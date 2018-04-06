Diana D: Я не могу нравиться всем

Diana D родилась в небольшом поселке Комсомольский в Алтайском крае. Она училась в Алтайском государственном университете и французской Сорбонне. А три года назад перебралась в Москву, чтобы вплотную заниматься музыкой. На ее счету уже несколько песен (ты точно слышала «Дыши» и «От меня до тебя»), несколько клипов и выступления на крупных площадках. Мы узнали у Дианы, как она относится к критике, что поднимает ей настроение и вдохновляет.

Мое творчество… это выражение моих чувств. Я уверена, что историю, подобную моей, проживают практически все девочки. Я стараюсь всегда писать что-то настоящее, искреннее, доброе и позитивное.

В соцсетях… я очень общительна и всегда отвечаю всем, кто мне пишет. К критике я отношусь абсолютно спокойно, без нее нет никакого саморазвития. Есть люди, которые вечно недовольны чем-то, и они тоже нужны, потому что они мотивируют на то, чтобы идти дальше.

https://www.youtube.com/watch?v=5hGxSP8Mc8I

Когда критикуют мою внешность, я… вообще не расстраиваюсь. Я же не могу нравиться всем. (Смеется.) Какая внешность есть, с такой и живу. Я никогда не делала пластику и не собираюсь, потому что боюсь. Я прекрасно понимаю, что встречают по одежке, но после двух слов уже можно понять, какой человек внутри. В конце концов, меня надо слушать — я же не фотомодель.

Звездная болезнь… это очень опасно. Главное, чтобы рядом находился человек, который может дать тебе подзатыльник, если ты начнешь зазнаваться. Я знаю, что ребята из моей команды меня вовремя остановят. Во всяком случае, я не считаю, что делаю что-то сверхъестественное, просто так я проявляю себя и занимаюсь тем, что люблю.

https://www.youtube.com/watch?v=2mNrcLImLgw

Я устаю от… сборов, например. Я обожаю сам процесс съемок, но макияж и подбор образов — это вообще не мое. В принципе я устаю от всего, что неинтересно. Как только прихожу на мероприятие, которое мне неинтересно, сразу начинаю скучать. Если глобально смотреть на вопрос, то я, наверное, устаю от лицемерия людей. Часто встречается какая-то неискренность. Хочется ее вообще избегать в жизни.

Настроение мне поднимает… еда! (Смеется.) Еще я обожаю спорт. Бывает, утром мне тяжело проснуться и пойти на тренировку, но я себя заставляю и мотивирую тем, что после тренировки я буду чувствовать себя лучше. А еще я очень люблю посиделки с родными — в последнее время это удается сделать не так часто, мы редко видимся.

Меня вдохновляет… история. История отдельного персонажа, история из фильма, история из книги — я всегда вижу картинку и точно знаю, о чем я пишу. Для того чтобы сесть и написать песню, мне нужно видеть сюжет. Сначала вижу картинку у себя в голове, а потом уже собираю рифмы.

Моя новая песня… называется «Хулиган», я совсем скоро ее выпущу. Я очень спокойна сама по себе, но иногда хочется похулиганить. Она легкая, весенняя. Вся моя команда влюбилась в эту песню.

Моя мечта… всегда в моем сердце. Она не одна, я считаю, что нужно мыслить глобально и не бояться это делать. Я всегда говорю, что мечта становится реальностью, только если ты остаешься верен себе. Это сложно именно в той сфере, в которой я кручусь. Но именно это и залог успеха.

Instagram: @diana_d_official

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/diana-di-ya-ne-mogu-nravitsya-vsem/