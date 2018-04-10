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Костромичка носит зимой купальник вместо шубы
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Костромичка носит зимой купальник вместо шубы 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Жительница Солигалича Вера Шестакова ходит зимой в купальнике, узнал KOSTROMA.TODAY. Она считает, что это помогает ей сохранить здоровье и красоту.
Вера уже давно знакома солигаличанам. Правда, чаще всего она слышит от них что-то вроде: «Посмотрела на тебя — и уже замерзла!».
Сама Вера ничего ужасного в своем увлечении не видит.
По информации газеты «Солигаличские вести», даже в сильные морозы она купается в открытых водоемах и чувствует себя прекрасно.
«Мне вообще интересно всегда искать что-то новое, получать чистые эмоции от жизни, от общения, от увлечений. И я рада, что меня окружают люди, которые поддерживают и разделяют мои взгляды», — рассказывает женщина.
Судя по всему, холода действуют на Веру Шестакову благотворно — выглядит она, действительно, замечательно.
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