Франция, Испания, а может, Колумбия? Какая ты страна по знаку Зодиака 

Овен (21 марта — 20 апреля) Ты — Испания. Жаркая, знойная, страстная, гордая и ревнивая. Смело идешь по жизни, которую любишь так, как могут только дети, — взахлеб, самозабвенно, с полным ощущением, что каждый следующий день будет лучше предыдущего. В тебе бурлит неиссякаемая энергия, кажется, что ты никогда не спишь, хотя ты регулярно умудряешься устраивать себе «сиесты», когда понимаешь, что передышка просто необходима, чтобы потом снова кинуться покорять этот мир, который твои идеи периодически ставят с ног на голову, как искусство Сальвадора Дали и Антонио Гауди. Телец (21 апреля — 20 мая) Ты — Швейцария. Богатая, нейтральная ко всему, что тебя напрямую не касается, удивляющая своими фирменными блюдами, очень стильная и характерная. Ты умеешь делать жизнь комфортной и «шоколадной», зарабатывать на том, что другие считают предметами роскоши, и пользоваться любыми возможностями, чтобы существование стало еще более благополучным, но при этом ненапряжным. В тебе есть ленца и вальяжность, ты всегда окружена превосходными интерьерами. Близнецы (21 мая — 21 июня) Ты — Сингапур. Эклектична, ярка, порой чрезмерна шумна и при этом непознаваема. С тобой можно провести полжизни, но так и не узнать, какая ты на самом деле. Ты обожаешь покупать, продавать и торговаться, о тебе ходит масса легенд, а ты только лукаво улыбаешься, не опровергая, но и не подтверждая их. Ты постоянно развиваешься, и в немалой степени этому способствует то, что ты от каждого нового в твоем окружении человека стараешься взять что-то особенное. Рак (22 июня — 22 июля) Ты — Шотландия. Не всегда приветлива с чужаками, предпочитаешь жить своим кланом, ради которого пойдешь на все, твой микроклимат весьма неустойчив: ты можешь быть солнечным зайчиком, а иногда тебя сильно «штормит». В твоей душе обязательно живет хотя бы одно «лохнесское чудовище». Ты периодически борешься за независимость, однако вполне комфортно чувствуешь себя под эгидой мощного сюзерена. Умеешь устраивать великолепные праздники, хотя порой отпугиваешь своей чопорностью. Ты — Франция. В тебе есть неповторимый шарм, ты всегда празднична, вокруг тебя флер любви и манящих ароматов. Ты балуешь окружающих сложными блюдами, поражаешь своими творческими талантами и с удовольствием демонстрируешь коллекции шедевров, родившихся в союзе с твоим вдохновением. Ты влюбляешь в себя с первого взгляда, к тебе возвращаются снова и снова, и каждый раз ты открываешься по-новому — то пышностью, то какими-то потаенными местечками, недоступными случайным людям. Дева (23 августа — 22 сентября) Ты — Германия. Зациклена на порядке, у тебя все должно быть разложено по полочкам, чисто до блеска, продезинфицировано, а асфальт вокруг дома вымыт с шампунем. «Орднунг» — важная часть твоей вселенной, а когда его нет, ты впадаешь в тихое бешенство. Ты требуешь его от окружающих, если же они сопротивляются, то «пороть, пороть, еще раз пороть». Ты правильна, педантична и скрупулезна, тщательно заботишься о здоровье, но иногда устраиваешь отвязные «октоберфесты», послав к лешему и порядок, и внутреннюю дисциплину. Весы (23 сентября — 22 октября) Ты — Англия. Тщательно заботишься о пристойности, стремишься к внешней красоте, пытаешься быть логичной (но это не всегда получается). В твоей жизни огромное значение имеет культура: литература, театр, кино. Ты любишь сытно и вкусно поесть. У тебя всегда есть чем удивить окружающих, а иногда ты их откровенно шокируешь, поступая так, как никто от тебя не ожидал. Ты следуешь тем правилам, которые складывались веками, однако порой резко ломаешь стереотипы. Скорпион (23 октября — 21 ноября) Ты — Камбоджа. Полная тайн и опасностей, неоднозначная и вечно с кем-то в контрах, неохотно пускаешь кого-либо в те уголки, которые имеют для тебя сакральное значение. Общение с тобой как прогулка по камбоджийским минным полям. И тем не менее ты вызываешь интерес у тех, кому претит пресность жизни и кто готов к риску ради получения незабываемых впечатлений. К тебе тянутся и «секс-туристы», понимая, что те ощущения, которые они получат с тобой, им не удастся изведать ни с кем другим. Ты — Грузия. Можешь быть щедрой и хлебосольной, обожаешь философские тосты и длительные застолья, тебе нравится вести глубокомысленные разговоры под вкусную еду, хорошую музыку и рог с чем-нибудь терпким (например, с гранатовым соком). Ты любишь петь, причем не только сольно, да и танцы твои просто завораживают. Но при этом ты горда, не просишь о помощи, хотя сама всегда готова прийти на выручку, не прощаешь обидчиков, вспыльчива и чуть что «хватаешься за кинжал». Козерог (22 декабря — 19 января) Ты — Израиль. В тебе силен дух традиций, ты немножко хитра, чуть-чуть лукава, четко блюдешь свою выгоду и умеешь ловко вести дела. Твои возможности обширны и во многом за счет разного рода полезных знакомств и принадлежности к специфическим сообществам. К тебе не придешь «со своим уставом», ты не меняешься в угоду моде, прекрасно понимая, что старое надежно, а новое сомнительно. Ты не делаешь различий между мужчинами и женщинами, требуя с них одинаково (как израильская армия, в которой служат все). Водолей (20 января — 18 февраля) Ты — Россия. Та самая, которую «умом не понять и аршином общим не измерить». Ты идешь своим путем, хотя и заимствуешь у окружающих их увлечения, перенимаешь некоторые привычки и принципы, даже манеру одеваться. Ты каждый раз разная — то открытая и щедрая, то замкнутая и отстраненная, можешь быть и невероятной трудяжкой, и расслабленным ленивцем. Ты никогда первой не затеваешь конфликт, но если обижаешься, другие содрогаются. Тебе важна независимость, однако есть рамки, которые ты никогда не переступишь. Рыбы (19 февраля — 20 марта) Ты — Колумбия. Обожаешь музыку, великолепно двигаешься, а все, что делаешь головой и руками, уникально. При этом про тебя никогда нельзя сказать, какая ты на самом деле, за благопристойным «фасадом» могут кипеть страсти, бурлить пороки, проводиться тайные ритуалы, а окружающие видят только ту картинку, которую ты считаешь нужным им демонстрировать. К тому же тебя можно смело назвать живым воплощением магического реализма — в твою повседневную жизнь прекрасно вписывается мистика. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Надежда Попова Фото: Shutterstock/VOSTOCK