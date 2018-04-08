Юмор внутри нас. Первоклашки: «Мы смеёмся, когда нам хорошо»

Напрасно, ведь юмор может серьёзно помочь человеку в жизни — справиться со стрессом, успокоиться, взглянуть на проблему иначе. Обладатели чувства юмора могут блеснуть этим 1 апреля, в День смеха. А ребята из 1«Б» класса барнаульской школы №49 уже порассуждали на тему: что же такое юмор и зачем он нужен людям?

От грусти и уныния

Алиса ЮРЬЕВА, 7 лет:

— Юмор должен всех смешить, я вот — с чувством юмора. День смеха — это праздник добрый, в нём люди хорошие участвуют. Если ты будешь этих людей веселить, то и они к тебе будут хорошо относиться.

Полина ПЕТАХИНА, 7 лет:

— Юмор — это когда все улыбаются, он нужен, чтобы не быть расстроенным, грустным и унылым. Смешной человек — он хороший, радостный, не обычный. Я таких иногда встречаю. Но есть те, кто грустит, им просто не хватает юмора.

— В день юмора все весёлые и смеются. В этот день очень тепло и светло, это весна. Юмор — это когда людям очень смешно над человеком. Смешной человек любит веселье и смеётся всегда, когда ему щекотно или весело. Мне чувство юмора нужно, чтобы улыбаться и отдавать веселье другим людям.

Даша РЯЗАНОВА, 8 лет:

— День смеха… ааа, это смеются когда! Человек с юмором — это клоун, он забавный. У меня тоже есть юмор, потому что я позитивная. Когда мы грустим, юмор делает так, что нам становится легко. Быть позитивным — это быть хорошим и хорошо себя вести, и тогда позитив придёт к тебе сам!

Ева ПОЛЫНЦЕВА, 8 лет:

— Я про День юмора слышала, есть такой юморной день, когда все смеются и дурачатся. Юмор — это смех, он нужен, чтобы было легче, чтоб когда кому-то скучно, можно было развеселить его. Но если один человек смеётся, остальные могут грустить, потому что он может их обидеть чем-то очень обидным. У меня есть чувство юмора, я смешлива. Мы на переменах юмором занимаемся, на уроках просто нельзя, там учиться надо.

Шутки над взрослыми

Лиза АРХИРЕЕВА, 7 лет:

— Юмор — это когда мы смеёмся, когда нам как-то хорошо. Юмор нужен для улыбки и чтобы любить кого-то, это хорошее качество. Юмор не для всех, кто-то может грустить, потому что не имеет юмора. Я знаю некоторых людей, девочек особенно, кто имеет чувство юмора, с ними можно бегать, играть, но надо быть осторожнее, чтобы не попасться на их юмор.

Егор ГЕРМАН, 8 лет:

— Про юмор я вообще-то мало что знаю. Это весёлый праздник с шутками над взрослыми. Каждый человек имеет это чувство, главное, быть бодрым и улыбаться, шуточки придумывать. У нас в классе нет почти чувства юмора, только если у одной девочки, она книжкой всех веселит, нас пугает, а мы от неё убегаем, это очень весело.

Лера ПОВАГИНА, 7 лет:

— Юмор — это когда шуточки есть над кем-то, они радость приносят, радость от того, что происходит. Человек с юмором — положительный и прилежный. Люди с юмором… по-моему, это я! Потому что я всегда люблю шутить и радоваться. С одноклассниками только вот я ещё ни разу не шутила, я вот бывает с мамой шучу.

Саша МАЛЬКОВ, 7 лет:

— Надо смешить всех и самому смеяться. Юмор — он всех хороших людей объединяет. Я всегда смешу друзей, рассказываю всякие шутки. Юмор нужен каждому, чтобы избежать досады и печали.

Артём СМОРОДА, 8 лет:

— День смеха — это где все показывают свой юмор. Юмор нельзя как-то показать, потрогать. Это когда человеку нравится часто смеяться, и он видит всё, что смешно. Вот у меня есть старший брат, и его можно немножко рассмешить. Всех, кого легко рассмешить, значит, у них есть юмор внутри.

Илья КОШКИН, 8 лет:

— Человека с юмором легко узнать, он смешной и ещё добрый. Я вот такой человек, люблю шутить и смеяться. Юмор всем пригодится, в садике и в школе. Но в школе меньше людей с чувством юмора, здесь больше серьёзных.