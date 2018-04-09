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«Никто не скажет, что папа сделал все за меня»: 17-летняя Устинья Малинина рассказала, почему пошла по стопам отца
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«Никто не скажет, что папа сделал все за меня»: 17-летняя Устинья Малинина рассказала, почему пошла по стопам отца 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Немногие знают, что близнецы Фрол и Устинья Малинины (младшие дети певца Александра Малинина и его супруги Эммы) учатся в Германии. Оказалось, что там Устинья решила попробовать свои силы в национальном хоре — и у нее все получилось. Теперь девушка будет развивать свой музыкальный талант.
«В Германии все равны. Тебя уважают за то, кто ты есть, а не за то, кто твои родители. Это, кстати, очень помогает в творчестве, потому что никто никогда не скажет, что папа сделал все за меня. Конечно, он меня поддерживает, однако я стараюсь идти своим путем», — рассказала Устинья в интервью порталу WMJ.ru.
Малинина также приняла участие в завораживающей фотосессии и примерила образ вампирши. Устинья призналась, что ей очень нравится позировать, однако быть профессиональной моделью она не хочет — сейчас девушка полностью поглощена музыкой.
Фото: Виктор Власов / WMJ.ru, Instagram
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