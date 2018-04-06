15 собак, которых застали за чем-то странным и смешным. И как они додумались до этого?

Каким бы милыми не были щеночки, как бы не делали жалобные «собачьи глаза» взрослые особи, их надо периодически ругать. В этом мы в Lemurov.net полностью солидарны с профессиональными кинологами — дрессировка не заканчивается несколькими освоенными руками. Благо, четвероногие разгильдяи так и норовят предоставить повод прочесть им гневную нотацию. В этой публикации собраны шкодники, которых поймали на горячем: не получится сделать вид «это не я»! Тебе помочь или сам выпутаешься?

Утром это было кресло-мешок. Где?!

Ты разломал мусорное ведро, чтобы застрять в крышке?

Кот хоть живой или под елкой придавило?

Такой маленький, а столько натворил

Нет, вы посмотрите, еще и ухмыляется!

Ты морду-то не вороти. Чья работа?

Ты же животом потом будешь маяться, балбес

Своей шерсти мало, потрошитель подушек?

И что? Понять и простить, косточкой угостить?

Ты хоть знаешь, какого года это вино было?

Вот только не надо сказок, что тебе было слишком холодно

Это была земля для жениных фиалок. Теперь нам обоим крышка…