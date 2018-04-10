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17-летняя дочь Александра Малинина хочет покорить российский и западный шоу-бизнес
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17-летняя дочь Александра Малинина хочет покорить российский и западный шоу-бизнес 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Дочь известного певца Александра Малинина Устинья твердо решила пойти по стопам отца. Девушка планирует всерьез заняться музыкой и покорить мир своими песнями. Ее не смущает известность, и она готова к славе и ее испытаниям.
Хочу пойти по стопам папы и стать певицей,
уверенно заявила Устинья Малинина в интервью для wmj.ru.
Девушка рассказала, что уже успела сделать определенные шаги в данном направлении. Так, вместе с папой она выпустила свою первую песню под названием «Шоу». Затем вышел трек на английском языке Break the Pain, который Устинья написала сама. Сейчас девушка продолжает петь дуэтом с папой, писать и выпускать песни на английском, русском и немецком языках. И дочь Александра Малинина искренне надеется, что ее первый сольный альбом выйдет уже в текущем году. Устинья отметила, что к пристальному вниманию публики она относится совершенно спокойно.
Считаю, что если я из такой известной семьи, то всегда должна уметь вести себя достойно. Единственное, я никогда не буду рассказывать о личной жизни, а вот всеми подробностями своего творчества буду с удовольствием делиться с поклонниками,
рассказала она.
Напомним, у Александра Малинина растет несколько детей. От первого брака у певца есть сын Никита, который родился еще в 1981 году и уже успел стать самостоятельным певцом и композитором. От второго брака у исполнителя растет дочь Кира, существование которой он признал лишь в 2011 году. В третьем союзе Александр Малинин усыновил сына своей нынешней супруги Эммы Антона, который уже порадовал певца и свою маму внуком и внучкой. Кроме того, у Эммы и Александра Малининых, которые живут в браке с 1990 года, есть двойняшки — сын Фрол и дочь Устинья. Они появились на свет в ноябре 2000 года. Фото опубликовано Emma Malinina (@doktoremmamalinina) Дек 23 2016 в 4:19 PST  Фото: Instagram / alexandr_malinin
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