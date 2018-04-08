Подруга BroDude: Анна Стифаненко

Сегодня мы хотим познакомить тебя с Анной Стифаненко — девушкой, которая не оставит тебя равнодушным. Анна уже как три года работает моделью, и ей нравится экспериментировать с различными образами. В свободное время девушка любит готовить, а также играет в DOTу с небольшой армией своих поклонников. В ближайших планах у Анны — освоить искусство фотографии, но главная мечта — запустить свою линию одежды. Анна не только амбициозная, но еще и красивая девушка, в чем предлагаем тебе убедиться самостоятельно.