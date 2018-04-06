Пограничник, который перепрыгнул берлинскую стену

Согласно официальной статистике, за 28 лет, в течение которых стена разделяла Восточный и Западный Берлин, гражданами восточной стороны было совершено более 60-ти тысяч попыток ее преодоления. Более 5-ти тысяч побегов оказались успешными. Среди них особого внимания заслуживает поступок пограничника Конрада Шумана, который по долгу службы обязан был охранять границу. Но вместо этого Шуман просто перепрыгнул берлинскую стену.

Побег

На самом деле 15 августа 1961 года, тогда, когда 19-летний Конрад Шуман и совершил побег, никакой стены в буквальном понимании этого слова еще не было. Ее начали возводить только накануне. А пока границу обозначало невысокое заграждение из колючей проволоки. По свидетельствам очевидцев, в тот день Шуман вел себя беспокойно, ходил взад и вперед, курил, а на небольшом участке даже примял проволоку ногой. Заметив это, западные пограничники принялись всячески подначивать Конрада фразами вроде: «Прыгай!» и «Давай уже!» В конце концов Шуман разбежался и перепрыгнул проволоку. Он бросил оружие, и тут же полицейский автомобиль, стоявший по ту сторону границы, увез его с глаз долой.

Некоторым фото— и кинорепортерам, которые стали частыми гостями на границе, удалось заснять прыжок Шумана на пленку. Причем, сохранилась даже видеозапись того происшествия. Но одним из самых удачных оказался все-таки снимок Петера Лайбинга. Впоследствии именно эта фотография станет настоящим символом той эпохи.

Суицид

Несмотря на то, что побег Шумана закончился благополучно, он прожил совсем невеселую жизнь. Он устроился в Баварии, обзавелся семьей. Более 25 лет он трудился на заводе «Ауди» обычным рабочим. Возможно, он был одинок и его терзало чувство вины перед близкими. Ведь все его родственники остались по ту сторону стены. Кроме того всю жизнь Шумана преследовали мысли о том, что за ним следят сотрудники министерства госбезопасности ГДР «Штази». Он был уверен, что рано или поздно его убьют.

Не выдержав душевных мучений, в 1998 году Конрад Шуман повесился в роще неподалеку от своего дома. Никакой предсмертной записки он не оставил.

Причины побега

Что же касается причин, побудивших пограничника на побег, то есть версия, что к моменту совершения легендарного прыжка Шуман уже был женат. Только вот его молодая супруга оказалась по ту сторону берлинской стены. Именно к ней и стремился молодой человек.

Кроме того, якобы, в тот самый день, когда Шуман решился на побег, на своей стороне границе ему пришлось держать маленького ребенка, который рвался к своей матери, находившейся в Западном Берлине. Эта драматическая сцена, участником которой оказался и сам Шуман, стала для молодого человека что называется последней каплей.

Версии об инсценировке

Тем не менее многие скептики считают, что вся история с прыжком сфабрикована. По их мнению, подозрения вызывают множество обстоятельств этого дела. Например, тот факт, что фотографы и кинооператоры оказались в момент прыжка рядом с Шуманом, причем, в полной «боеготовности». Или другой вопрос: почему беглеца никто не попытался задержать? Или: почему Шуман не наладил отношения с родными, которых когда-то оставил? Ведь берлинская стена была разрушена еще в 1989 году, за 9 лет до самоубийства бывшего пограничника. Однако, несмотря на слова сторонников версии об инсценировке «прыжка в свободу», пока их версия остается всего лишь догадкой.