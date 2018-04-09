Угождать прихотям подруги или работать на благо своей жизни?

Вопрос:

Приветствую команду лучшего мужского журнала на русском языке! Читаю вас давно, пишу вам уже регулярно. Очень рад, что мои послания всегда получают обратную связь на виртуальных страницах вашего онлайн-издания и даже вызывают некую дискуссию в комментариях. Вот уже 4 месяца я в отношениях с девушкой и уже года 2 в отношениях с застройщиком, который наконец-то построил мой дом, и я весь в предвкушении грядущего ремонта. Ключи получим буквально к лету. Начиная встречаться с девушкой, я ее предупредил, что ближайший год у меня будет финансово затратный, т.к. большая часть денежных потоков будет развернута в сторону отделки жилья. Тем не менее за 4 месяца отношений мы смогли провести недельный отпуск вместе за границей (в маленькой, но гордой теплой стране с морем, горами и очень вкусной кухней) и раза три отдохнуть на выходных на вполне себе приятных подмосковных «курортах». Безусловно, финансовый вопрос в этих вояжах весь лежал на мне — по-другому, в моем понимании, и быть не может. Не прошло и месяца по возвращении из-за границы, как моя подруга постоянно рассказывает мне, что как она ужасно соскучилась по морю и теплым пляжам, что очень неплохо бы слетать в жаркие страны на недельку. Когда я делаю попытку объяснить, что у меня, к сожалению, в этом году лимит заграничных поездок исчерпан, сразу начинается либо полное игнорирование моего присутствия, либо шантаж фразами в духе: «Ты меня не любишь!» или «Ты меня не ценишь!», либо рассказ, как недорого ее подруга слетала с мужем на Кубу. Вопрос очень простой. Как мне вести себя в подобной ситуации: гнуть свою линию и как можно быстрее сделать ремонт в своем жилье или все-таки неспешно заниматься отделкой, иногда отвлекаясь на отпуск, поездки, кафе и прочие развлечения?. Спасибо!

Ответ:

Лучший мужской журнал на русском языке приветствует тебя, наш дорогой читатель! Благодарим за столь лестную оценку нашей работы. Мы рады, что помогли советом уже не одному человеку. Как мы поняли, ты решил пойти по схеме: «посадить вековой дуб, построить цитадель, вырастить наследника». И это очень похвально. И вот, ты встречаешь девушку, которую, судя по всему, рассматриваешь как мать будущего наследника, и у вас завязываются отношения. Ты ее предупредил, что финансов в этом году будет не так много, как хотелось бы, хотя она и сама должна была это понять. К тому же как она может претендовать на твои деньги, когда вы знакомы с ней столь малый срок? Но обо всем по порядку. Несмотря на финансовые трудности, вы сумели выехать за границу, побывать на подмосковных курортах, и это после 4 месяцев отношений! Скорее всего, девушка тебе очень нравится, раз ты решил расставить приоритеты именно таким образом. И в этом случае дело твое. Но всегда есть одно весомое, тяжеленное, меняющее всю картину «но». Ты не находишь, что связался с неблагодарной, эгоистичной девушкой, которая живет лишь своими интересами? Твой вопрос нас не просто удивил, а ошарашил, ведь в конце мы ожидали что-то вроде: «Мне ее бросить или попытаться переубедить?». Но нет — ты решил узнать о том, стоит ли удовлетворять ее прихоти в ущерб стройке. Да и не в ремонте дело — неужели тебе самому не обидно, что эта дама манипулирует тобой, как хочет?

Во-первых, она тыкает тебя носом в то, что ее подруга с мужем слетали на Кубу (слава Фиделю!), сравнивая и упрекая тебя, а допускать такого категорически нельзя. Во-вторых, она не ценит того, что ты для нее уже сделал. Хотя должна. Мы не знаем, поехали вы в первое путешествие по твоей инициативе или же по ее, но ты сделал такой выбор, чтобы порадовать девушку. Что же, дело твоё, но почему она не ценит тебя и рассматривает лишь как кошелек для путешествий? Возможно, звучит жестко, но ты пришел сюда за правдой. Она эгоистка и заботится лишь о своих интересах. Эта девушка манипулирует тобой фразами «ты меня не любишь и не ценишь», не хочет входить в положение и думать о том, что у тебя есть свои дела и заботы, а финансовый поток очень даже ограничен. Тем более игнорировать тебя и обижаться после всего того, что ты для нее сделал, причем за 4 месяца отношения (срок-то небольшой!) — свинство высшей категории. 8 способов определить женский характер

В тот же момент вопрос к тебе: как ты можешь позволять подобному происходить? Прости, правда будет жесткой, но это лишь на благо — обидеть тебя мы ни в коем случае не хотим. Основная проблема в том, что ты идешь у нее на поводу и демонстрируешь слабохарактерность. Твой ум настолько затуманен, что ее жалкие манипуляции оказывают должный эффект и ты пытаешься выполнить все ее прихоти, не получая в ответ никакой благодарности, а культивируя лишь хамство и иждивенчество. Она чистый потребитель, который не ценит того, что ты для нее делаешь. В тот же момент ей не приходит в голову подумать о том, что ты занимаешься ремонтом и должен жить не только ее интересами. А это уже эгоизм. Вопрос не в том, стоит ли гнуть свою линию или сократить дотации на ремонт, а в том, бросать или не бросать такую подругу. После 4 месяцев отношений это слишком жесткие условия, которые нормальная девушка никогда бы не стала выдвигать. Так вот, наш совет таков: продолжай делать ремонт, распрощайся с этой подругой, потому что это не та девушка, с которой стоит строить крепкие отношения, конечно, если не хочешь быть для кого-то не любимым человеком, а спонсором на протяжении всей жизни. Будь жестче, смотри на вещи объективно, цени себя. Ты крутой мужик, который хочет построить себе нормальный дом. Найди подходящую девушку, которая будет тебя поддерживать, любить, а не требовать ублажать ее тягу к путешествиям и роскошному образу жизни. Как понять, что она с тобой только из-за денег