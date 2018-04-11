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Беременная Лобода разделась для глянца
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Беременная Лобода разделась для глянца 

WomanHit.ru 59 минут назад
Фото: WomanHit.ru
На данный момент 35-летняя поп-исполнительница Светлана Лобода находится на пике своей популярности. Звезда удивила журналистов, заявив, что ничуть не боится «выйти из обоймы» из-за декретного отпуска. До седьмого месяца она работала без выходных, объездив в рамках тура порядка 70 городов, несколько стран, и все это — с недельным отпуском в начале января!
«Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие. А дети всегда со мной — и Евочка, и мой маленький кенгуренок. (Смеется.) Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь», — цитируют певицу журнал Cosmopolitan, для майсокго номера которого она решилась сняться в которотком топе, демонстрирующем округлившийся живот.
«Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься — ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше», — призналась Светлана, объясняя двойственность своей природы знаком зодиака: она Весы.
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