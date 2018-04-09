Ненависть по понедельникам: всезнающие скептики

Ничего нет — все иллюзия и обман. Американцы не летали на Луну, врачи выдумали СПИД, масоны и безбожники заставили думать, будто Земля круглая. А все фотографии, намекающие на одутловатость Земли, — фотошоп. Абсолютно все снимки из космоса созданы в фотомагазине — не обольщайся, это астрологи-колдуны тебя дурят.

Психологии тоже не существует, особенно практической. Все это по большей части ошибки выжившего и доводы жадных людей. Синдром попутчика заставляет тебя излить душу незнакомому человеку, берущему 700 рублей за прием, а фразы типа «может быть, проблема в Вас» заставляют поверить, что у тебя все наладилось. Психологии нет — это все попытки психически неуравновешенных людей заработать на наивных и несчастных. Есть только карательная психиатрия. В учебниках пишут чушь. Особенно это касается истории, в которой лжи больше, чем в сочинении «Доброта в моем понимании». Татаро-монгольского ига нет и не было. Это все фантазии продажных историков, очерняющие святую Русь. Война должна была начаться в 1940-м с нападения США и Великобритании на Россию. Все войны начинаются с нападения на Россию, а всё остальное не войны. Мы самые великие и многострадальные, а в учебниках этому уделено недостаточно внимания. Нужно достаточнее.

Наука больше не знает, чем знает. А многое из знаний не больше чем модели, основанные на допущениях. Никому верить нельзя. Бермудский треугольник — скрытая под водой военная база ВМФ США, а пирамиды были построены позже, чем принято думать. Все лгут. И в жизни не будет ничего хорошего. Скоро война, фоллаут, экономический кризис, половина шара вымрет от чумки, другая — от биооружия. Надо бы валить из страны, но в государствах, которые поближе, жить плохо. А до тех, которые подальше и поспокойнее, очень дорого добираться. К тому же прижиться и найти достойную работу не получится: чужаков нигде не любят, будь ты черным или белым, вегетарианцем или мясоедом. Кстати, веганство вредит здоровью, а ты не знал? Да и зачем менять пустое на порожнее, химеру на цербера, одно скопление мерзких людишек на другое? Скоро везде будет одинаково паршиво, и, по-хорошему, надо бы улететь на Марс. Но человек туда никогда не полетит. А все выкрутасы гражданина Маска — не что иное, как маркетинговый ход. Неужели ты этого не понимаешь? Эх ты! Усы выросли, а мозгов как не было, так и нет. А вот люди понимают и с высоты собственного житейского опыта могут смело тебя заверить: кругом ложь, обман и заговор правительства. Кто эти люди? Так скептики! Не путать с философским скептицизмом, поскольку наши герои просто понурые, как говно.

Это огромная каста людей, накрывшая планету медным тазом. С виду они ничем не отличаются от остальных. Они ходят на работу, заводят семью, выезжают на шашлыки, даже спят иногда. Но стоит в интернете кому-то оказаться неправым, как воины встают на защиту своих главных ценностей: повсюду ложь, все очень плохо. Даже не думай делать в их присутствии оптимистический прогноз — заклюют. Они выучили несколько умных канцеляризмов, прочитали пару мудрых книг, пересмотрели все программы Игоря Прокопенко , чтобы сеять вокруг уныние и недоверие. Все, что они делают — это непрофессионально ноют. Они, как носовский Незнайка, делают все вопреки. Потому что человек, ставящий все под сомнение, кажется умнее. Правда, выглядят эти споры всегда одинаково. Можно даже составить шаблон. В первую очередь, сослаться на какого-нибудь автора. Только потому, что он ставит под сомнение общепринятую теорию. Разбирать ее на части он даже не будет: одного ее существования уже достаточно. А потом они смеются над людьми, которые верят библейским писаниям.

Использовать красивые крылатые выражения: например, «Статистика — это прокладка, которой затыкают дырку на месте реальных знаний». Не забываем про слова «корреляция», «аккомодация». Желательно для пущей убедительности вспомнить имена, которые не имеют отношения к предмету разговора. Например, идет спор о казахском ханстве — значит нужно вспомнить всю родословную Джанибек-хана и каково было венецианской республике. Ну ты понял: как можно больше воды. Обязательно нужно добавить в свои речи пафоса и сарказма, чтобы оппонент понял, с какой махиной он общается. Например, фразы вроде: «Я уже устал доказывать», «Я уже немного греюсь по поводу разговоров о…» или «Аргументы любителей напоминают аргументы тех, кто ходит к экстрасенсам». Необходимо проявить снисходительность. Но такую, чтобы ты понял свою ничтожность: «Если тебе приятно тратить деньги на пустышку». То есть веди себя как хочешь, ничтожество, ты ведь настолько туп, что хочешь быть неправым.

Ссылка на личный опыт. Как правило, никакого опыта нет. Но они считают, что проживания в непосредственной близости с местом, где тысячу лет назад происходили события, или мимолетного общения с какими-то академиками (на уровне «Здрасьте!» — «Привет!») достаточно, чтобы прибавить авторитета. Поэтому можно нередко услышать что-то вроде: «Я жил возле этого полигона, у меня выросла рука» или «Я сам родом из Свазиленда, и что-то я не видел там любви к белым». Аргументы все равно получаются слабенькими, приходится фантазировать. И вот штатный писака рассказывает, как общался на кинофестивале с Джонни Деппом , который поведал ему о кризисе Голливуда, а бывший младший научный сотрудник вспоминает, как вручную замешивал радиоактивный комбикорм, которым отравили жителей Мьянмы. Но чаще ссылаются на каких-то знакомых, например родственника, который чуть ли не был индейцем майя и строил пирамиды в Мексике. И обязательно отхренососить правительство, корпорации, обвинить людей в жадности — дежурная фраза, которая чаще встречается в лексиконе несостыковавшихся с современностью пенсионеров.

Что мы видим? Обыкновенного жалкого человечишку, который просто смекнул, что нужно быть не таким, как все, и идти против большинства. Главное — говорить побольше бреда и собственных влажных фантазий, и тогда его жалкая жизнь обретет смысл. Ну как еще выделиться, если ты нудный и ничего не добившийся кретин?

Безусловно, все врут, все обманывают, и история фальсифицирована. Только вот их мотив не связан с правдой. Они спорят, потому что хотят. Потому что иначе себя не проявить. Почему некоторые так активно набрасываются на религию и гнобят верующих? Потому что почва благодатная для споров. Они делают это не для того, чтобы люди поверили в свои силы и перестали пенять на сверхъестественное; не потому, что верят, что атеистическое общество гораздо прогрессивнее — они даже в это не вникали, а просто цитируют марксистов, которых день назад поливали грязью в споре о том, как коммунизм повлиял на судьбу отечества. И чем они лучше, если борются не за правду, а за статус самого умного? Вспоминается недавний спор с одним рьяным юным биологом. Образование у него инженерное, знания нулевые, но он знает все про фармацевтику. С пеной у рта он уверял собравшихся в том, что все лекарства — бесполезное плацебо. Самое смешное, что никто из собравшихся не ставил это под сомнение, но и не соглашался. Напрашивался вопрос: «А как ты лечишься?». «Лекарствами», — ответил он и как-то затих. Так в чем смысл разговора? Никто не понял. Это как сморкаться в стакан, из которого пьешь: жажду утолишь, но неприятные ощущения останутся.

Но ни в коем случае нельзя разделять их мнение: они должны оставаться в меньшинстве. Вот увидишь: как только их последователей станет больше, чем противников, они переметнутся на другую сторону лагеря. А если вдруг все международные корпорации, правительства, историки и тайные общества признают, что все это время водили нас за нос, скептики не станут радостно кричать: «Я же говорил!». Они просто пойдут и умрут, потому что смысл существования потерян.