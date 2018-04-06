Батшуайи признался в нарушении правил клуба в «Челси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи признался, что в «Челси» нарушал правила клуба. Бельгиец играл в футзал, когда восстанавливался после травмы.

”В «Челси» не позволялось играть в футзал, но я это делал. Если бы я не играл в футзал, то был бы мертв. Теперь я признаюсь в этом, но в «Челси» никому об этом не говорил.

Когда ты травмирован и у тебя болит спина, ты не знаешь, как бегать, как контролировать мяч… Даже другие игроки спрашивали у меня: «Как ты это сделал? Как стал так хорош?». А я ничего не говорил. В Бельгии я убивал себя футзалом по часу-двум в день", — рассказал Батшуайи Once Magazine.