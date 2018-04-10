Топ-10 мест, где можно сделать массаж в Москве

Массаж — не просто расслабляющая процедура, это способ восстановить энергию, скорректировать, фигуру и избавиться от мышечной боли. Куда стоит записаться и почему?

Mahash

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Кажется, тут есть все самые актуальные виды массажа: антистрессовый, антицеллюлитный, спортивный и для будущих мам. А всем без исключения подойдет традиционный метод аюрведической терапии, сочетающий разные разминающие приемы, ароматерапию и воздействие на организм теплыми травяными мешочками «пиндами». Его задача — снять спазмы, избавить от болей в мышцах и суставах. А еще он помогает снять головную боль и даже вылечить бессонницу! Поверь, уже после одного сеанса ты будешь чувствовать себя так, словно провела месяц в отпуске!

Цена: от 6200 р.

mahash.ru Студия ручного массажа LE MASSAGE

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Проверенная временем студия, где тебя ждут разные виды массажа, которые легко можно подобрать в зависимости от проблемы. Беспокоит шея — тогда попроси помассировать тебе шейно-воротниковую зону. Хочется релакса — твой вариант массаж спины. Нужно расслабиться и забыть о проблемах — подойдет массаж головы.

Цена: от 900 до 3000 р.

le-massage.com Wai Thai

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Как насчет абонемента на массаж (тут, кстати, есть разные виды тайского массажа: традиционный, энергетический, с использованием масел и против усталости)? Ну разве можно отказаться от шести месяцев гармонии и идиллии?!

Цена: от 1700 р. (за сеанс) и от 17 000 р. (за абонемент)

waithaispa.ru Manila Massage

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Надоел тайский массаж? А как насчет шведского (когда тебя разминают так сильно, что, кажется, ты и не в спа-салоне, а в руках самого дьявола) или филиппинского (часто его проводят с помощью деревянных шаров и палочек)? Тоже не то? Может, тогда стоит попробовать шиатсу (особая японская точечная техника), после которой у тебя перестанут болеть мышцы, пройдет усталость и ты будешь полна новых сил! В общем, тут ты точно найдешь то, что ищешь!

Цена: от 1500 р.

massazh-na-domu.moscow

«7 красок»

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Здесь делают один из самых лучших в мире массажей — балинезийский. Мастера используют разные тоники и масла на основе растительных экстрактов — вот почему после процедуры твоя кожа будет мягкой и бархатистой. Особое внимание советуем обратить на услугу «Теплые морские камни», проводят ее с помощью камней вулканического происхождения, которые были собраны в окрестностях священной горы Агунг. Говорят, они обладают особой энергетикой, и поэтому после сеанса ты почувствуешь прилив новых сил и энергии!

Цена: от 2030 р.

7kpacok.ru «Тао-спа»

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Здесь советуем попробовать особую услугу «Дыхание Сиама», во время которой мастер будет не просто разминать твое тело, чередуя легкие поглаживания с сильными нажимами, но и использовать разные аромамасла. Благодаря такому сочетаю улучшится кровообращение, пройдет стресс и повысится качество кожи.

Цена: «Дыхание Сиама» — от 3250 р.

tao-spa.ru Aldo Coppola

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Тут ты можешь выбрать обычные массажи (что-то вроде релаксирующего, энергетического, индийского, тайского и антицеллюлитного). Но мы рекомендуем попробовать йога-массаж. Это особый сеанс, после которого ты полностью перезагрузишься! Пройдут усталость, вялость, стресс. Твое тело станет более гибким и подвижным, устранятся энергетические блоки и улучшится обмен веществ. Ты будешь полна сил и энергии!

Цена: от 6000 до 12 000 р.

aldocoppola.ru Центр красоты и здоровья BEST

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В нем представлен огромный спектр массажей: от классического, тайского и спортивного до аппаратного Endospheres Therapy. А еще тут есть особый традиционный японский вид с использованием бамбуковых веников, во время которого тебя будут «дубасить» и разминать так, что после процедуры ты будешь как новенькая.

Цена: от 1500 р.

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Центр косметологии «Сезон красоты»

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Тут проводят спа-массажи для расслабления (например, есть особый ритуал «Стройная мама»), для улучшения качества кожи (антицеллюлитный и лимфодренажный), а также для оздоровления всего организма (общий). Но и это еще не все! Тут есть особый «аппетитный» вид — медовый массаж. Длится он всего 20 минут, но и этого времени вполне достаточно, чтобы получить массу положительных эмоций!

Цена: от 1300 р.

seasonkrasoty.ru «Тай Тайм» by Lena Lenina

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Кто сказал, что массаж — это обязательно дорого? Доступные цены, интересный выбор услуг (включая экзотические виды) ты найдешь недалеко от Новокузнецкой в салоне «Тай Тайм»!

Цена: от 810 р.

thai-time.ru Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-10-mest-gde-mozhno-sdelat-massazh-v-moskve/