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Юные жители Митина ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о Москве?»
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Юные жители Митина ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о Москве?» 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В детской библиотеке № 238 района Митино для школьников в рамках клуба «Московит» организовали исторический час «Дорогая моя столица». Из электронной презентации ребята увидели, как менялась Москва: каким был московский Кремль при Дмитрии Донском, как он поменялся при Иване III, каким стал Кремль современный.
Как рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, в завершение мероприятия юных москвоведы ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о Москве?». (ср)
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