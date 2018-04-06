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Понедельник начинается в воскресенье: трезвые дни нижегородского режиссера
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Понедельник начинается в воскресенье: трезвые дни нижегородского режиссера 

nn.ru 24 минуты назад
Фото: nn.ru
Почему ты решил снять короткий метр?
Я всю жизнь увлекался кино и всегда хотел снимать.
А где ты учился?
Я — журналист-политолог. Образование получил в Болгарии, а недавно вернулся на Родину и сейчас занимаюсь финансовой аналитикой.
Тебе не кажется, что история отношений между мужчиной и женщиной, которая показана в фильме, уже избита?
Да, согласен. Я больше ориентировался не на историю, а на подачу. Это такой фильм-черновик, хотя мне нравится то, что я сделал. Такая тематика была выбрана, потому что это автобиографическая история.
А ты считаешь, что тема, близкая тебе, заинтересует зрителя? Мне кажется, это так не работает… Тебе это интересно, а другим, думаешь, тоже?
Как я уже сказал, в этом фильме я больше ориентировался на подачу — кадр и музыку. А история довольно банальная…
А что ты хочешь сказать зрителю этим фильмом?
Ничего не хочу сказать, хочу выйти в свет с ним и начать карьеру режиссера.
А обратная связь тебе важна от зрителя?
Да, это интересно.
Зрители после просмотра смогут с тобой пообщаться?
На премьере фильма, к сожалению, меня не будет. Но зрители смогут пообщаться с актером Никитой Звягинцевым и оператором Артемом Стиценко.
Есть в планах съемки полного метра?
У меня есть пара идей. Жанр — мелодрама.
А ты найдешь мне роль в своем новом фильме?
Если будет подходящая роль, то почему бы и нет.
На новый фильм будешь искать бюджет или опять бесплатно снимешь?
Нет, я не буду снимать без бюджета, без стабилизатора, нормального звука и т. д.
Рассматриваю возможность финансирования через краудфандинговую платформу. И еще есть гранты.
У фильма будет прокатная история?
Да, его будут показать на двух фестивалях — Wipe Moscow Edition и Uknown Film Festival.
Приходите на премьеру фильма 9 апреля в пространство «Кинофактура» (Варварская, 32).
Начало в 19.00. Вход — свободный.
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