Карьерный рост: как быстро добиться повышения

Успешные люди делают и продвигают себя сами, смело заявляя о своих амбициях начальнику, и получают желаемое. Ты профессиональна, исполнительна, добросовестна и давно выросла из занимаемой должности? Попроси начальника о повышении, а советы предпринимателя и бизнес-эксперта Алины Рейзельман помогут тебе не получить отказ.

Постоянное самообразование, работа над собой, доведенный до совершенства профессионализм — первое условие для претендента на повышение. Времена, когда учились один раз в жизни и еще пару раз повышали квалификацию, стали историей. Сегодня, чтобы быть «на плаву», ты должна ежедневно отводить время на развитие интеллекта, постоянно расти как специалист, обучаться и в совершенстве владеть своей профессией.

Приходи раньше босса, покидай рабочее место после него. Всегда приходи вовремя на встречи, совещания, переговоры. Это подчеркнет твою добросовестность и серьезное отношение к работе.

Никто не любит раскольников в коллективе. Поддержав одну «группировку», ты автоматически становишься врагом другой части коллектива. Даже если ты получишь повышение в этой ситуации, как ты будешь управлять своими «идейными противниками»?

Поэтому всегда сохраняй нейтральную позицию, никогда не поддерживай споры, не вступай в дискуссии. Никого не осуждай и не обсуждай, не разноси сплетни. Твое мнение о сотрудниках и начальстве не должен знать даже твой дневник.

Не обсуждай коллег и начальника с друзьями и родными. Приучи себя: сплетни — это плохо. Не обсуждай свою личную жизнь с коллегами. Следи за своими аккаунтами и комментариями в соцсетях. Выбирая кандидата на ответственную должность, многие учитывают виртуальную активность, изучая профайлы претендентов.

Никогда не заискивай и не лебези перед начальником. Отношения «руководитель — подчиненный» означают лишь то, что ты отвечаешь за одну часть работы, которую делает твой отдел, а руководитель — за все части. Помни, ты — профессионал, а не раб. Будь исполнена достоинства и самоуважения. Держись с начальником на равных, но соблюдай деловой этикет и необходимую субординацию. Помни: подлизы хороши в роли прислуги! В роли руководителя нужен человек с твердым характером, знающий себе цену.

Если у тебя наполеоновские амбиции и далеко идущие планы, позаботься о своей репутации. Безупречный костюм, аккуратная прическа, качественная, до блеска начищенная обувь, элегантный аксессуар из драгоценного металла, утонченные манеры на работе; элегантность и утонченность в одежде, манерах, привычках вне офиса необходимы будущему руководителю.

Едва ли кто-то решится доверить управление компанией человеку, позволяющему себе пить в общественных местах, носить слишком откровенную одежду (даже вне работы) или танцевать на барной стойке. Избегай сомнительного окружения и частой смены партнеров в личной жизни.

Перед тем как обратиться к руководителю с просьбой о повышении, напиши проект развития компании, повышения производительности или автоматизации труда, увеличения продаж. Пропиши стратегию развития на ближайшие 2–4 года и смету. Укажи, какую сумму необходимо вложить, прибыль, которую получит компания, сроки окупаемости.

Ты заработаешь себе очки, если перед разговором отличишься на профессиональном поприще. Успешно проведи важные переговоры, реализуй на отлично серьезный проект — в общем, покажи свои способности.

Начинай разговор, когда начальник более всего к этому расположен и настроен позитивно. Лучшее время — позднее утро, когда босс уже не хочет спать, но еще не проголодался (влияние физиологии на настроение никто не отменял). Никогда не пытайся изложить свою просьбу «на бегу». Если начальник куда-то идет, торопится или чем-то загружен, то, даже выслушав тебя, он забудет, о чем ты ему говорила, или сочтет тебя неуверенным в себе работником среднего звена.

Не лезь под горячую руку. Если босс не в духе, расстроен, устал, ему нездоровится или он зол на весь белый свет из-за срыва контракта — отложи разговор. В такие моменты его реакция может быть непредсказуема.

Усталый или болезненный вид, красные глаза, неопрятная, не соответствующая одежда, растрепанные волосы сыграют не в твою пользу.

Когда человек уверен в себе, он буквально излучает уверенность и силу. Поверь в себя, и начальник это обязательно заметит.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK