Как прошлые отношения мешают твоему счастью

Тем, кому «не везет в любви», знакомо это ощущение: отношения новые, но чувство вечного дежавю не покидает. Другой парень, другие интересы, другая жизнь, но проблемы, обиды и разочарование те же. Если ты застряла в этом колесе неудачных романов, пора обратить внимание на то, как прошлые отношения влияют на твое настоящее.

Семейный психотерапевт Николь Ричардсон отмечает, что предыдущие боли и обиды от семейных или романтических отношений — это главная причина, почему люди развивают негативное мышление во взаимоотношениях с людьми в целом. Вот распространенные проблемы, которые могут помешать тебе избавиться от прошлого, и способы справиться с ними.

Измена

Пережитая измена может исказить твой взгляд на новые отношения и усложнить их. Как считает психотерапевт Джасмин Террени, обманутые люди заранее защищаются от новых возможных предательств, выбирая позицию «виновен, пока не доказано обратное»:

Если вам изменяли, вы, скорее всего, будете охранять свое сердце и ожидать, что это произойдет снова. Это создает проблему в создании истинной близости.

Старайся помнить, что новый партнер — это другой человек, и не все парни одинаковы. Открыто говори о своих страхах, связанных с прошлым опытом, но не отрицай возможности заслужить твое доверие.

Расставание

Если тебя хоть раз внезапно бросали, страх отказа может надолго стать твоим иммунитетом от новых влюбленностей. Террени советует тем, кому тяжело построить отношения из-за боязни предательства, не стесняться своих эмоций, а заботиться о себе и быть открытой:

Важно понимать, что цель состоит в том, чтобы быть безопасным в вашей уязвимости, а не избегать уязвимости. Важно не просто «отдать свое сердце», но помнить, что вы несете ответственность за себя.

Тебе не нужно быть закрытой эмоционально, чтобы чувствовать себя безопасно в отношениях. Нельзя полностью исключить вероятность потери, но можно научиться справляться с этим стрессом и идти дальше.

В тебе видели только сексуальный объект

Секс — важный, но не главный элемент в отношениях. Если ты раньше чувствовала, что прошлый партнер использовал тебя только для физической близости, это может помешать интимности в дальнейшем. Стереотипный упрек «тебе нужно от меня только одно» возник не на пустом месте. Мужчины нередко видят в женщинах только сексуальный объект. Столкнувшись с таким отношением однажды, сложно переубедить себя, что не всех интересует только твое тело. Чтобы не попасть в ловушку собственной сексуальности, старайся не только обращать внимание на поведение партнера, но и контролировать свои смешанные сигналы. Не стоит слишком сосредотачиваться на сексе, чтобы заинтересовать человека, — это небезопасный фундамент для отношений.

Отсутствие эмоциональной близости

Отсутствие доверительного откровенного контакта в прошлом может заставить тебя выстраивать ненужные искусственные границы в настоящих отношениях. Неспособность делиться чувствами может возникнуть по разным причинам. Одна из них — если ты когда-то была уязвима, но потом решила полностью закрыться.

Уязвленные люди, которые решили больше никогда не проявлять чувства, находят мало радости в новых отношениях, — отмечает эксперт по взаимоотношениям Сьюзан Уинтер. — При этом новые партнеры тоже страдают от их эмоциональной закрытости.

Также человеку бывает трудно открыться, если он никогда раньше не испытывал эмоциональной близости. Независимо от того, почему тебе сложно проявлять эмоции, важно работать над этой проблемой. Как отмечает Джасмин Террени:

Чем комфортнее вам становится самой с собой, тем легче делиться своим цельным «я» с другим.

Честный разговор с партнером о некоторых твоих проблемах может стать первым шагом к эмоциональной близости.

Отрицание вины

Еще одна важная проблема, которая может повлиять на твои новые отношения — неумение признавать свои прошлые ошибки. Если ты постоянно отрицаешь свою вину, то не найдешь здорового способа построить отношения с кем-то новым. Не стоит тащить старые привычки решать проблемы скандалами и обвинять во всем партнера в жизнь с другим человеком. Как подчеркивает Сьюзан Уинтер, мы должны быть готовы меняться, чтобы избежать прошлых неудач:

Не делая этого, мы просто повторяем свои ошибки. Мы будем винить каждого нового партнера, который придет в нашу жизнь. Это их вина, и мы снова жертвы. Именно такое убеждение удерживает нас в состоянии застоя и неспособности двигаться вперед.