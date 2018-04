«У каждого будет свой ад»

28 мая в СК «Олимпийский» в Москве и 30 мая в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге выступит группа Hollywood Vampires. На сцену выйдут Элис Купер Джонни Депп («Пираты Карибского моря»), Джо Перри (Aerosmith), Мэтт Сорум и Дафф Маккаган (Guns N’ Roses), Роберт ДеЛео (Stone Temple Pilots) и другие. О грядущих концертах, животворящей энергии рок-н-ролла, о том, как избавиться от ночных кошмаров и чем заняться, оставшись последним человеком на Земле, а также о гитаристе Джонни Деппе «Ленте.ру» рассказал лично Элис Купер — величайший из ужаснейших шок-рокеров всех времен и народов.

Элиса Купера я начал слушать с альбома 1972 года School's Out. Сперва по «вражьим голосам», затем и на виниле. Сейчас это кажется удивительным, но в середине 70-х свежие пластинки появлялись в Москве всего через пару недель после выхода на Западе. А в начале 1991 года, когда пришло время переходить с винила на цифру, моим первым CD стал американский Welcome To My Nightmare. Выходит, что моему заочному роману с Элисом Купером уже больше четырех десятков лет, и когда появилась возможность взять у него интервью, я немедленно согласился.

Но все оказалось не так просто. Трижды телефонное интервью срывалось: то Купер проспал, то был чем-то занят… В результате решили, что в определенный день и час я буду у телефона, а там как получится.

И вот ровно в десять вечера раздался звонок. Я взял трубку и услышал знакомый хрипловатый голос. Мне звонил Элис Купер. Разговор длился 10 минут 47 секунд. Вот его запись.

Элис Купер: Привет! Это Элис Купер.

«Лента.ру»: Привет, Элис! Я твой большой поклонник. Рад, что нам все же удастся поговорить. У меня есть несколько вопросов, но если на какой-то из них ты не захочешь отвечать, просто скажи об этом, и мы его пропустим.

Это отлично, парень. Будем считать, что ты дал мне шанс…

У тебя действительно бывают ночные кошмары? Если да, то какие они?

Наверное, можно сказать, что сейчас ночных кошмаров у меня уже практически не бывает. Когда-то очень давно я придумал, как с ними бороться. Я показывал их на сцене в своих шоу, а в результате избавился от них в реальной жизни. Отличный способ, кстати. Ты спрашиваешь, какими они были? Посмотри записи моих старых концертов — и все увидишь своими глазами. Вот именно такими они и были. Тех, кто думает, что это все выдумки, могу разочаровать. Вот так все и происходило в настоящих ночных кошмарах Элиса Купера.

Ловко ты придумал. Получается, что не только от кошмаров избавился, но еще и денег заработал. И что, теперь у тебя ни одного кошмарчика не осталось, даже самого любимого?

Ну, сейчас они очень редко ко мне возвращаются. Очень, очень редко…

Не скучаешь?

Нет. На самом деле нет.

Ну, хорошо. А о чем же тогда альбом Welcome 2 My Nightmares, который ты записал в 2011 году?

Я искал новые темы, о которых смог бы рассказать во второй части «Ночных кошмаров». Что-то взял из собственного опыта, ведь со времени выхода первого альбома прошло уже больше 35 лет. Разговаривал с другими людьми. Оказалось, что ночные кошмары у всех очень разные: один мой знакомый запутывался в отравленной паутине, другого преследовали дикие гориллы… По сравнению с ними мои собственные кошмары выглядели скорее забавными.

Моей дочке — ей сейчас 12 лет — очень нравится твоя песня The Last Man On Earth. Полтора года назад она самостоятельно ее разучила и теперь поет и играет на электрогитаре. Мы даже сняли видео.

С удовольствием бы его посмотрел. Присылай!

А ты действительно хотел бы остаться последним человеком на Земле?

Конечно нет. С одной стороны, если ты остался последним человеком на Земле, то тебе не нужно больше ни на кого работать, ты можешь делать все что захочешь, идти куда пожелаешь… Но это же так скучно.

Ты веришь в бога?

Абсолютно! Абсолютно!

А как, по-твоему, выглядит ад?

Я думаю, что это не то место, где кто-то захотел бы оказаться. Ну, там темно, жарко, горят факелы… Ты же понимаешь, что на самом деле я сейчас гоню. Ад у каждого будет свой. Индивидуальный ад. Думаю, ты сразу поймешь, когда там окажешься.

Элис, ты играешь рок-н-ролл уже больше полувека. Как тебе удается сохранять всю эту страсть и харизму?

Я никогда не уставал от того, что делал. Я никогда не уставал от рок-н-ролла. Понимаешь, в нем есть собственная энергия, и она тебя заряжает, дает тебе силы. Это понимали Rolling Stones, Chuck Berry, это понимали Kinks, Yardbirds, The Who… Я это тоже всегда понимал.

Но нужны еще и физические силы. Как тебе удается поддерживать такую отличную физическую форму?

Я не курю. Я вообще никогда не курил сигарет. И я прекратил пить спиртное 27 лет назад. Благодаря этому я смог продлить свою карьеру и выступать так долго. Моя физическая форма позволяет мне делать то, что я хочу, и это прекрасно.

Расскажи о Hollywood Vampires: что значит этот проект для тебя?

Это группа друзей, которые собрались, чтобы поиграть свои любимые вещи. В 70-х у нас был клуб с таким названием. Мы там выпивали и играли разную музыку. Что-то похожее делал когда-то и Джон Леннон , собирая друзей. Hollywood Vampires — это очень хорошая рок-группа. Джонни Депп — великолепный гитарист. Джо Перри — великолепный гитарист. У нас великолепный барабанщик — Мэтт Сорум. Великолепный басист — Роберт ДеЛео… У нас очень сильная рок-н-рольная команда.

В репертуаре «Вампиров» много кавер-версий известных хитов. Кто их выбирает?

Мы все. Первой вещью, которую мы сыграли вместе, была Cold Turkey Джона Леннона. Ты знаешь, что это песня о ломках. Каждый из нас их переживал, и мы решили сыграть эту песню. Потом взяли Break On Through группы Doors — и так далее… Это были песни наших друзей, которых уже нет с нами: Джима Моррисона Марка Болана , Джона Бонема, Кита Муна…

Ты же знал Джима Моррисона, каким он был в реальной жизни. И еще скажи — Вэл Килмер в фильме Оливера Стоуна The Doors действительно похож на настоящего Джима?

Да, в том фильме Вэл очень похож на Джима. Особенно когда он изображает его на сцене, и меньше — когда в обычной жизни. Я много раз видел Джима на сцене, он был великолепен. Мне было тогда 20 лет, а ему 25, мы общались, и он раскрывал двери восприятия и двери сознания. Джим был хороший человек, очень милый и доброжелательный… И одновременно саморазрушительный. Да, именно так — саморазрушительный…

Джони Депп — какова его роль в группе? Кто он — музыкант, актер, личность?

В первую очередь музыкант. Он отличный гитарист, я тебе об этом уже сказал. Группа позволяет Джонни реализовать еще одну грань его таланта. Но когда он выходит на сцену — он актер. А парень он просто замечательный. Иначе мы бы не стали друзьями.

Последний вопрос: какие вещи вы будете играть в Москве?

Во-первых, песни из нашего первого альбома: Sckool’s Out, Whole Lotta Love, Jeepster, Cold Turkey. И совсем новые вещи, которые мы уже сочинили для второго альбома. Уверен, это будет настоящий рок-н-рольный концерт.

Спасибо, Элис. Будем с нетерпением ждать тебя в Москве.

Спасибо, и до встречи в Москве. Было приятно поговорить. Привет твоей дочке…

Время, запланированное на интервью, истекло. Дети тихонько подслушивали за дверью и на следующий день рассказали в школе, что их папа десять минут разговаривал с самим Элисом Купером. На одноклассников это не произвело абсолютно никакого впечатления. Тогда дети объяснили, что Элис Купер — лучший друг Джека Воробья. Это сработало, и я получил от шестиклассников большой плюс.