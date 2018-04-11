Кошмар… сомелье

Почему возникает это чувство, когда кто-то рядом сделал что-то не то, а неудобно тебе?Сегодня речь пойдет о вещах неоднозначных и местами сокровенных. Тема опуса была намечена как: «что сомелье бесит в гостях больше всего или просто бесит». Типа монолог многострадального работника винного прилавка про люмпенов, которые настоящего шабли не нюхали, а пришли тут и претендуют…Но знаете, при всей моей направленной мизантропии и сбитости прицела клиентоориентированности, после долгих лет работы в зале во мне живет одна простая мысль — когда к тебе приходят люди за едой, то ты встреть и накорми, если же они при этом хотят выпить чего-нибудь, то будь им благодарен вдвойне. Они наполняют работу смыслом и содержанием, оставляют чаевые и обеспечивают твою зарплату просто самим фактом потребления алкоголя в вверенном тебе ресторане. Чаевые, конечно, не всегда, но это просто потому что ты сам лох сервиса и до сих пор не понял, что алкоголь — это лучшая смазка общественных отношений. С помощью вина, хорошей еды и красивых женщин можно решить все проблемы на земле. Зато ты четко делишь гостей на тех и не тех. В который раз клянешь приложение Vivino, как незримого визави, который знает в сто раз больше тебя и ничего ты не можешь с этим поделать, чертов лузер. Тебя бесят, когда люди спрашивают у тебя пароль от Wi-Fi, чтобы, опять-таки, включить Vivino и снова поставить твои неглубокие познания в вине на колени. И даже, если тебе удается договориться (тот момент, когда гость устал от твоих потуг порекомендовать что-то стоящее к его рибаю и сам выбрал проверенный вариант) о бутылке хотя бы Кьянти классико, тебя застает врасплох просьба о декантации — потому что из двух декантеров, которые, в принципе, есть в вашем городе один стоит на бэке слегка припыленный, потому что мыли его два месяца назад… Ты точно помнишь это, потому что тогда тоже было Кьянти… и, если ты все еще стоишь на коленях, то лучше тебе теперь опереться на локти, в этой позиции не удастся сохранить достоинство, но хотя бы будет не так больно. Фразы, по которым можно сходу определить клоуна от профессии:Красное лучше пить при комнатной температуреДайте время вину раскрыться Это не «пробка» в вине — таков стиль производителяВино по бокалам можно заказать через официантаПроизводитель не рекомендует декантировать эти винаУ нас нет русских вин, это принципиальная позиция ресторанаГод урожая, к сожалению не помню, но могу уточнить К белому мы рекомендуем морепродуктыСегодня я буду вашим сомелье (можете смело стрелять ему в колено, скорее всего, вас оправдают) И вот в ресторане появляются гости попроще, и ты с еще незажившей душевной травмой выслушиваешь от блондинок про шампанское «Астон Мартини», от только что вернувшихся из путешествия по Италии про Вальполичеллу из увяленного мерло, и про «это лето без моета», «вдовы кличко», порошковые вина и весь прочий дрек. Трудно в такие минуты любить людей, свою профессию и себя в ней. И у тебя запускается компенсаторный механизм… И понеслось: обучение, конкурсы, слепые дегустации, пьянки в кругу избранных. Ты все ближе к чистому сияющему знанию и все дальше от гостей своего ресторана. С которыми ты все чаще общаешься через официанта…Мне постоянно приходится слышать от своих коллег по пьяному бизнесу, что очень трудно стало работать, народ пошел какой-то ушлый, трудно продавать вино в ресторанах, кризис, все вокруг экономят на всем вокруг, все пьют пиво и водку, и вообще устали наши сомелье метать бисер перед мещанами с барскими замашками… а так хочется праздника! Чтоб Кристаль с двух рук, чтоб Морморето по бокалам и чтоб его не хватало, чтоб, если совиньон блан, то не New Zeland, а исключительно Sancerre, и чтоб по вечерам собирался узкий Krug, избранные любители пинонуаров, маленьких таких, коммунальных… И когда в зал выходит ОН, сомелье, то пламя свечей слегка шло рябью и затихающий гул переполненного ресторана переходит в восторженный шепот: «…Маэстро, Маэстро среди нас!»Простой вопрос от меня для соискателя должности сомелье ресторана:— Назови 10 виноделен в РФ. Ты же в России живешь?Из последних двадцати респондентов с вопросом справилось 2 человека. И это по-настоящему бесит. А так-то у всех дипломы, виноградные значки и богатый опыт работы. Второй вопрос, который ломает соискателю вообще всю картину мира и веру в работодателя— Гостеприимный сомелье. Опишите. Видели бы вы эти лица с гримасой боли, на грани отчаяния. Гостю можно не знать, чем отличается Шаблизьен от Брокара, это не его забота, а тебе эти знания даны не для того чтобы ты ими гордился, а для того, чтобы использовал в работе. Рассказывал, когда спрашивают и молча наливал, когда надо молча наливать. Самому. Не через официанта. Потому что знания не заменяют гостеприимства. Сомелье в какой-то миг решили, что могут профессионально шутить над гостями, которые к ним приходят. Типа доросли. Но про сомелье в ресторане у меня шуток побольше, чем про гостей. Потому что тоже хожу в рестораны, особенно, в столице. Потому что там модно все, есть чему поучится, высокий стиль, передовые винные карты, лучшие кадры… И вот ты в одном из 50-ти лучших мировых ресторанов, винная карта оглушает великолепием и количеством. Сомелье-красавчик-обложка-GQ, ты выбираешь что-то среднее по цене (примерно пенсия мамы в благословенном Ульяновске) — мимо, вино для нищебродов закончилось! Ок, давай, дружище, помогай выбрать что-то около этого цвета и этого региона, я, конечно, понимаю, что мне придется просить маму добавить со своей пенсии, но так хочется оценить красоту игры. Потому что в ресторане в данный момент только два стола вместе с моим, и на второй только что вынесли «Цезарь» и латте, и это явно не конкурент в борьбе за твое внимание. Маэстро вяло тычет в соседнюю позицию в два раза дороже и выжидательно-пронзительно смотрит на тебя, мысленно уже закрыв продажу:— … тут как бээ у нас не так много времени, чтобы даром тратить его на выбор винишка за 150 условных единиц…— но розовый прованс довольно далек от португальского виньо верде, нет?— зато в цвет…Неплохо зашел, молодец, мне тоже, кроме наглости часто нечего предложить. Неси, если рекомендуешь. Маэстро уходит, а с вином возвращается уже официант, который его и сервирует. И тебе все сразу становится про себя понятно — ты не прошел строгий кард-контроль местного винотекаря. Нечего было умничать про Прованс. Про кулер со льдом приходится виновато напомнить уже официанту, который слегка удивлен этим жалким попыткам вернуть былые чувства и внимание к себе. И почему возникает это чувство, когда кто-то рядом сделал что-то не то, а неудобно тебе?Фото: Freepik