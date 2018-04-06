Только воля отделяет тебя от животного

Человек вышел из мира природы и тесно с ней связан. Но все же есть одно качество, которое отличает нас от животных — это воля. Разум, в той или иной степени, развит и у зверей: они имеют те же инстинкты и потребности, такие как питание, размножение, поиск безопасного места. Однако животные не наделены волей, свободой выбора, ведь они движимы исключительно своими инстинктами. Наш интеллект развит настолько, что мы умеем рационально мыслить, принимать взвешенные решения и делать то, что требует усилий не только физических, но и волевых. Причем волевой характер подразумевает не только сильную личность, но и наличие стержня, жертвенности.

Древнегреческий философ Эпиктет так рассматривал волю:

«Подумайте, кто Вы. Во-первых, Вы человек; и это тот, кто не имеет ничего выше способности воли, но все другие вещи подчинены ему. Подумайте, от кого Вас отделяет разум разумом. Вы были отделены от диких зверей, Вы были отделены от домашних животных».

Ты сам делаешь выбор — не вини других

Пожалуй, сила воли — это та вещь, которую никто не может контролировать или отобрать у человека. Это внутреннее качество мы сами вырабатываем годами, культивируем его и процветаем благодаря ему. Когда наступает время принять решение, ты можешь спросить мнение у людей, которые для тебя достаточно авторитетны. Можешь послушать мнения друзей, но все же последнее слово за тобой. Если же случилось так, что кто-то сумел задавить тебя своим авторитетом, и по этой причине ты принял решение, которое идет вразрез с твоим мнением, и впоследствии пожалел об этом, то винить можешь только себя. Это именно ты проявил слабость и не отстоял свои позиции; ты позволил другим людям принимать решения за тебя, не проявил достаточно воли, чтобы стоять на своем. Кто-то ломается и курит сигарету, ведь если отказаться, то «пацаны не поймут». А некоторые люди под пытками не выдадут тайны. Этим и отличается человек от животного. Как развить силу воли и перестать медлить

Твое тело — результат отсутствия или наличия воли

Ты замечал, что когда девушки восхищаются симпатичными парнями, ты можешь начать сразу же искать в них изъяны (кстати, как и девушки — в девушках). Внутри тебя просыпается какая-то злость, но ее природу не удается понять. На самом деле ты злишься не на мнение об этом парне, не на него, а на себя: на то, что ты не можешь быть столь идеальным. Но кто виноват в том, что ты не в силах усмирить свой аппетит, не хочешь тренироваться, заниматься своим телом и предпочитаешь полежать лишние полчаса на диване, вместо того чтобы выйти на пробежку? Лишь ты. Отсутствие выработанной привычки, воли, желания меняться с годами превратит любого человека в тучную, брюзжащую массу, которая будет готова критиковать всех, не замечая собственных недостатков. Если ты в определенный момент не возьмешь себя в руки, то вряд ли станешь парнем, о внешности которого девушки будут отзываться с восторгом. Сила делать одно и то же каждый день

Воля определяет твои приоритеты и жизненный путь

Воля определяет твою способность сопротивляться соблазнам, трудностям и преодолевать различные препятствия. Благодаря этому качеству, ты расставляешь приоритеты в жизни, заставляешь себя делать то, что не делают другие люди. Встать раньше, чем это делают конкуренты; поработать подольше, чем коллеги; пойти по сложному пути, в конце которого тебя будут ждать великие блага. Упорно учиться и в итоге получить престижную работу, или же отдыхать, пока другие работают — выбор за тобой. Но в итоге не жалуйся на то, что судьба к тебе несправедлива.

Только ты выбираешь, как реагировать на определенные события

Воля дана нам не только для того, чтобы добиваться своих целей, но и призвана помочь правильно реагировать на некоторые события. Как ни грустно это признавать, но на своем жизненном пути ты столкнешься с потерей друзей и близких людей, предательством, трудностями: кто-то захочет вставить палки в колеса и будет всякими способами мешать тебе в достижении своей цели. В подобные моменты можно понять, кто на самом деле является мужчиной, а кто пытается им быть. Умение взять себя в руки, не ломаться под ударами судьбы и принимать непростые, непопулярные, но необходимые решения — показатель развитой воли. Как придерживаться плана, если нет силы воли

В итоге можно сказать, что сила воли — это не только способность вставать рано утром или не пропускать тренировки. Это нечто большее, часть характера, которая помогает формированию великих личностей. Воля помогает нам взять под контроль свои потребности, возвыситься человеческой сущности над животной. Если же ты живешь своими потребностями, не можешь себя ограничить, расставить приоритеты, то одумайся, пока не стало слишком поздно.