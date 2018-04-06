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15 собак, которых застали за чем-то странным и смешным. И как они додумались до этого?
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15 собак, которых застали за чем-то странным и смешным. И как они додумались до этого? 

Карельские вести 1 час назад
Каким бы милыми не были щеночки, как бы не делали жалобные «собачьи глаза» взрослые особи, их надо периодически ругать. В этом мы в Lemurov.net полностью солидарны с профессиональными кинологами — дрессировка не заканчивается несколькими освоенными руками. Благо, четвероногие разгильдяи так и норовят предоставить повод прочесть им гневную нотацию. В этой публикации собраны шкодники, которых поймали на горячем: не получится сделать вид «это не я»! Тебе помочь или сам выпутаешься?
Утром это было кресло-мешок. Где?!
Ты разломал мусорное ведро, чтобы застрять в крышке?
Кот хоть живой или под елкой придавило?
Такой маленький, а столько натворил
Нет, вы посмотрите, еще и ухмыляется!
Ты морду-то не вороти. Чья работа?
Ты же животом потом будешь маяться, балбес
Своей шерсти мало, потрошитель подушек?
И что? Понять и простить, косточкой угостить?
Ты хоть знаешь, какого года это вино было?
Вот только не надо сказок, что тебе было слишком холодно
Это была земля для жениных фиалок. Теперь нам обоим крышка…
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