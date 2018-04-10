Неприятная правда, которую мы должны говорить близким людям

Есть вещи, о которых лучше молчать. Но порой просто необходимо сказать человеку правду, какой бы горькой она ни была. Для этого нужен характер, ведь велик риск того, что ты столкнешься с непониманием, ответной критикой, потому что мало кто хочет слышать замечания в свой адрес. Лишь настоящий друг может сказать о слабостях, указать на негативные черты характера, быть честным до самого конца. Порой мы сами не замечаем своих слабостей и недостатков, поэтому так важно, чтобы кто-то о них рассказал. Так что в определенный момент ты должен стать для кого-то этим человеком.

1. Не бойся говорить о неприятных запахах

Скорее всего, ты не раз сталкивался с людьми, от которых за километр разит потом. В этот момент страдает не только нос, но и вся нервная система. А теперь вспомни, как ты воспринимал того человека? Независимо от того, кем он работает, какая у этого человека жизненная позиция, ты будешь его ненавидеть, потому что от него воняет. Субъективно, но это так. А теперь подумай о том, стоит ли говорить своему другу, если ты учуял запах пота и понял, что именно он является источником этого зловония? Да ты просто обязан сделать это, ведь выйдя в общество он станет предметом всеобщей ненависти и не будет понимать, почему окружающие на него так злобно смотрят. К тому же в редких случаях человек может не осознавать эту проблему, так что нет ничего страшного в том, чтобы обратить его внимание на нее. Слышать от друга или близкого человека что-то подобное не так страшно, нежели узнать горькую правду от прямолинейного пассажира, который стоит по соседству, или же от девушки, с которой у тебя запланирована встреча. Монополия на правду: почему ты неправ, даже если прав

2. Не бойся говорить об отсутствии таланта

Никто из нас не имеет права рушить надежды человека и его стремления. Но есть ряд ситуаций, когда человек должен узнать о том, что природа не наделила его талантами для занятия определенной деятельностью, иначе это могут сделать тролли в интернете. Представь, что твой друг ходит на вокал уже несколько лет, но его пение до сих пор похоже на вой белуги. Все бы ничего, но вдруг этот горе-певец решает выложить в интернет видео, где он исполняет очередной хит. В этот момент ты должен сделать не самую приятную, но необходимую вещь: сказать горькую правду и развенчать представления о совершенстве его собственного голоса. Этим поступком ты спасешь его от позора, с которым он мог бы столкнуться в интернете, и поверь: через некоторое время ты услышишь слова благодарности. Каждый из нас может заблуждаться относительно своих талантов, и в этот момент самое главное — вовремя прислушаться к авторитетному мнению со стороны, сделав после этого правильные выводы. Почему ты должен уметь говорить правду

3. Не бойся говорить об излишнем позерстве и хвастовстве

Желание выделиться, сделать так, чтобы окружающие обратили на тебя внимание, порой может выйти из-под контроля. Каждое действие, каждая история человека превращается в акт показушничества, который направлен на то, чтобы вознести себя над окружающими. Твой друг всем рассказывает о своих сексуальных похождениях и о том, как девушки всю ночь кричали его имя? Скажи ему об этом, ведь хвастаться на людях подобным как минимум неприлично, а взрослый парень, который ведет себя таким образом скорее похож на тупого подростка. Знакомый постоянно говорит о своих деньгах, сорит ими направо и налево, превращая это действие в настоящий спектакль, чтобы удивить толпу? Не молчи и скажи, что подобные действия лишь злят людей и мало кому интересно слушать о том, сколько вещей он прикупил в ГУМе или ЦУМе . Кто-то будет хвастаться своими связями, постоянно уповать на знакомства родителей и припоминать их при каждом удобном случае. Но твой долг как друга открыть глаза этому человеку на то, насколько абсурдно выглядит его поведение со стороны.

4. Новости о болезни, которую мы скрываем

Тема не из приятных, но, к сожалению, она актуальна. Многие люди скрывают от своих близких некоторые заболевания, пытаясь защитить их от горькой правды. На самом же деле сокрытие тайны диктуется некоторым эгоизмом, ведь мы не хотим видеть слезы и разочарования близких нам людей. Как бы ни было трудно, но из уважения к родным необходимо говорить о диагнозе, каким бы страшным он ни казался. Это гораздо более гуманный способ сообщить о правде, нежели сказать о ней в момент, когда будет поздно помочь. Семья и друзья имеют право знать о том, что происходит в твоей жизни.

5. Не бойся говорить о том, что не хочешь разделять чужие интересы

Ситуация стара как мир: твой друг или девушка просят разделить с ними их хобби, которое тебе ненавистно. И чтобы не обидеть человека, ты соглашаешься убить несколько часов личного времени на то, чем бы ни за что не занялся в иной ситуации. Проблема в том, что со временем это может породить агрессию и конфликты, а в тесных взаимоотношениях этим вещам просто нет места. Уважай себя, своего друга или девушку. Будь честен и скажи о том, что не желаешь разделять конкретные интересы. Это вполне нормально, что твои увлечения могут лежать в другой плоскости. Главное, грамотно и корректно подай информацию, не провоцируя конфликт. 6 идиотских способов сделать свою жизнь еще драматичнее