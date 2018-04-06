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Тайна смерти Мэрилин Монро: следы ведут в ЦРУ
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Тайна смерти Мэрилин Монро: следы ведут в ЦРУ 

Don't Panic 8 минут назад
Фото: Don't Panic
В смерти Мэрилин Монро виноваты спецслужбы. Об этом буквально на смертном одре поведал журналистам ветеран разведывательного бюро Норманд Ходжес, решивший перед смертью публично покаяться в совершенных грехах. Мы решили рассказать в подробностях все детали этой версии истории.

Киллер №1

Норманд Ходжес был не рядовым оперативником. Целых сорок лет этот человек считался чуть ли не лучшим «специалистом по безопасности» ЦРУ. За изящной формулировкой кроется гораздо более простая расшифровка: Ходжес работал наемным убийцей высочайшего класса.

Спецподготовка

Еще в раннем возрасте Норманд прошел спецподготовку в рядах «Морских котиков». Он участвовал во многих зарубежных рейдах ЦРУ как оперативник, а затем перешел на более высокий уровень: убийцу допустили к деликатным делам. Снайпер, великолепный боец, знаток ядов и даже взрывотехник — такому человеку ЦРУ доверяло самые сложные, зачастую государственные заказы.

Рабочие будни

Сам Норманд в интервью признается, что ему напрямую приказывали убивать людей, деятельность которых угрожала безопасности страны. Журналисты и политики, деятели культуры и профсоюзные боссы, мафиозные воротилы и даже ученые — какая разница, кого убивать, если это требует безопасность страны.

Специалисты высшей пробы

Естественно, одиночкой в таком «бизнесе» много не наворотишь. Ходжеса поддерживала небольшая опергруппа из четырех спецагентов. Они же обеспечили Норманду безопасный отход и надежное алиби после того, как он убил единственную за свою карьеру женщину. Этой женщиной стала Мэрилин Монро.

За что ее убили

Была ли причина у главы ЦРУ устранять какую-то, пусть и легендарную, но все же актрису? Еще как! Отличавшаяся моралью уличной кошки (классическая характеристика от женщин США того времени) Мэрилин спала не только с президентом Америки Джоном Кеннеди. В ее фаворитах какое-то время ходил и Фидель Кастро, которому она вполне могла бы передавать важную и секретную информацию. Мэрилин должна была умереть.
Мой командир, Джимми Хейворт, мне сказал, что она должна была умереть, и что смерть должна выглядеть как самоубийство или передозировка. Раньше я никогда не убивал женщину, но подчинился приказу … Я сделал это для Америки! Монро могла передать стратегическую информацию коммунистам, а мы не могли этого допустить. Она должна была умереть, я просто сделал то, что я должен был сделать!
— Норманд Ходжес, оперативник ЦРУ 

Убийство под прикрытием

Все знали, что Мэрилин позволяет себе и наркотики и сильные снотворные препараты. Ночью 5 августа 1962 года Ходжес вошел в спальню актрисы и вколол уже принявшей снотворное девушки мощную смесь препаратов — седативный хлорагидрат и барбитурат нембутал. После чего скинул умирающую Мэрилин с балкона.

Доказательства смерти

Интервью Ходжеса произвело эффект взорвавшейся бомбы. ФБР перевезли бывшего оперативника в здание спецбольницы Пентагона, где и ведутся сейчас допросы. Норман назвал имена других агентов из группы, но трое из них уже мертвы. Последнего, чье имя не разглашается в интересах следствия, ищут.
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