Андерсен установил рекорд «Торонто», побив рекорд сезонов 2002/03 и 2006/07 

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен установил новый клубный рекорд, одержав 38 победу в нынешнем сезоне. Голкипер появился на льду в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» 4:2.
Прежний рекорд принадлежал сразу двум игрокам. В сезоне 2002/03 37 побед одержал Эд Бельфор, а в сезоне 2006/07 Эндрю Рэйкрофт.
Также стоит отметить, что Фредерик Андерсен занимает 4-е место по количеству побед в регулярном сезоне НХЛ сезона-2017/18. Коэффициент надежности вратаря — 2,81. Процент отраженных бросков составляет 91,8%.