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«Что я здесь делаю? Я хочу домой». Нижегородка расплакалась на шоу «Холостяк»
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«Что я здесь делаю? Я хочу домой». Нижегородка расплакалась на шоу «Холостяк» 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
— На этой неделе ничего не произошло поэтому у меня нет к тебе обращения. Я хочу домой! Я поеду домой! Я сюда приехала к тебе, Егор, а не аниматором работать, — плакала и говорила Настя Смирнова в обращении к Егору.
На церемонии роз Настя попросила пообщаться с ней тет-а-тет.
— Я просто истощена. Мне плохо, мне психологически плохо. Что я здесь делаю? Мне очень тяжело, я столько людям энергии отдаю. Я не понимаю, что я здесь делаю. Все приходят, спрашивают советы, никто не спрашивает даже как у меня дела, — поделилась со слезами с «Холостяком» Настя.
Егор сказал, что прекрасно понимает ее чувства и позвал на свидание в следующей серии. Настя сразу успокоилась, улыбнулась и взяла розу.
На камеру Егор добавил, что сам откладывал свидание с ней, потому что знал ее до телешоу и хотел познакомиться с девушками, которых вообще не знает.
Ранее NN.ru поговорил с Настей о ее участии в шоу, отношении к Егору и другим участницам.
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