Японка стала обладательницей самых длинных волос

В Книге рекордов Гиннеса есть много странных рекордов, о некоторых из них некоторые люди даже не подозревают. Вот и 17-летняя японка Кито Кавахара даже предполагать не могла, что станет одной из тех, кто окажется на страницах этой Книги.

Случайно девушке на глаза попалась статья о девушке из Аргентины, которая обладает самыми длинными в мире волосами среди детей и подростков. Длина ее прически составляет 155,5 см.

Кито отращивала волосы с детства и решила измерить, на сколько длинными стали ее локоны. Оказалось, что ее шевелюра на целых 3,5 см длиннее, чем у аргентинки.

Так Кавахара и попала в Книгу рекордов Гиннеса, потеснив "Рапунцель" из Аргентины.

Девушка признается, что не уверена, будет ли претендовать на новый рекорд после 18 лет (сейчас она внесена в возрастную категорию до 18 лет), т. к. ухаживать за такими длинными волосами очень трудно. Кроме того, объясняет японка, локоны стали очень тяжелыми, поэтому она все же начала подумывать о стрижке.