Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала пляжные фотографии. У 12-летней девочки есть все шансы обскакать знаменитую родительницу.

Юная прелестница опубликовала снимок в своем Instagram. На нем она позирует в закрытом купальнике, стоя на качелях. Публикация произвела настоящий фурор.

Комментаторы были очень щедры на похвалу и осыпали барышню комплиментами. «Ариадна, улыбайся чаще. Тебе это очень идет, красотка», «Ариадна, классное фото! Хорошего отдыха тебе», «Какая ты красивая! И мамочка у тебя просто супер! Выставляй побольше фотографий с мамой! Она у тебя очень хорошая!» «Красиво. Фигура ровная, мамина», — писали фолловеры.

Все же некоторые пользователи соцсети попросили Ариадну не пытаться эпатировать подписчиков, так, как это обычно делает ее мама. «Хорошая…только бы не шпагатилась как мама круглосуточно», — оставил ироничный комментарий поклонник.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова мастер удивлять пподписчиков и вызывать раздражение у злопыхателей. Микроблог Анастасии постоянно проверяет на прочность блюстителей морали и нравственности. Волочкова, не стесняясь, публикует откровенные снимки из бани или ванной, делится фото и видео с бурной вечеринки, позирует в крошечных нарядах, а также неприлично часто исполняет свой коронный номер — шпагат. Такие провокационные посты позволяют балерине не покидать сводки светской хроники.