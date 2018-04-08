Андерсен установил рекорд «Торонто», побив рекорд сезонов 2002/03 и 2006/07 

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Орещук - Смолову: «Не обращай внимание на карманных критиков, тебе пора в Европу»

Батшуайи признался в нарушении правил клуба в «Челси»

«Нужно умереть, чтобы тебе поставили памятник. Я заслужил его при жизни». Бьорндален завершил карьеру