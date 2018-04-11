Это быстрое интервью с Feduk. Да, у него айфон 

Это быстрое интервью с Feduk. Да, у него айфонТы знаешь, кто такой Feduk. А если нет, то знают твоя девушка, сын и/или дочь. Парень прилетел в музыкальный мейнстрим резко и очень громко: с начала 2018 года совместный трек Элджея и Feduk «Розовое вино» играл из каждого второго динамика и наушников. Возможно, из твоих тоже. Напомню:
Несмотря на попсовый характер «Вина», Feduk в первую очередь про хип-хоп. Причем самые известные треки прошлого посвящены футбольной тематике, фанатам и трешу, который происходит вокруг них. Кстати, парня на самом деле зовут Фёдор Андреевич Инсаров. У всех тут есть Apple Music, так что просто послушайте трек Tour De France, сразу поймёте мотивы.
Так вот. На одной из фоток его Instagram мы заметили айфон, а дальше — дело техники. Парень к успеху пришёл, все дела, плюс правильный выбор в гаджетах сделал. Ловите небольшое и ёмкое интервью, лично мне тут нечего добавить. Орфография сохранена. Почему бы и нет.
Слушай, первый вопрос ты точно угадаешь. У тебя же айфон? Какой? iPhone 8 Plus, мне по кайфу.
А макбук? Не поверю, что ты сидишь с гробом на Винде. Прошка последняя, открываю его раз в месяц, времени нет.
Какие проги для айфона или мака ты используешь, когда мутишь музыку? Симулятор синтезатора или классического пианино. Биты сам не делаю, но пробовал (хаха).
У тебя 700 тыс. подписчиков в Инсте. Ты ее сам ведешь, или как? «Веду» сам, угараю, как по-кайфу.
Как терпишь миллионы уведомлений из социалок? Отключил пару лет назад все уведомления. Кайф!
Айфон на беззвучном или с рингтоном? На рингтоне, стоит Travis Scott.
Travis Scott
Apple с тобой связалась? Ты в тренде, могли заинтересоваться. Не связывались.
Если Apple позовёт, пойдешь? Клип для Apple Music, реклама. Люблю подобные движухи, потому что иногда в итоге получается неплохой продукт (я про трэк к рекламе или видос)
Apple Music: правда же офигенная вещь? Подскажи, что сам сейчас слушаешь. Офигенная вещь, базару ноль! Скачал недавно все альбомы Гражданской Обороны по старой памяти) Плэйлист постоянно обновляется, давайте к весне настоящей соберу вам подборочку для танцев под солнцем:
За кем из российских ребят в музыке надо следить сейчас?
Big Baby Tape Thomas Mraz Jeembo OG BUDA (его трэков пока что нет в Apple Music, но скоро взорвёт броуди)
В каких наушниках надо слушать твои треки? Чем сам пользуешься? Лучше всего трэки играют в тачках с хорошим звуком. Про уши — всегда по разному. Слушал одно время всё в каплях, потом стали болеть уши, перешёл на стандартные яблочные наушники
AirPods нормально играют, или слишком сильно звук портят? Порой кажется, что они тихие, но в тишине играют очень объемно и сочно!
Давай блиц. Поехали. Марка одежды — Stone Island
Тачка — Audi
Часы — Hublot
Apple Watch: ну так Кроссовки — Puma
Хейтеры зло? — дно Вейперы зло? — дымное и вонючее
Ну и последнее. Айфон следующий пойдешь покупать сразу как выйдет? Или пофиг? ПОФИГ! Не люблю выпендриваться, особенно мобилой.
___________ Nuff said. Вот вам последний клип от Feduk плюс ссылка на него в Apple Music. Федя, жги дальше.