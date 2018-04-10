Надежда Мейхер-Грановская: «С рождением третьего ребенка у меня появилось больше энергии»

Она поет, танцует, режиссирует собственный спектакль. К тому же она жена и многодетная мама. А 10 апреля ей исполняется всего 36 лет!

Воодушевленный достижениями Надежды Мейхер-Грановской «Летидор» взял интервью у артистки и выяснил, как можно настолько мастерски балансировать между семьей, профессией и саморазвитием.

Надежда, вам свойственно подводить итоги, строить планы на будущее или вы человек, который живет сегодняшним днем?

Новые творческие идеи у меня рождаются каждый день. Но я приучена к тому, что все надо делать максимально хорошо. Поэтому свои новые идеи я записываю в специальную тетрадь. А пока с имеющимися разбираюсь и старюсь воплощать в жизнь.

Огромное количество идей, грандиозные планы… Кстати, многие женщины отмечают, что в 35 лет чувствуют себя во всех смыслах лучше, чем в 25. А у вас какие наблюдения на этот счет?

Если у тебя молодая душа и глаза светятся от счастья, то перед тобой всегда будут возникать новые цели и появится стремление их достигать.

Прежде всего думайте о своем внутреннем развитии — только оно формирует наш облик.

Я живу за пределами своего физического возраста, потому что есть духовный возраст человека, и это для меня намного значимее. Важно не то, сколько мне лет, а что я хочу сделать и чувствовать в этой жизни. Мое состояние и настроение отражается в глазах, улыбке и даже на моем теле.

А ведь за свою карьеру вы успели попробовать себя в разных сферах: вы певица, дизайнер, танцовщица, телеведущая, продюсер, режиссер. Откуда вы брали силы на все это?

Как показывает мой жизненный опыт и мои многочисленные направления, если ты веришь в ту идею, которая родилась у тебя, если она тебя окрыляет, если есть вдохновение, то для тебя это настоящий импульс, который появляется в начале возникновения этой идеи, а потом уже сопровождает, когда ты начинаешь воплощать эту идею в жизнь.

Самое главное — это вера в то, что ты делаешь. Тогда силы всегда с тобой. Да, они убывают, но все равно потом возвращаются, потому что ты веришь.

Очень часто у нас опускаются руки, когда кто-то со стороны, а точнее человек, мнение которого важно, говорит: «Да зачем тебе это нужно, это не принесет никаких результатов!» Несмотря на то, что говорят окружающие, нужно верить, и тогда, уверяю, силы никогда не покинут вас.

И всегда найдется возможность правильно выстроить свой график, правильно организовать свой день, организовать себя, и все будет получаться. Может быть, не все сразу, но результат будет достигнут.

Как вот, например, ваш авторский спектакль Historia de un Amor. Как я понимаю, любовь к латинской музыке и танцам у вас появилась еще в детстве?

Да, я с детства мечтала стать балериной. Но мое телосложение мне этого не позволяло… Поэтому я стала реализовывать все свои мечты сейчас, в сознательном возрасте.

Латинская музыка ассоциируется со страстью и ревностью. Насколько эта история о вас?

Могу сказать, что я достаточно эмоциональный человек, особенно это видно на сцене. В жизни же моя эмоциональность уходит куда-то вглубь — достаточно редко меня можно увидеть страстно выражающей эмоции.

Да, конечно, я могу и поругать, но на скандалы я не способна, к тому же я плохо отходчива.

Но чем старше я становлюсь, тем спокойнее воспринимаю разные вещи…

В одном из интервью вы говорили, что осознание того, что у вас есть свое пространство, свои интересы, способствует примирению с мужем после ссоры. Ваш муж не был против того, что вы много занимаетесь творчеством и карьерой?

Муж знал, на ком женится! (Смеется) Поэтому он никогда не был против моей карьеры, а скорее поддерживал меня в моих начинаниях.

А как ваши начинания отражаются на детях? Как считаете, на ребят влияет то, что их мама — не домохозяйка, а женщина, которая занимается любимым делом?

Да, безусловно, на моих детей влияет то, что их мама ведет такой активный образ жизни. Уже можно проследить, как выстраивается поведенческая составляющая моего 16-летнего сына. Игорь достаточно самостоятельный, одиночка, как и я, активный (занимается восточными единоборствами и плаванием), он ищет какие-то направления, которые ему были бы интересны. Он рационален, тянется к точным наукам, что для мальчика, на мой взгляд, очень хорошо.

По девочкам моим еще рано что-то говорить (Ане — шесть лет, Марийке еще нет трех лет — Прим. ред.). Правда, Анечка видит, что мама занимается творческой деятельностью, и ей самой хочется и петь, и танцевать, и рисовать! Болтать она начала в девять месяцев — так что, наверное, будет артисткой (Улыбается).

Что касается Марийки, бывает, что ей меня не хватает, но она быстро отходит, потому что мама надолго не пропадает. Если я в Киеве, не на гастролях, то утром мы вместе просыпаемся, вечером вместе засыпаем. В целом, я не вижу, что детям не хватает внимания.

А как ребята относятся к тому, что их маму узнают, что она популярна?

Я никогда не говорила детям, что их мать — звезда. Считаю, что дети, когда вырастут, сами поймут, кем работает их мама.

В первую очередь я для них мама, а не звезда.

Поэтому, наверное, они и не зазнаются. Они видят мои труды и чувствуют, что я их люблю.

Я заметила, что «Инстаграм» многих звезд превратились в «мамский аккаунт». Ваши соцсети не об этом…

На самом деле я относительно недавно начала вести свою страницу в «Инстаграме», мне иной раз очень тяжело заставить себя что-то выкладывать. Для меня должен быть какой-то весомый повод, относящийся к творчеству, чтобы поделиться этим с людьми.

Дважды вы уходили в декрет из группы «ВИА Гра». Впервые став мамой, через месяц вы вернулись к работе. Почему для вас это было так важно? Вам не хотелось какое-то время побыть просто мамой, а чуть позже вернуться на сцену?

Наверное, в том возрасте мне хотелось реализовать себя, да и просто сидеть дома я не умею!

Но ведь и работа мамы требует уйму сил и времени, и работа артиста не меньше…

С рождением третьего ребенка моя работоспособность приумножилась, появилось больше энергии. К тому же я занимаюсь теми проектами, которые сама создала. Но без мамы, которая остается с Марией, и няней, которая занимается Аней, я бы не смогла уделять много внимания работе.

Многие женщины, когда становятся мамами (а особенно когда в семье появляется второй, третий ребенок), замечают, что им становится все сложнее быть интересной для мужа. То есть для мужчины она в первую очередь мама детей, а только потом — жена. Есть ли у вас секрет, как ситуацию исправить?

Поменять мужа разве что (Улыбается). На самом деле связь не должна быть односторонней. Мужчина должен относиться с пониманием к тому, что в жизни женщины происходит, когда она становится мамой. Он должен знать хоть что-то о тех процессах, которые творятся внутри, тогда и понимание придет.

Если мужчина любит свою женщину, если он хочет, чтобы она уделяла внимание не только ребенку, значит и ему необходимо окружить любимую заботой.

А бывают случаи, когда у мужчины появляются такие удивительные чувства к детям, что он сам становится «мамой». Все очень индивидуально, тут нужно каждую ситуацию разбирать.

Но повторюсь, если мужчина любит свою женщину, он найдет возможность обустроить график таким образом, чтобы у них появилась возможность побыть вдвоем. А если чувств нет, то тут хоть в короне ходи по дому, ничего не поможет!

Женщине нужно стараться сохранять свою энергию, приумножать ее. Но роды тоже разные бывают… Когда Игорь появился на свет, через неделю я уже снималась в клипе, энергии у меня только прибавилось. Когда я родила Анечку, то долго отходила. У меня было странное состояние — упадок сил невероятный. А когда родила третьего ребенка, энергии было, будто мне 18 лет!

Нам нужно помнить, что когда появляется ребенок, все равно мы должны оставаться женщиной, должны быть интересными для себя. Тогда не будет проблем с окружением.

Когда женщина теряет интерес к себе, люди это чувствуют и могут сами начать отдаляться.

Главное — не опускать руки! Нужно искать варианты, чтобы быть интересной для себя самой. А интерес к себе — это внутренняя энергия, внутренняя самодостаточность, наполненность счастьем и вдохновением!

Фото: Дамир Жукенов, личный архив Надежды Мейхер-Грановской