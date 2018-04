К черту весы! Новый флешмоб доказывает, что лишний вес — это хорошо

Боишься подходить к весам? Ты не одинок — многие не хотят узнать плохие новости от этого прибора. Но может быть пора перестать сбрасывать килограммы, а наоборот, набрать? Только сделать это правильно.

Название нового флешмоба #screwthescale можно перевести с английского как «к черту весы». Однако его задача не в том, чтобы призвать тебя начать потреблять тоннами вредную еду и гордиться своей округлостью.

Наоборот — его участники демонстрируют, что при правильном подходе дополнительные килограммы станут не «лишними», а «теми самыми», которые сделают тебя более привлекательным.

Пользовательница инстаграма nikkirk7 за время занятий потеряла всего килограмм, но получила именно то, что хотела. Потому что она решила не сбросить вес, а набрать мышечную массу. И правильно сделала.

@kenziefitness: «Январь 2016 (38,5 кг.) — > 2017 (63 кг.) Фото справа — начало моего осознания того, что фитнес — это гораздо больше, чем упражнения!»

К акции подключились не только девушки, но и сильная половина человечества. Правда, пока их не так много. Ну ничего, может быть ты сейчас вдохновишься и скоро пополнишь их ряды?

Пользователь под ником ketobrojoethe прибавил три килограмма и очень этому рад. Парень написал, что весы не скажут о том, что прибавка в весе случилась благодаря увеличению мышечной массы. Так зачем тогда переживать из-за того, что они там показывают?

В чем секрет этих удачных метаморфоз? Во-первых, в правильном питании. Кто-то однажды сказал, что мышцы наращиваются на кухне. Он дело говорил. Помимо программы тренировок, для улучшения формы нужно подобрать и соответствующий рацион.

Во-вторых, не изматывай себя в спортзале до потери пульса. Набор мышечной массы приводит к ускоренному метаболизму, благодаря которому ты сжигаешь во время отдыха гораздо больше калорий. Поэтому кардио нужно сочетать и с более «спокойными» упражнениями. Например, с растяжкой.

Разумеется, воодушевляющие примеры грамотной работы над собой и набора веса в комплекте со скульптурированием — это только одна сторона медали.

Некоторые пользователи выложили под хэштегом #screwthescale весьма «специфичные» преображения.

A post shared by WE ARE MORE THAN A NUMBER (@screw.the.scale) on Apr 5, 2018 at 8:13pm PDT lateciat: «Хочу поделиться со всеми вами тем, что важно любить себя независимо от размера. Я ненавидела то, как я выглядела слева, и да, это я на обеих фотографиях. Я была неуверенна в себе, сравнивала себя с другими женщинами, постоянно подавляла себя и никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Я предпочла бы умереть, чем показаться в купальнике. Разница, кроме очевидного, заключается в том, что я изменила свое мышление».