Жизнь в мегаполисе. Как адаптироваться в большом городе?

Ежегодно на постоянное жительство в Москву и Санкт-Петербург переезжают сотни тысяч человек. Например, только в прошлом году в Северную столицу официально прибыло больше 264 тысяч человек. Каждый из этих людей стремится найти себя, своё счастье в новом месте. О трудностях адаптации в новом городе SPB.AIF.RU поговорил с практикующим психологом Ниной Алёшкиной.

Дать себя «распробовать»

Надежда Плахова, SPB.AIF.RU: — Как часто к вам обращаются на консультацию люди, переехавшие в мегаполис из небольшого города? С какими проблемами они идут к вам?

Нина Алёшкина: — Людей с подобными проблемами приходит очень много. Ощущение ненужности — самая распространённая беда. Это ощущение появляется в результате того, что люди сами не дают себя «распробовать» новому обществу.

Самое лучшее лекарство, причём не только в таких ситуациях — это общение. Искренне восхищаюсь людьми, которые решаются на такой смелый шаг, как переезд. Поменять работу и окружение, уехать далеко от друзей и близких — это очень трудно.

Пакуя чемоданы, многие находятся в некой эйфории, думая, что в новом городе им все будут рады. А оказывается, что их здесь никто не ждёт. И появляется негодование, обида и мнение, что в большом и чужом городе живут злые люди. А ведь проблема не в злости. Люди могут быть и добрыми, но очень занятыми своими личными делами, работой. И им нужно просто подать какой-то сигнал о том, что ты есть, тебе нужно общение, а быть может и помощь. Заявите о себе, покажите, что вы здесь есть.

— Как это сделать тем, кто от природы скромный и стеснительный?

— Если человек нашёл смелость переехать в другой город, то и на это у него хватит решительности. В наше время можно найти друзей заранее. Купив билеты, найдите форумы единомышленников, проживающих в городе, куда вы переезжаете. И тогда проблем с общением будет в разы меньше. Не надо бояться сказать что-то не то или не так. Вспомните себя, как вы при встрече с иностранцем стараетесь помочь ему объясниться с вами даже на незнакомом вам языке. Многие люди поступают также. А когда у вас есть уже какое-то окружение, то ни дождь, ни метель не испортят вам настроение. У вас просто не будет времени обращать на это внимание.

«Понаехали»?

— После переезда в другой город на новой работе люди часто сталкиваются с конкуренцией. Как посоветуете вести себя новеньким?

— Конкуренция — это искусственно созданное соревнование. Поэтому лучше быть максимально открытым, приветливым. Защищаться не нужно. Да, некоторые новоиспечённые коллеги могут сначала воспринимать новенького, как угрозу. Но надо продолжать делать то, что ты должен. И постепенно люди поймут, что ты пришёл трудиться, а не воевать. К тому же, всегда найдутся люди, которые будут готовы поддержать тебя. Не нужно отказываться от их помощи. С ними и атмосфера на работе будет радостнее, и КПД выше.

— Фразу «Понаехали тут» слышал едва ли не каждый второй приезжий…

— Я убеждена, что с таким отношением сталкиваются те люди, которые априори в себе не уверены. Если вы сами чего-то боитесь, то везде будете получать отражение своих страхов. Считаете себя лимитой — только ленивый не напомнит вам об этом. Я считаю себя патриотом всего мира, земля — это общий дом. И мы сами вольны решать, где нам находиться. Я не делю людей по национальному признаку на какие-то категории. Жители ближнего зарубежья едут сюда на заработки не от хорошей жизни. И упрекать их в этом просто дурной тон.

Моя лучшая подруга — с Украины. Здесь живёт уже давно. В один из визитов на родину она познакомилась со своим мужем, который сюда переехал во время майданского конфликта. Ему было очень тяжело. Он плохо знал русский язык. Куда бы не пытался устроиться на работу — везде был отказ. Это его обижало. Он был очень зажат, не уверен в себе. Но потом парень взялся за изучение нашего языка. Подруга писала с ним диктанты, читала книги. Теперь он нашёл себя в работе — стал востребованным иллюстратором.

Я убеждена, счастливые люди никогда не скажут фразу «понаехали тут!». Им просто не до этого. Лично мне, как человеку счастливому, просто нет дела до этого. Раз приехал человек сюда, значит, ему это нужно. Я не в праве его судить. Поэтому просто не нужно обращать внимание на такие фразы. Посочувствуйте этим людям и просто пожелайте им счастья.

— Легко сказать, а если обида точит изнутри?

— А вы наполните свою жизнь добрыми делами, поступками. Даже если тебе кто-то не скажет за это спасибо, это не значит, что ты зря это сделал. Вспоминаю осенний случай — во время вечерней прогулки с собакой я увидела мужчину, который пытался помочь лежащему на земле под кустом храпящему человеку. Его явно уже кто-то «обчистил», потому что ни документов, ни телефона мы при нём не обнаружили. Это были первые заморозки, и мы решили, что человека надо спасать. Я позвала на помощь мужа, вместе со случайным прохожим они затащили мужчину в парадную. Внезапно «найдёныш» проснулся и на наши вопросы, где он мог потерять документы и прочее содержимое своих карманов, начал грубить. В итоге он, пошатываясь, ушёл от нас.

Наверное, мы могли бы обидеться на такую реакцию. Но у меня в душе было облегчение от того, что мы всё-таки помогли парню. Здесь и сейчас он уже точно не погибнет. Мы сделали то, что могли и должны были сделать. И не для него, а для того, чтобы самим оставаться людьми. Если ты проходишь раз, два, три мимо тех, кому реально можешь помочь, то это вредит не им, а тебе самому. Ведь мы живём среди людей, в обществе. А мужчина этот, я уверена, наверняка ещё не раз вспомнит, что кому-то он был не безразличен. И тоже поможет кому-нибудь.

— Немало людей, переехавших в Петербург, спустя время уезжают обратно, объясняя, что им не подошёл климат. Действительно ли климат так сильно влияет на жизнь человека?

— Главное, чтобы хороший климат был внутри человека, в душе должно сиять солнышко. Я выросла здесь и очень тяжело отношусь к серости, но благодаря моему окружению, её не замечаю. Когда спешишь на встречу с интересными, яркими людьми, не замечаешь ни время, ни погоду. Занимайтесь любимым делом, живите там, где вам комфортно, тогда и времени на печаль не останется.