«Что я здесь делаю? Я хочу домой». Нижегородка расплакалась на шоу «Холостяк»

— На этой неделе ничего не произошло поэтому у меня нет к тебе обращения. Я хочу домой! Я поеду домой! Я сюда приехала к тебе, Егор, а не аниматором работать, — плакала и говорила Настя Смирнова в обращении к Егору.

На церемонии роз Настя попросила пообщаться с ней тет-а-тет.

— Я просто истощена. Мне плохо, мне психологически плохо. Что я здесь делаю? Мне очень тяжело, я столько людям энергии отдаю. Я не понимаю, что я здесь делаю. Все приходят, спрашивают советы, никто не спрашивает даже как у меня дела, — поделилась со слезами с «Холостяком» Настя.

Егор сказал, что прекрасно понимает ее чувства и позвал на свидание в следующей серии. Настя сразу успокоилась, улыбнулась и взяла розу.

На камеру Егор добавил, что сам откладывал свидание с ней, потому что знал ее до телешоу и хотел познакомиться с девушками, которых вообще не знает.

Ранее NN.ru поговорил с Настей о ее участии в шоу, отношении к Егору и другим участницам.