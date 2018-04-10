7 признаков завышенных ожиданий в отношениях

После 20 лет список критериев для будущего партнера растет в геометрической прогрессии. Просто красивых глаз больше недостаточно — они должны быть непременно карими и располагаться на приятном лице с брутальной щетиной или хотя бы без жалких усиков. Работники среднего звена, разведенные, очень скучные, недостаточно щедрые — проходите мимо, пожалуйста, не загораживайте дорогу к мужчине моей мечты.

Ходит слух, что после 35 планка начнет стремительно падать. Возможно, это выдумки женщин, которые неудачно вышли замуж и завидуют свободным подругам. Могу сказать одно: если продолжишь относиться к поиску партнера, как кадровик с 20-летним стажем, то у тебя будут все шансы проверить, как меняется отношение к мужчинам с возрастом. Ожидания от отношений растут постепенно. Если у тебя уже мелькала мысль, что нормальных мужчин не осталось, возможно, дело в твоих нереалистичных требованиях, а не в вырождении человечества. Вот несколько признаков, которые помогут понять, что ты слишком многого хочешь от отношений.

1. Судишь партнера по прошлым отношениям

Не позволяй истории прошлых отношений парня повлиять на твое мнение о нем. Конечно, если речь идет о важных вещах вроде измены бывшим партнерам, стоит насторожиться. Но, когда мужчина не соответствует твоим ожиданиям из-за определенного количества прошлых романов или неудачного брака, возможно, ты слишком строга. В чулане твоей личной жизни наверняка завалялась парочка неприятных историй, но они ведь не обязательно характеризуют тебя? Даже если ты можешь потягаться в целомудрии с древнегреческой Афиной, что с того? Каждые отношения — это уникальный опыт, и с каждым новым партнером человек ведет себя по-разному.

2. Ищешь отношения без проблем

Встретить парня, выйти за него замуж и больше никогда не испытывать боли, не переживать ссор и дискомфорта в отношениях. Звучит здорово, но это жизнь, детка, а не булочка с глазурью. Если ты ищешь партнера, который решит все твои проблемы, ты никогда его не найдешь. Конфликты, неприятности и недопонимания в отношениях идут на пользу, когда они решаются конструктивно. Не жди, что где-то есть человек, с которым все будет идеально.

3. Ищешь определенные физические характеристики

Если думаешь, что точно знаешь, как должен выглядеть твой избранник, то выбираешь не самый здоровый способ найти партнера. Твои ожидания в отношении парня не будут реалистичными, когда ты думаешь о нем, как о наборе определенных физических признаков. Одно дело — не чувствовать влечения к кому-то — отсутствие химии сложно компенсировать другими достоинствами партнера. Но если ты автоматически исключаешь человека, основываясь только на внешних данных, это не очень хороший знак. В следующий раз, когда решишь отказать парню, потому что он не соответствует твоему типу, попробуй дать ему шанс и узнать человека.

4. Отталкиваешь людей, которые тебе нравятся

Парень хороший, но ты же не станешь встречаться с кассиром из супермаркета. С ним весело, но в 25 лет ездить на общественном транспорте — это же просто неприлично. У вас могли бы быть прекрасные отношения, жаль, что он не дотянул до твоих требований. Я не против прагматичного подхода, но для долгосрочных отношений искреннее влечение к партнеру значит гораздо больше. Если постоянно избавляешься от людей, которые на самом деле тебе нравятся, — это самый верный признак, что твои ожидания слишком высоки.

5. Не прощаешь ошибок

Завышенные ожидания не только мешают найти партнера, но и портят уже сложившиеся отношения. Умение прощать — одно из ключевых в совместной жизни. Какой бы требовательной ты не была к людям, прими тот факт, что все ошибаются. Категоричное отношение не поможет тебе найти лучшее и принесет лишь хроническое разочарование.

6. Бросаешь парня после первого свидания

Если первое свидание не особо тебя впечатлило, стоит дать парню еще шанс. Во время знакомства все чувствуют себя нелепо, нервничают, волнуются, попадают в неловкие ситуации. В такой обстановке сложно узнать друг друга и тем более что-то почувствовать.

7. Ждешь, что партнер будет вести себя определенным образом

Одно из главных неудобств в отношениях с людьми — они не ты. Этим можно объяснить большинство конфликтов и проблем с социумом в целом и с партнером в частности. Мы не можем требовать от людей, чтобы они разделяли все наши убеждения и имели аналогичный взгляд на жизнь. Твой парень, если он личность, а не китайский секс-робот, никогда не будет вести себя полностью так, как тебе хочется. Прими факт, что нет никаких вторых половинок, есть целые люди со своим мнением и интересами. Тебе придется их учесть, если хочешь быть счастливой в отношениях.