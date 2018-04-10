Disney опубликовал мрачный твит про мертвого Пиноккио

В Twitter студии Disney появился пост, который многие интернет-пользователи посчитали странным и чересчур мрачным. Твит содержал надписи «Не имеет значения, кто ты такой» и «Когда кто-то делает тебе комплимент, а ты мертв внутри», а также анимированное изображение с лежащим на полу Пиноккио, пишет The Hollywood Reporter

Подписчики попытались угадать, что подразумевали авторы поста. «В Disney что, только что подтвердили, что Пиноккио мертв внутри?» — недоумевал @BrightRistar.

«Как-то это… слишком не по-диснеевски», — отметил @Toadsanime.

Пост собрал около 30 тысяч ретвитов. Спустя несколько часов после публикации он был удален без объяснений.