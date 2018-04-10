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Александр Збруев: если ты зашел в тупик, не надо разбивать лбом стену
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Александр Збруев: если ты зашел в тупик, не надо разбивать лбом стену 

Газета.Ru 1 час назад
Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, как быть в ситуации, когда ты чувствуешь себя в тупике, передает газета «Известия».
"Если ты зашел в тупик, не надо разбивать лбом стену. Думаю, лучше все начать сначала. Это сложно, потому что речь идет не просто о выборе другой дороги, а переосмыслении себя. Не путайте с предательством самого себя. Это четкое понимание, ошибался ты или нет.
Хотя людей, которые не ошибаются, просто нет. По всей вероятности, самые счастливые люди — те, кто идет туда, куда их зовет интуиция, природа, Господь. Но таких очень мало. Мне кажется, если человек талантлив, талант всегда его должен выручить", — сказал он.
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