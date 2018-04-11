Это быстрое интервью с Feduk. Да, у него айфон

Это быстрое интервью с Feduk. Да, у него айфонТы знаешь, кто такой Feduk. А если нет, то знают твоя девушка, сын и/или дочь. Парень прилетел в музыкальный мейнстрим резко и очень громко: с начала 2018 года совместный трек Элджея и Feduk «Розовое вино» играл из каждого второго динамика и наушников. Возможно, из твоих тоже. Напомню:

Несмотря на попсовый характер «Вина», Feduk в первую очередь про хип-хоп. Причем самые известные треки прошлого посвящены футбольной тематике, фанатам и трешу, который происходит вокруг них. Кстати, парня на самом деле зовут Фёдор Андреевич Инсаров. У всех тут есть Apple Music, так что просто послушайте трек Tour De France, сразу поймёте мотивы.

Так вот. На одной из фоток его Instagram мы заметили айфон, а дальше — дело техники. Парень к успеху пришёл, все дела, плюс правильный выбор в гаджетах сделал. Ловите небольшое и ёмкое интервью, лично мне тут нечего добавить. Орфография сохранена. Почему бы и нет.

Слушай, первый вопрос ты точно угадаешь. У тебя же айфон? Какой? iPhone 8 Plus, мне по кайфу.

А макбук? Не поверю, что ты сидишь с гробом на Винде. Прошка последняя, открываю его раз в месяц, времени нет.

Какие проги для айфона или мака ты используешь, когда мутишь музыку? Симулятор синтезатора или классического пианино. Биты сам не делаю, но пробовал (хаха).

У тебя 700 тыс. подписчиков в Инсте. Ты ее сам ведешь, или как? «Веду» сам, угараю, как по-кайфу.

Как терпишь миллионы уведомлений из социалок? Отключил пару лет назад все уведомления. Кайф!

Айфон на беззвучном или с рингтоном? На рингтоне, стоит Travis Scott.

Travis Scott

Apple с тобой связалась? Ты в тренде, могли заинтересоваться. Не связывались.

Если Apple позовёт, пойдешь? Клип для Apple Music, реклама. Люблю подобные движухи, потому что иногда в итоге получается неплохой продукт (я про трэк к рекламе или видос)

Apple Music: правда же офигенная вещь? Подскажи, что сам сейчас слушаешь. Офигенная вещь, базару ноль! Скачал недавно все альбомы Гражданской Обороны по старой памяти) Плэйлист постоянно обновляется, давайте к весне настоящей соберу вам подборочку для танцев под солнцем:

За кем из российских ребят в музыке надо следить сейчас?

Big Baby Tape Thomas Mraz Jeembo OG BUDA (его трэков пока что нет в Apple Music, но скоро взорвёт броуди)

В каких наушниках надо слушать твои треки? Чем сам пользуешься? Лучше всего трэки играют в тачках с хорошим звуком. Про уши — всегда по разному. Слушал одно время всё в каплях, потом стали болеть уши, перешёл на стандартные яблочные наушники

AirPods нормально играют, или слишком сильно звук портят? Порой кажется, что они тихие, но в тишине играют очень объемно и сочно!

Давай блиц. Поехали. Марка одежды — Stone Island

Тачка — Audi

Часы — Hublot

Apple Watch: ну так Кроссовки — Puma

Хейтеры зло? — дно Вейперы зло? — дымное и вонючее

Ну и последнее. Айфон следующий пойдешь покупать сразу как выйдет? Или пофиг? ПОФИГ! Не люблю выпендриваться, особенно мобилой.

___________ Nuff said. Вот вам последний клип от Feduk плюс ссылка на него в Apple Music. Федя, жги дальше.