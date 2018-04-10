Александр Збруев: если ты зашел в тупик, не надо разбивать лбом стену

"Если ты зашел в тупик, не надо разбивать лбом стену. Думаю, лучше все начать сначала. Это сложно, потому что речь идет не просто о выборе другой дороги, а переосмыслении себя. Не путайте с предательством самого себя. Это четкое понимание, ошибался ты или нет.

Хотя людей, которые не ошибаются, просто нет. По всей вероятности, самые счастливые люди — те, кто идет туда, куда их зовет интуиция, природа, Господь. Но таких очень мало. Мне кажется, если человек талантлив, талант всегда его должен выручить", — сказал он.