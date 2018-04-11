5 положительных черт личности, которые ты можешь в себе развить

Я не раз ловила себя на завистливой мысли, как тому или иному человеку удается быть таким коммуникабельным, остроумным или уверенным в себе. Есть качества личности, которые не могут не нравится, и затмевают остальные недостатки своей энергетикой. Откуда берутся эти привлекательные черты и что делать тем, кому родители забыли в детстве поставить прививку обаяния?

У многих людей есть идея, что черты личности — это то, что у вас есть или нет, — отмечает психолог-консультант Дезире Верциски. — Но, на самом деле, речь идет об уровне выраженности и свойствах черт, с которыми вы родились, и о том, как они развивались на протяжении всей вашей жизни.

Проще говоря, некоторые вещи даются определенным людям легче, некоторые сложнее, но нет такой положительной черты личности, которую ты не могла бы развить. Вот навыки, которые ты обязательно должна обрести для успешной жизни.

1. Умение общаться

Не хочу звучать, как моя бабуля, но в век технологий живой разговор переходит в разряд навыков, которые люди вот-вот утратят. Немногие из нас могут похвастаться тем, что не боятся завязать разговор с новым человеком и не испытывать неловкости. Красноречивые люди привлекают внимание, да и шансов на успех в мире, где многое решают знакомства и связи, у них больше. Хорошо, что это не врожденная особенность и умение общаться можно развить, как любой другой навык. Психологи рекомендуют относиться к беседе, как к игре в теннис. Когда мяч попадает на твою сторону, нужно сделать ответную подачу, иначе партия завершится. Продолжай задавать вопросы, чтобы поддерживать диалог и старайся избегать ошибок в общении, о которых мы тебе рассказывали.

2. Уверенность в себе

Уверенные и открытые люди всегда кажутся более интересными, даже если это не совсем так. Как объясняет Дезире Верциски, это связано с тем, что нашему мозгу проще понять и найти контакт с уверенным человеком. Такие люди говорят о том, кто они, своим поведением и нам не нужно тратить силы на разгадку личности. Обрести искреннюю уверенность в себе сложно, но это качество вполне поддается развитию, и для этого у нас тоже есть несколько практических советов. Самый быстрый способ добавить веры в свои силы — попытаться вести себя решительно, даже если не чувствуешь себя так. По словам эксперта, часто люди думают, что нужно ощутить уверенность и тогда ты будешь выглядеть уверенно. На самом деле чувства нередко следуют за действиями, а не наоборот. Попробуй совершать смелые поступки и постепенно решительность и вера в себя придет сама.

3. Чувство юмора

Это настолько сложная штука, что кажется талантом, а не умением, но чувство юмора можно развить, даже не сомневайся.

Природа юмора основана на социальном и косвенном опыте, — говорит психотерапевт Калеб Бэк. — Без этих переживаний и сложного понимания человеческой природы трудно быть по-настоящему смешным. Учитывая, что люди не рождаются с этим опытом, можно сделать простой вывод, что чувство юмора можно развить.

Самые успешные комики идут дорогой проб и ошибок, прежде чем обрести свой стиль. Этот принцип применим и к тем, для кого юмор не является профессией. Умение разрядить обстановку уместной шуткой спасало не одну катастрофу, так что тебе оно точно не помешает.

4. Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект или способность сопереживать и понимать чувства других людей приобретает особую актуальность. Дело в том, что это одна из немногих вещей, которой может овладеть только человек, а значит, конкуренции с роботами такой сотрудник бояться не должен. Разумеется, это не обособленный навык, который заменит все остальные профессиональные знания, но для современного специалиста эмоциональный интеллект — веское конкурентное преимущество. Распознаванию и правильной интерпретации эмоций советуют учить с раннего детства. Однако, если с тобой этого не случилось, не поздно взяться за развитие эмпатии сейчас. Такая работа требует усилий и времени, но результат того стоит — люди с развитым эмоциональным интеллектом обладают большей психологической гибкостью и лучше справляются со стрессами. Психологами разработаны разные методики и упражнения на распознавание эмоций, которые можно выполнять самостоятельно.

5. Позитивное мышление

Развитию позитивного мышления посвящено такое количество мотивационных книг, курсов и тренингов, что хочется уже отдохнуть от вечной необходимости улыбаться и искать во всем хорошие стороны. Некоторые люди пессимистичны или оптимистичны по своей природе, но ты всегда можешь поменять свое отношение к жизни. Находятся ученые, которые оспаривают необходимость позитивного взгляда на вещи, заявляя, что это мешает реалистичному восприятию. Я считаю, что все хорошо в меру, а умение не зацикливаться на проблеме, а искать, что ты можешь сделать, чтобы идти дальше, никому не помешает. У каждого из нас свое представление о том, что делает личность привлекательной. Хорошая новость в том, что, независимо от того, какой тебя сделала жизнь, ты всегда можешь расти и развиваться.