6 советов для тех, кто решил сделать ремонт

Ремонт — дело непростое. Можно сотворить столько ошибок, а потом в течение последующих тридцати лет все их расхлебывать, затратив огромные деньги на восстановление квартиры, которая подверглась атаке твоего малого опыта. У самих подвесной потолок падал на головы просто потому, что «хотелось сэкономить», так что мы знаем, о чем говорим. Впрочем, сегодня мы хотим дать шесть советов, которые уберегут тебя от провала. Некоторые советы будут очевидным, но уж прости: слишком много людей на этом прокалываются.

1. Закажи дизайн-проект, если ремонт капитальный

Когда начинаешь какое-то серьезное дело, то обычно пишешь план, верно? Это дело советуют и бизнес-тренеры, и выдающиеся музыканты, и великие спортсмены. План — это то, что должно быть написано в первую очередь. В капитальном ремонте квартир таковым планом является дизайн-проект. Если его нет, то все может пройти очень криво, и даже самые выдающиеся специалисты могут сделать какую-то дичь только потому, что они будут работать «со связанными глазами». Чтобы создать качественный дизайн-проект, тебе нужно ясно представлять себе то, что ты хочешь получить по итогу ремонта. Подробно распиши это, найди примеры с фотографиями, проведи «исследование». В конечном итоге ты получишь примерное понимание того, что тебе нужно. Вот со всем этим иди к специалистам, которые уже из твоих пространных желаний и заметок сделают четкий дизайн-проект, по которому будет легко работать тебе или группе ремонтников. Заказать дизайн-проект →

2. Найми профессионалов для отделки

Здесь все максимально просто. Допустим, тебе хочется переехать жить в Питер. Ну а кто не хочет этого? Крутой ведь город: архитектура, культура, бары, мосты — короче, нормальная европейская жизнь при достаточно низких ценах на всё про всё. Так вот, если ты покупаешь там квартиру, то логично, что тебе нужно сделать ремонт. И лучше его сделать через «Реал Строй»: никаких лишних телодвижений тебе делать не придется. Заказываешь ремонт, и если хочешь, то можешь сразу предоставить дизайн-проект, а можешь просто показать фото того, как тебе хочется, чтобы выглядело твое будущее жилище. Пойми: с переездом у тебя и так появится много хлопот, и будет круто, если ты оставишь ремонт профессионалам. Нанять профессионалов →

3. Замени двери и окна

И здесь речь больше не о том, что это надо сделать по соображениям хорошего вкуса, хотя красивые окна еще никому не вредили. Здесь больше речь о практических функциях. Старые окна могут пропускать сквозняк из-за износа, завершения своего эксплуатационного периода. То же самое с дверьми на балкон или входными дверьми. И то, и другое требует периодической замены, а уж если квартира у тебя новая, то менять лучше прям на старте. В новых квартирах стандартные двери открываются консервным ножом, а окна держатся на соплях. Проще говоря, тебе нужен более «качественный товар». И если с дверьми все интуитивно понятно, то с окнами часто возникают проблемы: ценник часто неоправданно завышен, а качество оставляет желать лучшего. Поэтому и порекомендуем тебе компанию, которая уже 20 лет в оконном бизнесе, называется «Окна Комфорта». Сами делают окна, сами устанавливают, сами дают на них гарантию. Купить окна и двери→

4. Узнай о том, где находится проводка

Если предполагается серьезная работа, где нужно будет сносить или сверлить стены, то тебе обязательно следует узнать, как пролегает проводка. Зацепить провод и спалить себе мозги — проще простого, если ты не исповедуешь принципы безопасного ремонта. Что делать, если ты вообще не знаешь, как проходит проводка? Проще всего это сделать с помощью электростатического прибора, еще легче — воспользовавшись отверткой-индикатором. Вообще, электрики — не особо поехавшие ребята, и проводку они стараются разместить максимально понятным образом.

5. Выбери качественную плитку

Выбор плитки сложен, и многие наши читатели, делающие ремонт, не знают, как подобрать качественные и стильные материалы. Одним из самых лучших материалов для отделки признана керамическая плитка. Керамика бывает разная и отличается по размерам, способу нанесения глазури, количеству обжигов, способу укладки, стилю и так далее. Купить качественную и красивую плитку ты можешь в интернет-магазине «Керамама». Нам понравилось то, что ребята не просто впаривают плитку, а действительно помогают подобрать качественный материал, исходя из индивидуальных потребностей покупателя. Сотрудники магазина составляют 3D проект и создают уютное пространство твоей ванной комнаты. При таком высоком уровне сервиса цены в магазине достаточно низкие. У магазина «Керамама» имеется выставочный зал недалёко от станции метро Девяткино, где ты можешь оценить качество плитки и получить грамотную консультацию. «Керамама» активно участвует во всех крупнейших российских и международных выставках и конкурсах, и покупая плитку в этом магазине, ты можешь быть уверен в высоком качестве продукции. Купить плитку →

6. Предупреди соседей о ремонте

И наконец, вопрос вежливости: предупреди соседей о том, что у тебя затевается ремонт. Это джентльменское условие, которое скажется положительным образом на твоей репутации. Ты избавишь себя от радости быть головной болью для всего этажа, а значит избавишься и от «лестных эпитетов» в свой адрес. Если соседей немного, то можешь даже договориться об удобном времени. В остальных случаях соблюдай простые правила приличия: никакого шумного ремонта в утро выходных дней. Люди спят и отдыхают.