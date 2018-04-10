Костромичка носит зимой купальник вместо шубы

Жительница Солигалича Вера Шестакова ходит зимой в купальнике, узнал KOSTROMA.TODAY. Она считает, что это помогает ей сохранить здоровье и красоту.

Вера уже давно знакома солигаличанам. Правда, чаще всего она слышит от них что-то вроде: «Посмотрела на тебя — и уже замерзла!».

Сама Вера ничего ужасного в своем увлечении не видит.

По информации газеты «Солигаличские вести», даже в сильные морозы она купается в открытых водоемах и чувствует себя прекрасно.

«Мне вообще интересно всегда искать что-то новое, получать чистые эмоции от жизни, от общения, от увлечений. И я рада, что меня окружают люди, которые поддерживают и разделяют мои взгляды», — рассказывает женщина.

Судя по всему, холода действуют на Веру Шестакову благотворно — выглядит она, действительно, замечательно.