Сергей Лисицын: каким был русский Робинзон Крузо

Имя знаменитого путешественника, Робинзона Крузо, благодаря популярному роману Даниэля Дэфо прославилось на весь мир, став нарицательным. Тем не менее, в мире за долгую историю мореплавания происходило немало подобных случаев. При этом стоит отметить, что моряки, как правило, оказывались на необитаемом острове в теплых морях и, только Сергей Лисицын смог выжить в суровых условиях Охотского моря.

Не хамите капитану

Русская душа — широка, а удаль и дерзость не знают границ. Однажды в 1847 году потомственный дворянин Сергей Петрович Лисицын, двадцати четырех лет от роду решил съездить в Северную Америку, развеяться. С этой благородной целью он поднялся на судно, следующее на этот континент. Надо сказать, что капитан и офицеры корабля встретили пассажира крайне дружелюбно и радушно. Уже в первый же вечер после отплытия гость закатил в кают-компании свободным от вахты офицерам пирушку. Однако, на утро, ему захотелось «продолжения банкета». Офицеры корабля, разумеется, на отрез, отказались поддержать его в этом начинании. Тогда Лисицын напился в одиночку и устроил капитану неприятную сцену, наговорив дерзостей. После этого он спустился на палубу и решил подпить матросов на захват корабля. Видя, что добром с неуемным пассажиром не справиться капитан судна распорядился скрутить его, завязать глаза и выкинуть на одном из необитаемых островов Охотского моря. Так и поступили.

Необитаемый остров

Самое занимательное, что дебошир, находясь в глубокой стадии опьянения даже не заметил, что с ним произошло. Он очнулся, связанным с повязкой на глазах, лежа на холодном песке. Молодой человек, помнил, как подбивал матросов на мятеж, но дальнейшие события не отложились в его памяти. Его сильно удивило, что он не ощущает качки корабля. Следовательно, решил Лисицын, он не в трюме корабля, а на берегу. Зная суровые морские законы, молодой человек. Пришел в ужас и поспешил освободиться от веревок. Его страшная догадка оказалась правдой. Он был на берегу один. Правда, благородный капитан оставил ему небольшой контейнер с вещами и записку. В ней командир судна сообщал, что Лисицына за его выходки было бы необходимо предать смерти. Однако, учитывая его юный возраст и доброту капитана, Сергея Петровича высадили на необитаемый остров, чтобы тот подумал о жизни. В конце письма, капитан выражал надежду, что в случае их последующей встречи они будут друзьями. Из вещей русскому Робинзону оставили три пары сапог, тулуп, два пистолета, шашку, кинжал, несколько записных книжек, спички, часы, бритву и 200 гаванских сигар. Из пищи на берегу оказались чай, сахар, сухари и фляги с водкой.

Из дворян в плотники

Осознав весь ужас положения, в котором он оказался, Сергей Петрович решил не падать духом и попытаться выжить. Остров был большой и лесистый. Поплевав на руки, русский Робинзон взялся за дело. За несколько дней он выстроил себе сносный дом. В течение нескольких недель Лисицын также сложил русскую печь и смастерил нехитрую мебель. Патроны он решил зря не расходовать, выстругав себе тугой лук и стрелы. Лето прошло без особых проблем, а вот зимой пришлось туго. Однажды на его жилище напала стая голодных волков. Пришлось применить оружие. Восемь хищников навсегда остались лежать у порога его дома. Когда вслед за ними отшельника навестил медведь, и рацион Робинзона пополнился свежей медвежатиной. Самое невероятное, что со временем у Сергея Петровича появился и свой Пятница, да не один, а сразу двое. Как-то весной Синицын, гуляя по берегу, увидел человека без чувств выброшенного штормом. Оттащив беднягу на безопасное от воды расстояние, поблизости Сергей Петрович обнаружил его сына 16 лет. Оказалось, это были матросы с рыбацкого судна, шедшего в Русскую Америку. Но корабль дал течь и затонул. Двоих несчастных выбросило на остров волнами. Вскоре был найдено и их разбитое судно. Небольшая колония отшельников получила новую партию оружия, самовар и даже несколько подзорных труб. Жизнь продолжала налаживаться. Отшельники не только не одичали, но начали делать масло, козий сыр, сметану, построили баню. Море в избытке снабжало их рыбой, лес дичью, а огород семенами для выпечки хлеба.

Счастливое избавление

Так бы и продолжалась жизнь русского Робинзона и двух его помощников, если бы не встреча с пиратами. Ими оказались китайские контрабандисты, загнанные в гавань острова кораблями русского флота. Преступники высадились на сушу и выступили в бой с Лисицыным и его братьями по несчастью. К счастью у отшельников имелась пушка снятая ими с рыболовецкого судна. Серей Петрович и его друзья сумели продержаться до прихода подмоги, прибывшей с военных кораблей Российской Империи. Самое интересное, что вернувшись в Россию, С. П. Лисицын не утратил любви к жизни. Написал книгу о своих приключениях и даже основал несколько высокодоходных золотых приисков.