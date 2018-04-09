Девушка из России — о жизни в Южной Корее

Девушка из России с ником AdaKwon переехала в Южную Корею и уже несколько лет живет там с мужем и преподает английский в «хагвоне» — это такие частные продленки для детей, где чаще всего изучают иностранные языки и учатся изобразительному искусству и музыке.

В своих постах она детально описывает местную культуру и быт, в также и свой личный опыт столкновения со всеми странностями жизни в Корее, которая порой кажется настолько экзотичной, будто взята со страниц манхвы (корейская манга).

Девочки, которым на 16-летие дарят пластическую операцию, дух почившей бабушки, которому отдельно наливают рисовое вино за семейным столом, одинаковые наряды для пар — и другие неожиданные моменты из жизни в одной из самых развитых азиатских стран словами самой девушки.

Люди

Однозначно лучшие азиаты из тех, с кем мне доводилось работать и общаться. На китайцев у меня стойкая аллергия ввиду их шумности, неряшливости, харкания и детоцентризма. Японцы неплохие ребята, но улыбаются в лицо, а за спиной поливают грязью, да и вообще не очень любят иностранцев. Корейцы же открыты. Если им кто не нравится — это всегда понятно, они не скрывают неприязни.

Между тем, как и во всех азиатских странах, очень сильно «общественное сознание», корпоративный дух и всё такое. Ну и отношения «старший-младший». Например, по именам друг друга называют редко, только «званиями» — оппа (девушка называет парня, старше её), онни (девушка обращается к девушке старше), нуна (парень обращается к девушек старше), хён (парень обращается к парню старше). Всех младших называют просто «донсэн», независимо от пола. Иностранцев любят — и за руку отведут на нужную остановку, если заблудился, и по-английски большая часть населения сносно говорит.

Они не знают о других странах ничего. Иногда это забавно, иногда удивляет. Они не смотрят западные фильмы, не слушают западную музыку, не знают обычаев запада, в школах нет предмета география. Если сказать «Ну это как в Титанике», или назвать имена вроде Уилл Смит , Дэниел Редклифф, Бред Питт и т.д. — обычно показывая фото для отработки лексики, описывающей внешность, — они недоумевают и спрашивают, кто это. Они знают только Роберта Дауни мл. и Эмму Уотсон , в общем-то. Любой иностранец для них — американец. Хотя американке, которая работала до меня, они не верили, когда она говорила, что из Америки. Нет, нет. Вы же чёрная”.

Все корейцы читают вебтуны. Дети, молодёжь, старики — все. Если не вебтуны, то хотя бы раз в неделю ходят читать манхву в манхва-кафе. Там дёшево (около доллара в час) и есть рамён. Дешевле, чем покупать все новые тома самому.

На станциях метро иногда тоже можно увидеть свежие творения знаменитых и не очень вебтун-художников.

В кафе и кофейнях часто стоят настольный футбол и вот такие олдскульные автоматы со старыми играми.

Корея — рай для ленивых — зубные щётки с уже выдавленной на них зубной пастой и измельчённые овощи, замороженные кубиками.

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Брей ноги, будь мужиком! Это нынче популярно у наших азиатских соседей. Все хипстеры Кореи и Японии уже ходят с гладкими ногами.

Вот ещё тренд из мира мужской моды — наклейки на мужские сосочки. Чтобы не просвечивались, значит, через тонкую ткань футболки.

А ещё корейцы обожают всё парное. Если вы видите на улице двоих в одинаковой одежде — значит, они встречаются. *шутка про то, что так ты не перепутаешь своего азиата с другими*

Очень много тематических вагонов метро и электричек. Этот посвящён какому-то местному персонажу мультфильмов. Станции объявляются голосами героев мультика, а их фигуры рассажены по вагонам.

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А на день Святого Валентина продавались такие упаковки мандаринок с наклейками в виде глаз и надписей. Можно сделать милую рожицу и подарить тому, кто нравится.

Школьники в Азии носят форму — известно всем. А вот про детсадовцев. Они часто выезжают на пикники и в музеи, поэтому всем выдают форму одного цвета, чтобы не потерять в толпе. У каждого садика своя форма.

Семейная жизнь

Свадьбы в Корее мне не хотелось. Но в Корее свадьба — это бизнес, так что отец мужа настоял. Сказал, что всё оплатит, от нас требовалось только присутствие. Если кореец женится, он познаёт всю боль мира ещё на этапе приглашения […] ТруЪ-кореец каждого, кого приглашает на свадьбу, ведёт в ресторан, кормит-поит за свой счёт и всячески шаркает ножкой, мол, окажите честь, любезные.

Приглашаются все, кого ты знаешь. В С Е. На свадьбе гостей было 261 человек, из которых я знала максимум 10. Многочисленная родня, коллеги, чуваки из твоей тренажёрки, все. Я говорила, что свадьба — это бизнес? Так вот. На свадьбу принято дарить конверт, в нём обычно 50 долларов, родные могут подарить и 100. Дарят так: заходишь в свадебный зал, там стол, за которым сидят специально обученные азиаты. Ты даёшь им конверт, они его открывают, считают сумму и записывают твоё имя и сколько денег подарил. Бухгалтерия, все дела. Потом этот список я должна бережно хранить годами, потому что если вы меня пригласите на свою свадьбу, я посмотрю, сколько вы мне подарили, и в конвертик положу столько же.

Мать и все родственницы женского пола должны быть в традиционной одежде — ханбоках, и у всех должны быть на руках белые перчатки.

Сам зал для свадебной церемонии похож на то, что мы видим в американских фильмах. «Алтарь», дорога к нему между рядов со стульями, цветы.

Доходим до алтаря и обязательные поклоны. Сначала друг другу.

Потом родителям, которые сидели в первом ряду на «тронах»

Причём я сделала обычный поклон, поясом, а муж бухнулся на колени и давай челом в пол бить. Я немножко подохренела, подумала, что невежливо я как-то… Потом поклон всем гостям в зале. И снова — я делаю обычный, муж лбом в пол. Надеюсь, никто не подумал, что понаехали тут, даже уважение не могут проявить.

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Потом проход туда-сюда по дорожке между гостями ещё раз и вроде как всё. Гости направились в ресторан, с нами остались только родня и близкие друзья для традиционного бросания букета. В России это как соревнование — в толпу женщин бросается букет, и кто поймает молодец. В Корее не так. Ты заранее выбираешь девушку, она стоит одна и ты прицельно кидаешь ей в руки. Не попала — кидаешь ещё и ещё, пока не поймает.

Привычное европейское белое платье и костюм мы сменили на народную свадебную одежду.

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На руках у меня длинная материя. В неё родители мужа кидали орехи и инжир — они символизировали дочерей и сыновей соответственно, мол, сколько попадёт на ткань, столько и наследников будет.

И в конце что-то, напоминающее нашу традицию с караваем. Мы раскусывали инжир — у кого больше, тот и глава в доме.

Вся свадьба заняла примерно 3-4 часа. Это тебе не два дня бухать и рвать баяны, всё тихо, торжественно и полно всяких правил. На всю свадьбу отец мужа потратил около 12 тысяч долларов, в конвертиках мы «заработали» чуть больше 20 тысяч долларов.

Никогда в жизни я столько не кланялась, нервничала сильно, потому что боялась облажаться, но вроде тапками не закидали.

Традиции

Недавно в доме мужа собиралась вся родня (около 20-30 человек) и устраивали поминки бабули. Накрывали маленький столик в одной из комнат. Над столиком табличка с именем усопшей. Считается, что в полночь дух усопшего приходит в свой дом — в это время в комнате вся семья, очень как-то тихо и торжественно, мол, «посмотри на своих потомков».

Потом духа как бы приглашают к столу. Каждый, начиная со старшего члена семьи, заходит в комнату, где проводятся поминки, там мой свёкор всем наливал рисовое вино, его надо трижды обнести вокруг благовония, воткнутого рис. Так ты разделил алкоголь с покойной старушкой. Его выливают, не пьют.

Потом дважды надо делать чоль — глубокий поклон лбом в пол, стоя на коленях. Меня на ходу учили его делать правильно, так как чоль бывает нескольких видов, и тот, что я делала на свадьбе, не подходил. Потом какая-то старушка заметила, что я босая. Меня спешно повели надевать носки. Считается, что призрак заберёт твою энергию через ступни, их надо обязательно закрывать на поминках. Короче, кланялась я самая последняя как самая молодая. После этого все мужчины семьи делали чоль одновременно и минуту молчания.

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Затем все ушли, оставив как бы дух бабули поесть. Видите слева белое полотно? Это одежда, которой духу намекают чувствовать себя как дома и переодеться в домашнее. После того, как бабуля «поела» — у нас это было примерно в час ночи — всю ритуальную еду делят между родственниками.

Когда я приехала сюда впервые, была поражена, насколько часто они носят традиционную одежду, которая называется ханбок. На каждый праздник, на свадьбы, да даже на некоторые официальные мероприятия. Ханбоки очень красивые, но очень дорогие — от 200 долларов только прокат. Купить будет стоить от 500 долларов до 2000.

На свадьбу я надевала его на вторую часть [когда невеста и жених переодеваются в традиционные костюмы и идут с роднёй мужа в отдельную комнату]. Там мы каждому кланялись, все новообретённые родственники пили из моих рук вино на удачу.

На фото ниже: я и свекровь, вышли мы обе ужасно, но мне жутко нравятся наши ханбоки.

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Они очень удобные, с красивыми вышивками, цвета могут быть самые разные.

Немного о минусах жизни в Корее

Меня жутко раздражает чавканье. Везде. Все. В ресторане иногда сидеть тяжело, если много людей рядом.

Само собой, отсутствие отпуска. Максимум, который есть у корейцев — 4 дня в году. Национальных праздников, когда они отдыхают, тоже не так много — 4 или 5, по одному дню. Нет такого, что в Новый Год на неделю все загуляли, нет.

Пресмыкание перед боссом или теми, кто старше. У тебя ужасно болит голова и ты умираешь от усталости? Если босс после тяжёлого дня сказал «А щас все быстренько на корпоратив бухать полночи!» никто не имеет права отказаться. Все идут, пьют, даже если не хотят. Так надо. Человек старше тебя несёт чушь и оскорбляет тебя? Улыбайся и кланяйся.

Пластические операции. Многие, наверное, видели фото с участницами конкурса «Мисс Корея». Такое чувство, что там одну и ту же девушку сфотографировали 30 раз. Они все, абсолютно все, ложились под нож хирурга. Тут нормально дарить операцию на веко или скулы дочери на 16-летие. Тут нормально стремиться к одному идеалу. Всё, что не в рамках — ужасно и надо исправлять. Мне это глубоко отвратительно, я считаю, что красота в уникальности, а не копировании кого-то.

Другие факты о местной жизни

Оголять плечи или зону декольте недопустимо и неприлично. Зато шорты на половину задницы и ультракороткие юбки — это норма. Потому что ноги не считаются сексуальными объектами.

Почти все кореянки помешаны на деньгах и мечтают об американском принце, который подарит им грин-карту. Сама видела: на одной международной вечеринке девчонки-кореянки посмеивались над пузатым страшненьким парнем европейской внешности. Но стоило ему сказать, что он из Америки, они его прост облепили и чуть ли не облизывали со всех сторон.

Потребление кофе в этой стране превышает потребление риса. Кофейни, маленькие и большие, на каждом углу, я не утрирую. Их правда ОЧЕНЬ много.

Чего тут нет, так это урн. На улицах их очень-очень мало, при этом на улицах мало мусора. Убирают хорошо.

Алкоголизм — это национальный вид спорта. Я до сих пор не понимаю — в 8 вечера офисный планктон в галстуках и костюмах оккупируют все пивные заведения и мясные ресторанчики, херачат сочжу (рисовая водка) до 3 утра, расползаются на такси, а в 8 утра свежие на работе. Как они так быстро в себя приходят — мне не понять.