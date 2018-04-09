Почему нужна виртуальная любовь

Развитие технологий сильно сказывается на сексуальной сфере — вот и очки виртуальной реальности стали инструментом трансляции «усовершенствованного» вида порно. Как так вышло и зачем это нужно?

Секс и эротика интересовали и притягивали людей испокон веков. Живопись, скульптура, литература, затем фотография, кино и, наконец, компьютерные игры и VR-очки — как только появлялся новый способ изображения, кто-то сразу находил возможность использования его для трансляции сексуального, дополняя и/или совершенствуя уже существующие методы. По сравнению с рисунком, фотография более реалистична. По сравнению с фотографией, видео более подробно. Компьютерная же игра дает возможность контролировать происходящее — а VR-очки дают как иллюзию контроля, так и эффект присутствия, достигаемый тем, что ты не просто видишь изображение от первого лица, но можешь при этом смотреть на происходящее так, будто бы голова и впрямь твоя, и крутить ей можно сколько угодно, а изображение каждый раз будет подстраиваться под новый угол обзора.

Кроме того, виртуальная реальность предоставляет огромные возможности в плане интерактива: ты можешь оказаться в помещении, до отказа наполненном возможностями секса, можешь удовлетворить потребность в вуайеризме — или даже вдруг «оказаться» в теле человека другого пола. Последнее особенно интересно тем, что не просто дарит новый опыт, который практически невозможно получить как-то еще, но позволяет увидеть совершенно иную сторону привычного занятия.

Впрочем, для того, чтобы увидеть себя глазами своего партнера, есть и другой способ — специальные «очки» с камерой, снимающие видео от первого лица и позволяющие переключиться на изображение с камеры другого человека. Такие очки иногда используются и в съемке порно с профессиональными актерами. Эти фильмы также позволяют ощутить эффект присутствия — хотя и в меньшей степени, чем в VR-очках. Однако очки виртуальной реальности, несмотря на тот эффект, который они производят, и те возможности, которые открывают, все еще не так распространены — а потому подобные порно-фильмы являются хорошей им альтернативой.

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