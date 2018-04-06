Юные жители Митина ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о Москве?» 

В детской библиотеке № 238 района Митино для школьников в рамках клуба «Московит» организовали исторический час «Дорогая моя столица». Из электронной презентации ребята увидели, как менялась Москва: каким был московский Кремль при Дмитрии Донском, как он поменялся при Иване III, каким стал Кремль современный.
Как рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, в завершение мероприятия юных москвоведы ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о Москве?». (ср)