Действуй как ниндзя: пять уроков счастья от японских мудрецов

В издательсьтве «Альпина» вышла книга Эвы Сандоваль «Твой внутренний ниндзя. Искусство жизни без борьбы». Сандоваль более 20 лет практикует ниндзюцу и уверена, что философия ниндзя может облегчить жизнь любого из нас: «ниндзя развивает свою внутреннюю силу, принимает ответственность за собственный выбор, уважает жизнь и находится в мире с собой и другими».

Forbes Life прочитал книгу и выбрал пять самых интересных уроков.

Наилучший момент — сейчас

«Это наилучший момент» означает, что медлить больше нельзя: если ты хочешь что-то сделать, делай прямо сейчас. А если нет, то не делай вообще. Это не призыв к действию, который ты и так часто слышишь в подобных случаях, все наоборот: это совет прислушаться к себе и делать то, что ты сам находишь нужным.

Если хочешь ждать — жди, если хочешь ничего не делать — ничего не делай.

Потому что ожидание — тоже действие, и для него тоже наступает наилучший момент.

Притча о мудреце

Один человек обратился к мудрому старцу:

— Мне сказали, что ты мудрец… Пожалуйста, расскажи мне, чем занят мудрец, если рядом никого нет.

Старец ему ответил:

— Когда я ем, я всего-навсего ем. Когда я сплю, то я сплю, а когда беседую с тобой, я занят исключительно тем, что беседую с тобой.

— Но ведь и я могу все это делать, однако я не мудрец, — с удивлением ответил ему человек.

— Это вряд ли, — ответил ему старец. — Во сне ты вспоминаешь проблемы минувшего или воображаешь те, что могут возникнуть на следующий день. За едой — планируешь, что будешь делать после еды. А беседуя со мной, думаешь, какой вопрос задашь следующим или как ответишь, не дожидаясь, пока я закончу свою мысль. Главное — осознанно делать то, что делаешь в настоящий момент, и так наслаждаться каждым чудесным мгновением жизни.

Покинь спираль страдания

Один из способов подкормить страдание — обсуждать его с другими людьми. В следующий раз, когда будешь кому-нибудь рассказывать о причине, «заставляющей» тебя страдать, обрати внимание, не вспыхнет ли «пожар» с новой силой от замечаний типа «Верно, все они одинаковые», «Страна разваливается», «Все очень сложно», «Я тебя предупреждал, что ничего не изменится», «Выпей пива и забудь», «Какая же ты глупая», «Ты слишком добрый» и так далее. А может, ты просто выйдешь из спирали страдания, потому что станешь более осознанным. Не будем забывать, что осознанность позволяет делать свободный выбор.

История о разгневанном крестьянине

Однажды я разозлился на Бога и воскликнул:

— Как ты допускаешь такое? Почему не сделал ничего, чтобы помочь этому несчастному ребенку?

Я подождал ответа, но его не последовало.

Однако в тот же вечер, когда я уже про все позабыл, Бог внезапно ответил на мои разгневанные вопросы:

— Разумеется, сделал! Например, создал тебя. Крестьянин, не надо обвинять других, приучайся сам приходить на помощь!

Перестань спрашивать себя: «Что плохого я сделал?»

Чтобы иметь возможность творить, будь гибок в первую очередь с самим собой. Если ты по-прежнему спрашиваешь: «Что я сделал плохого?», ты снова оказался на той же волне, на которой создал все то, что сейчас желаешь изменить.

Что означают слова «делать вещи хорошо»? Чьим ценностям соответствует эта оценка? Ты ведь хочешь поступать по-своему, оставаясь самим собой и чувствуя себя хорошо оттого, что поступаешь именно так.

И не важно, что думают остальные — получается ли у тебя хорошо, плохо или нормально.

Так ты становишься гибким.

Многие из нас прожили важнейшие годы своей жизни в соответствии с программой, внутри системы, где нам доказывали, что оценка зависит от того, каковы результаты наших усилий, а не от того, каковы мы сами.

Когда мы сами себя наказываем, мы становимся жесткими и упрямыми, а любовь исчезает. Все это говорит о том, что подобное отношение к себе не соответствует нашей природе. Принять решение больше так не делать и заняться наконец-то тем, что нам по душе, — вот что поможет стать более гибкими. Если ты ошибся, радуйся, потому что твоя ошибка — бесценный опыт и только так человек может чему-то научиться.

Сказка о гибкости

Однажды ученик отправился к учителю, который лежал на смертном одре.

— Оставь мне в наследство немного твоей мудрости, — попросил он учителя.

Мудрец открыл рот и попросил юношу заглянуть внутрь.

— У меня есть язык? — спросил он.

— Конечно, — ответил ученик.

— А зубы, зубы еще остались?

— Нет, — отозвался ученик. — Зубов я что-то не вижу.

— А знаешь, почему язык пережил зубы? Потому что он гибкий. А зубы выпали, потому что твердые и гибкими быть не умеют. Вот ты и научился тому единственному, чему имеет смысл учить.

Уважай свой ритм

Воспитание заставляет нас гнаться за одноклассниками, братьями и сестрами, соседской девочкой, взрослыми, известными людьми, за теми, кто добился успеха в жизни, и так далее.

Отныне попытайся делать то, что делаешь, потому, что ты этого хочешь и чувствуешь, что тебе это по душе. А еще потому, что знаешь, чего именно хочешь. Но ни в коем случае не потому, что этого требуют другие, не потому, что ты хочешь быть лучше кого-то, и не потому, что «если будешь действовать по-своему, никогда не достигнешь своей цели». Поверь, делать по-своему — единственный способ достичь своей цели! Твоим советчикам правильнее было бы выразиться следующим образом: «Если будешь действовать по-своему, никогда не достигнешь цели, которую я хочу, чтобы ты достиг».

Притча о Моцарте и его ученике

Однажды Моцарт встретился со своим юным учеником на улице, и тот его спросил:

— Маэстро, когда я смогу написать симфонию?

— Симфонию? Не лучше ли тебе начать с сонета? — ответил Моцарт.

— Почему, маэстро? — нетерпеливо спросил ученик.

— Сонет проще симфонии, — улыбнулся Моцарт.

— Да, но вы написали свою первую симфонию в восемь лет, — возразил ученик.

— Верно, так оно и было, только я ни у кого не спрашивал, как это сделать.

Все в твоих руках

Каждый человек уникален и способен изменять мир, верит он в это или нет. Разница в том, что тот, кто верит, созидает, а кто не верит, не созидает, хотя и он рано или поздно будет это делать. Потому что невозможно долгое время чувствовать себя жертвой или жаловаться на все подряд: Вселенная откликнется соответствующим образом, чтобы мы обратили внимание. Это не наказание, что бы ни утверждала религия. Это что-то вроде универсального закона: получаешь то, что отдаешь.

Мы пребываем в этом мире, чтобы созидать свою жизнь, и это самое важное. Никто и ничто не может повлиять на твою способность изменять мир, пока ты сам не дашь на это разрешение. Все, что ты чувствуешь, говоришь и делаешь, зависит исключительно от тебя!

Притча о мастере

Рассказывают, что когда-то давно в одном отдаленном монастыре, где собрались самые блестящие умы, несколько учеников спросили мастера дзен:

— Откуда берутся негативные свойства нашего разума?

Мастер без единого слова удалился, а вернулся со свитком пергамента. Снял сургуч, которым тот был запечатан, и начал медленно разворачивать свиток, пока присутствующие не увидели перед собой пустой пергамент. В середине стояла маленькая черная точка.

— Что вы видите на этом пергаменте? — спросил мастер учеников.

Те ответили хором:

— Маленькую черную точку, учитель.

Мастер сказал:

— Это и есть источник негативного мышления. Ни один из вас не заметил огромного белого пространства, которое ее окружает.

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