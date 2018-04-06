Длительная прогулка полезна не только для тела, но и для разума

Каждому из нас требуется небольшая передышка, время для того, чтобы побыть наедине с самим собой. Кто-то просто запирается дома и сидит в четырех стенах с утра до вечера, а есть люди, которые не терпят замкнутого пространства. В минуты, когда мысли в голове роятся и на все вопросы можешь дать ответы только ты сам, сидеть и пялиться в стену — не лучший вариант. У нас для тебя есть очень простой, но крайне действенный совет: выйди на прогулку. Может показаться, что это звучит немного бредово, но мы объясним, какими целебными свойствами обладает прогулка не только для тела, но для умственного равновесия и гармонии.

Польза для тела

Ты знал, что для нашего тела гораздо больше пользы принесет ходьба в 5 километров, нежели забег на аналогичную дистанцию? Нормализуется работа сердца, улучшается кровообращение, а это особенно важно для тех, кто привык вести сидячий образ жизни. Пешая прогулка очень полезна для всех мышц, к тому же ты можешь сжечь много калорий. Но не стоит налегать на жирную пищу, даже если ты очень много ходишь. Даже небольшая прогулка в пару километров может помочь людям, больным диабетом, сохранить здоровье и сдерживать уровень сахара в крови — достаточно гулять от 30 минут в день. Согласись, это не так уж и много.

Прогулка даже может снизить риск возникновения рака! Исследования, проведенные в Гарвардском университете в 2012 году, рассказывают о том, что ежедневная прогулка на свежем воздухе снижает риск на 19%. Нужны еще аргументы? Гуляя, ты улучшаешь свою память и повышаешь иммунитет. Государственный университет Северной Каролины провел ряд исследований, в результате которых выяснилось, что гуляя от 45 минут в день, ты можешь значительно повысить выработку иммунных клеток. В итоге испытуемые, которые выходили на ежедневную часовую прогулку, болели на 43% реже, чем те, кто гулять отказывался. Национальная академия наук США в своих исследованиях установила, что ежедневные прогулки увеличивают гиппокамп на 2%, что очень существенно, и подобные изменения оказывают реальный эффект на способность запоминать. 7 вещей, которые каждый должен делать до 8 утра

Польза для разума

Променад на свежем воздухе полезен не только для тела, но и для нашего ума. Об этом еще говорил древнегреческий философ Сенека, который считал, что прогулка необходима для каждого человека.

«Мы должны бродить, прогуливаясь на открытом воздухе, чтобы разум мог питаться и обновляться под открытым небом, вдыхая свежий воздух».

И в самом деле: домашняя обстановка мешает разуму широко мыслить, ты чувствуешь себя как-будто скованным, ограниченным. Просторы парков позволяют не только дышать полной грудью, но и мыслить гораздо шире, нежели в привычных условиях. Прогуливаясь, ты смотришь на мир вокруг, одновременно анализируя происходящее в твоей жизни. Неспешный шаг, монотонный… И со временем ты можешь полностью погрузиться в свои мысли, сконцентрировавшись лишь на проблеме или принятии необходимого решения. Бесконечная мудрость Марка Аврелия на каждый день

Ты замечал, что после подобной прогулки всегда возвращаешься домой как будто бы просветленным, а вопросы, на которые никак не получалось найти ответа, оказываются решенными? Мы привыкли размышлять, находясь в статичном положении, сидя в кресле с томным лицом, мысля о нашем бытие. Думая во время прогулки, ты в корне меняешь привычный образ мысли, и мозг начинает работать иначе, интенсивнее, становясь более производительным. К тому же не только наши мозги нуждаются в перезагрузке, но и общее духовное состояние. Порой так хочется ненадолго отрешиться от всех проблем, суеты и забот, просто уделив немного времени себе. Идя по аллеям парка или по тем тропам, по которым ходил все детство, ты можешь вспомнить былые времена, предавшись светлой ностальгии, переосмыслить свои ценности, жизненные приоритеты. Зачастую небольшая прогулка может изменить весь жизненный путь. Поверь: мыслящему человеку необходимо оставаться наедине с самим собой и, отрешившись от мира, думать о своем месте в этом мире и о будущем.

В сложной ситуации каждый шаг приблизит тебя к решению проблемы, и прогуливаясь, думая о том, как разобраться с той или иной ситуацией, ты будешь не бежать от проблемы, а в прямом смысле идти к тому, чтобы разрешить ее раз и навсегда. Очень непросто прийти к чему-либо, беседуя с другом или даже с человеком, чье мнение ты считаешь весомым и авторитетным. После подобной беседы необходимо побыть наедине с самим собой. Прогулка теплым вечером в ближайшем парке может стать лучшей терапией, которая излечит разум и поможет привести в тонус общее эмоциональное состояние. Как жить людям с перепадами настроения