, теплота, ты умиляешься, глядя на неё. Я не воспринимаю домохозяек. Когда мозг женщины ничем не занят, она начинает варить мозг другим, как правило, самым близким. Поэтому я выберу работящую. Домохозяйкой она может стать только в том случае, если действительно будет большой дом с хозяйством и много детей.

Оттолкнуть от девушки могут разные факторы. Например, нераскрепощённость в сексе или флирт с другими мужчинами, когда она старается показать, что нравится не только мне. Сейчас многие выдают себя не за тех, кем являются, это тоже не располагает. Я не приемлю враньё, предательство: это самое низкое, что может быть, — врать своему близкому человеку. Считаю, что внешность — не причина отвернуться от девушки, сейчас такое время, что из любой можно сделать красавицу, было бы желание обоих и возможности мужчины.

Для первого свидания я бы выбрал кино, спектакль или концерт. Все всегда ведут в кафе, чтобы поговорить. Поговорить я и так смогу, а вот помолчать не с каждым человеком можно. Интереснее второе свидание, вот здесь я бы предпочёл ресторан или клуб, чтобы посмотреть на человека в толпе, в расслабленном состоянии, когда он проявляется таким, какой есть на самом деле, настоящим.

Я был готов и готов сейчас к семье, детям, можно даже сказать, мечтаю об этом. Но проблема в том, что девушки сегодня сами не хотят. Многие мои знакомые лет с 25 не прочь жениться, но женщины не хотят менять своих позиций. Чем старше я становлюсь, тем сильнее разочаровываюсь».

Иван, 26 лет Профессиональный художник, любит спорт, дрифт, автотюнинг, стрельбу из снайперских винтовок, дизайн интерьеров и одежды, искусство, вино, Италию

«Ввиду своей профессии я много общаюсь с девушками. Это преимущественно люди искусства, успешные женщины. В голове сложился образ идеальной — если про внешность, то я склонен к спортивным, стройным девушкам. Я сам много времени провожу в зале, и поэтому рядом с собой хотел бы видеть ту, которая следит за собой. Это к тому же и эстетическое удовольствие. Я не любитель домохозяек и борщей на плите. Меня привлечёт та, которая любит себя, — думаю, излишне объяснять, что такое любовь к себе. Вот такая даже с шишкой из волос на голове очарует. Интереснее всегда та девушка, которая занимается любимым делом, которая погружена в него и ни в коем случае не закрывается дома, иначе начинается деградация, теряется цель. Но случается такой парадокс, что, занимаясь чем-то своим, девушки начинают превосходить мужчину или двигаться с ним на равных. Я считаю, что такого не должно быть, это фиаско, и из-за этого меня обвиняют в сексизме. Так рассуждает много девушек лет до 25, а после, когда от них начинают сбегать мужчины, переосмысливают свою позицию. Меня раздражает глупая наигранность, измена самой себе — «продать» себя дороже. Звучит грубо, но если бы этого не было, об этом столько бы и не говорили.

С правильной девушкой, с девушкой, которую ты любишь, чувствуешь, я готов на многое. В наше время любовь стала посредственной. Когда ты чувствуешь человека даже за многие километры, когда по необъяснимым причинам ты понимаешь, что твоему человеку хорошо или плохо, — в такие моменты ты не задумываешься о каких-то поступках, ты просто берёшь и делаешь невероятные вещи. На первом свидании я бы повел её есть устрицы и пить вино на 50-й этаж в «Москва-Сити» (устрицы ей, вино мне). Я не могу сказать, готов ли я к семье и серьёзным отношениям, для начала нужно влюбиться».

Тимофей, 28 лет Занимается обучением через интернет, руководит направлением онлайн-школы. Любит экстремальные виды спорта, активный отдых, много времени уделяет музыке, есть образование по классу виолончели, но играет преимущественно на гитаре и фортепиано

«Мне нравятся невысокие девушки, тёмненькие, с пышными волосами. Я за натуральную красоту, не люблю тонну косметики на лице. Красивая улыбка, чувство юмора, с искоркой в глазах, творческая. Самодостаточная, сильная в жизни, но слабый котёночек рядом со мной. Меня привлечёт не броская красота, а утончённая девушка со своим стилем и на своей волне, любящая жизнь, с постоянным желанием делиться эмоциями, впечатлениями, с желанием рассказать всю свою жизнь за один день.

Если я почувствую, что этот человек создан для меня, то не будет никаких преград, всегда можно отказаться от чего-либо. Я законченный романтик, мои родители познакомились, когда мама была в 7-м классе, а папа в 9-м. Я верю, что есть искренняя любовь на всю жизнь, просто пока что я её не встретил. Если я замечу, что блеск в её глазах пропадает и она уже не смотрит на меня как на любимого мужчину, постараюсь это исправить, а если не получится — уйду. Я не смогу принять измену и ложь, отношения строятся с тем человеком, которому хочется открываться и рассказывать сокровенное, а не наоборот. Беспочвенные приступы ревности, истерики, желание навязать своё мнение, отсутствие планов на жизнь и желания развиваться тоже оттолкнут меня. Сложно перечислить вот так, при знакомстве с человеком всё чувствуется сразу интуитивно.

Я не люблю шаблонные встречи типа кафе, кино. Для первого свидания придумаю что-нибудь интересное — свожу на креативную выставку, либо активный отдых на природе (если ей такой нравится). Можно посмотреть фильм в машине под открытым небом в кинотеатре или же просто умчаться на Обское море смотреть закат, а потом всю ночь колесить по городу и пить кофе. Я думаю, что да, я готов к созданию семьи. Хорошие отношения для мня всегда являлись огромной мотивацией, и семья, дети — то, к чему мы рано или поздно все придём. Главное — это встретить своего человека».

Девушки, если вам понравились герои статьи и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе и фото на she@ngs.ru, мы обязательно передадим информацию героям. В теме письма указывайте имя симпатичного вам мужчины.

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