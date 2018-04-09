3 вещи, которые мешают жить той жизнью, о которой ты всегда мечтал

У каждого из нас есть жизнь, о которой мы мечтаем. Мы представляем ее перед сном, визуализируем, а глядя на успешного человека, думаем: «Однажды на его месте буду я». Но «однажды» может никогда не наступить из-за отсутствия дисциплины, желания отдохнуть вместо того, чтобы как следует поработать. К тому же тонна времени, проведенная за сериалами и пивком окончательно убивает все надежды и желания. Но в основном есть три вещи, которые мешают каждому из нас реализовать свой потенциал и добиться успеха. И их необходимо избегать. Ты можешь продолжить жить как и раньше, а можешь изменить все уже сегодня и начать двигаться к своей мечте.

1. Информационная перегрузка

Сегодня каждый из нас находится во всеобъемлющем информационном поле, и современный человек за день может узнать гораздо больше, чем люди, жившие 200 лет назад, за несколько лет. Интернет, множество гаджетов дают нам доступ практически к любой информации, которая попадает в наш мозг и со временем просто-напросто перегружает его. Всегда ли ты смотришь и читаешь то, что действительно полезно и необходимо? Ты тщательно выбираешь пищу для своего ума или поглощаешь что попало, лишь бы утолить информационный голод? Проблема состоит в том, что большая часть информации, которую мы узнаем каждый день, никчемна и бесполезна. Она направлена лишь на то, чтобы увеселять нас, но не заставлять думать и мыслить. Таким образом ты превращаешь свою голову в свалку, где хранится много мусора и не остается места для фундаментальных знаний. Чтобы избежать информационной перегрузки соблюдай следующие советы: 1) Игнорируй рекламные сообщения 2) Не трать время на информацию, которая заведомо бесполезна 3) Удали неактуальные электронные письма 4) Сократи время, которое ты проводишь в сети, чтобы дать себе возможность отдохнуть и восстановиться 5) Тщательно выбирай источники информации Почему мы делаем вещи, которые нас разрушают

2. Переосмысление

Обилие информации также является причиной того, что мы слишком много думаем над тем, что было; о своих решения, касающихся будущего и прошлого. Когда ты начинаешь размышлять над чем-либо слишком долго, то рискуешь попасть в плен сомнений. Самураи должны были принимать решение в течение 7 вдохов. Если не успевали, то это означало неготовность к тому, чтобы делать выбор.

Пространство между «да» и «нет» слишком велико, и большинство людей проживают всю свою жизнь» в этом пространстве

Вторая причина того, что мы слишком долго думаем — это желание принять идеальное, совершенное решение, о котором не придется жалеть. Поиск совершенства приводит к промедлению, а именно оно главный враг результативности, и стоит помнить о том, что в этом мире нет ничего совершенного или идеального. Наличие фактов и холодного разума может помочь тебе принять решение быстро, не тратя на переосмысление несколько дней, а может быть и недель. Каждое решение нуждается в таймере обратного отсчета, иначе небольшая проблема может перерасти в нерешаемую ситуацию. 5 убеждений прокрастинаторов, которые рушат жизнь

3. Принимать слишком много решений

В тот же момент не стоит уходить в крайности и принимать кучу необдуманных решений, о которых ты вскоре можешь пожалеть. То, что не стоит затягивать время на принятие решения не означает того, что принимать их необходимо за минуту, не подумав и не взвесив все «за» и «против». Наспех принятое решение может перевернуть всю жизнь с ног на голову и обернуться настоящей катастрофой. Порой мы тратим слишком много времени на то, что по сути своей не должно занимать и минуты: — Решать, что есть — Решать, что надеть — Решать, что делать в свободное время — Решать, как себя развлечь Сейчас тебе может показаться, что мы зря говорим все это, ведь подобные решения не могут занять много времени. Но в совокупности это все может занять до часа. Бизнесмены принимают множество решений изо дня в день, им приходится делать это для того, чтобы достойно конкурировать и выживать. Но как мы сказали ранее: любой выбор должен делаться на основании фактов и веских доводов. Не трать много времени на бесполезные идеи, а отдай предпочтение продуктивности и деятельности. 8 способов добиваться поставленной цели, как чемпион