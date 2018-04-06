Понедельник начинается в воскресенье: трезвые дни нижегородского режиссера

Почему ты решил снять короткий метр?

Я всю жизнь увлекался кино и всегда хотел снимать.

А где ты учился?

Я — журналист-политолог. Образование получил в Болгарии, а недавно вернулся на Родину и сейчас занимаюсь финансовой аналитикой.

Тебе не кажется, что история отношений между мужчиной и женщиной, которая показана в фильме, уже избита?

Да, согласен. Я больше ориентировался не на историю, а на подачу. Это такой фильм-черновик, хотя мне нравится то, что я сделал. Такая тематика была выбрана, потому что это автобиографическая история.

А ты считаешь, что тема, близкая тебе, заинтересует зрителя? Мне кажется, это так не работает… Тебе это интересно, а другим, думаешь, тоже?

Как я уже сказал, в этом фильме я больше ориентировался на подачу — кадр и музыку. А история довольно банальная…

А что ты хочешь сказать зрителю этим фильмом?

Ничего не хочу сказать, хочу выйти в свет с ним и начать карьеру режиссера.

А обратная связь тебе важна от зрителя?

Да, это интересно.

Зрители после просмотра смогут с тобой пообщаться?

На премьере фильма, к сожалению, меня не будет. Но зрители смогут пообщаться с актером Никитой Звягинцевым и оператором Артемом Стиценко.

Есть в планах съемки полного метра?

У меня есть пара идей. Жанр — мелодрама.

А ты найдешь мне роль в своем новом фильме?

Если будет подходящая роль, то почему бы и нет.

На новый фильм будешь искать бюджет или опять бесплатно снимешь?

Нет, я не буду снимать без бюджета, без стабилизатора, нормального звука и т. д.

Рассматриваю возможность финансирования через краудфандинговую платформу. И еще есть гранты.

У фильма будет прокатная история?

Да, его будут показать на двух фестивалях — Wipe Moscow Edition и Uknown Film Festival.

Приходите на премьеру фильма 9 апреля в пространство «Кинофактура» (Варварская, 32).

Начало в 19.00. Вход — свободный.