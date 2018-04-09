Как провести незабываемый отпуск в США

Мы уже писали о компании «American Butler», которая занимается предоставлением услуг элитного эскорта в Майами, штат Флорида. Подробнее об услугах элитного эскорта ты можешь узнать в этой статье. Однако сегодня мы хотим рассказать не об этом сервисе, а о нововведениях, которые обещают стать одним из самых интересных событий для того, кто путешествует по США — экскурсионных программах и турах. Сразу скажем, что это не те обычные экскурсии, где гид унылым голосом рассказывает о местных достопримечательностях, до которых есть дело разве что пожилым китайским туристам. Итак, вот список тех услуг, которые предоставляет «American Butler».

1. Романтические полёты

На твой выбор два варианта полётов над Флоридой. Первый — это вертолётная прогулка. Тебя отвезут на лимузине к частному вертолёту, после чего начнётся полёт над Флоридой. Ты сможешь насладиться видами природы, увидишь дома многих знаменитостей. Во время полёта тебе подадут шампанское «Dom Perigon», а после приземления сопроводят до ресторана либо до собственного столика на берегу моря. Этот вариант подходит для романтического вечера. Второй вариант — полёт на гидросамолёте. На похожем, кстати, летал Индиана Джонс. Однако не бойся: за тобой, как за знаменитым археологом, не будут бегать индейцы и нацистские коллаборационисты. Полёт будет проходить на высоте 100 метров над уровнем океана, и ты сможешь насладиться видом на береговую линию и Флориду-Кис. Полёт может проходить как в дневное, так и в ночное время. Как и в туре на вертолёте, тебя довезут до самолёта на лимузине, а в самолёте подадут шампанское «Dom Perigon».

2. Полёты для неслабых духом

Если тебе не по нраву романтические прогулки и хочется ощутить прилив адреналина, то для тебя у «American Butler» припасено два вида полётов. Первый — опыт высшего пилотирования с трюками. Конечно же, сидеть за штурвалом будет опытный пилот, а летать ты будешь на современном самолёте. Так что можешь не беспокоиться: полёт пройдёт не только эффектно, но и безопасно. Во время полёта пилот может воспроизводить различные элементы высшего пилотажа: например, петлю, бочку и тому подобные крутые трюки. После полёта ты пообедаешь в одном из самых красивых мест Флориды, насладишься красотами природы и морскими блюдами. Затем ты снова сядешь в самолёт, но на этот раз полёт будет проходить в более спокойном ритме, чтобы ты смог увидеть рифы и различных морских обитателей. Если тебе мало экстрима от полёта в обычном самолёте, то что ты скажешь об идее полёта на реактивном истребителе? Да-да, это не какая-то имитация истребителя, а настоящий боевой самолёт. В отличие от предыдущих полётов, на этот раз ты поднимешься на очень большую высоту — около 19 километров, туда, где уже видно космос. Но главное в этом полёте то, что при снижении пилот передаст тебе управление, и ты сможешь ощутить себя настоящим асом. Не бойся: летчик будет следить за каждым твоим действием, и чуть что — возьмёт управление на себя. После полёта на истребителе тебя доставят на гидросамолёте на частный остров, где ты сможешь отдохнуть, насладиться красотами природы, коктейлями и принять участие в вечеринке при свете факелов. Узнать подробнее об экстремальных и необычных экскурсиях →

3. Максимальный экстрим

Ну а если ты хочешь ощутить то, что недоступно большинству людей на планете, то «American Butler» предлагает тебе посидеть за рулём…танка. Да, после этого останется разве что взять управление космическим кораблём. Ты будешь сидеть на месте водителя, управляя Аббатским военным танком FV 433. Но самое крутое, что ты будешь не только ездить, но и давить автомобиль и даже стрелять из пушки. Вот это действительно крутые впечатления. Кроме того, в это приключение включена игра в захватчиков и освободителей в тактическом симуляторе боя с оружием с лазерными указателями. На твой выбор множество копий реального оружия, даже пушки и пулемёты времён Второй мировой войны. Что может быть круче? А если тебе нужно что-то поспокойнее, то «American Butler» проводит экскурсионные программы и туры в Новом Орлеане, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне, Портленде, Лас-Вегасе и других городах США. Что если тебе понравится в США? Тогда ты можешь воспользоваться услугами «American Butler» и арендовать или приобрести недвижимость. К аренде и покупке доступны квартиры и дома. Одно из главных достоинств «American Butler» в том, что они имеют лицензию на покупку и продажу недвижимости, а это значит, что ты приобретёшь легальное жильё в одном из самых красивых и комфортных мест мира. Арендовать или купить недвижимость во Флориде →