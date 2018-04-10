5 методов, которые используют абьюзеры, чтобы подавить твою личность

«Некоторые люди стараются казаться выше, отрезая головы другим». Парамаханса Йогананда

Каждый из нас на протяжении всей жизни в общении и дискуссиях будет пытаться сделать одно — доказать свою правоту. И если некоторые будут использовать для этого факты, аргументы, объективную мотивацию своих позиций, то другие начнут прибегать к грязным способам. Тебе не придется доказывать человеку, что он не прав, если он будет так думать сам и сомневаться в себе. Есть тип людей, который будет желать подчинить своей воле всех вокруг, и эти персоны готовы пойти на все, лишь бы окружающие плясали под их дудку. Для них не существует таких понятий, как «грязные методы» — есть лишь рабочие и эффективные приемы. Ты должен уметь определять таких людей и видеть их попытки использовать тебя и подчинить своей воле, а мы расскажем о самых распространенных методах манипуляции, к которым они прибегают.

1. Они откровенно и нагло лгут

Ложь — один из ключевых методов манипуляции, который постепенно помогает подчинить человека своей воле. В психологии есть термин «газовые лампы», который означает, что человека можно свести с ума. Этот термин возник из спектакля «Газовый свет», где муж намеренно сводит жену с ума, зажигая лампу, а затем упрекая ее в этом. Поначалу женщина спорит и утверждает, что она этого не делала, но со временем начинает верить мужу и думает, что по-настоящему сошла с ума. Манипуляторы делают проще: они утверждают, что ты неправильно понял их первоначальный посыл; уверяют, что не говорили фразу, которая тебя возмутила; или же, наоборот, будут убеждать тебя в том, что ты сам им нахамил. Ты скажешь: «Меня раздражает твое поведение», а они переиначат: «Я ненавижу тебя и твое поведение». Будь осторожен и пресекай попытки сделать из тебя дурака на корню. 5 грязных методов, которые помогут «промыть» чужие мозги

2. Они навязывают даже свои эмоции

Проецирование — один из грязных способов, с помощью которого манипуляторы стремятся взять контроль над человеком. Это возможно сделать, если у «жертвы» нет конкретного мнения по вопросу, в котором абьюзер имеет свой интерес. Например, ты советуешься с другом о том, стоит ли расставаться со своей девушкой. «Я не знаю, люблю ли ее» — эта фраза будет для него сигналом, и, скорее всего, ты услышишь доводы: «Если бы любил, то не задавал бы такой вопрос», «А любит ли она тебя, ведь помнишь, как она нахамила в том кафе при людях», «Она не уважает твое мнение» и так далее до тех пор, пока он не сформирует нужное мнение. Такие люди будут настаивать на своем, пока ты не примешь их позицию за свою.

3. Они настраивают тебя против всех

Манипулятор будет делать все, чтобы ты поверил, будто все знакомые, друзья, семья настроены против тебя, а он — это единственный человек, который поддержит тебя во всех ситуациях. В итоге абьюзер начнет настраивать тебя против своих друзей, ты будешь видеть в каждом из них личного врага, а кукловод предстанет перед тобой спасителем и учителем. Если твои друзья и семья никогда не лгали тебе, не говорили гадостей за твоей спиной, то подумай о том, стоит ли им вновь начинать делать это? Не верь тому, кто утверждает, что нельзя доверять самым близким и проверенным людям. Как с помощью драмы манипуляторы пытаются воздействовать на твою волю

4. Их слова не совпадают с действиями

Манипуляторы часто делают громкие заявления, дают много обещаний, но, как правило, не держат слово. Они говорят о том, что полностью доверяют тебе, а затем лезут в телефон, чтобы удостовериться в чем-то. Они утверждают, что любят, а затем оскорбляют и поливают дерьмом с ног до головы. Такие люди дают обещания, которые могут воодушевить и расположить к себе человека, но в итоге предают, выжав из него максимум. Подобное поведение — это явный признак того, что рядом находится абьюзер.

5. Они все отрицают