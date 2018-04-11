15 фотографий, которые доказывают, что у людей и мейн-кунов очень много общего

Мейн-куны великолепны! Помимо того, что они здоровенные и величественные на вид, у них есть одна уникальная черта, о которой не часто говорят. Дело в том, что их мордахи выглядят очень по-человечески. В самом деле, вглядитесь — их физиономии разительно отличаются от физиономий других котов. Что-то в них есть более осмысленное и приземлённое. Создаётся такое ощущение, будто мейн-кун может быть вашим бывшим одноклассником или коллегой по работе. В их крупных кошачьих телах будто бы находятся человеческие души. Всмотритесь в их лица (вот именно лица), и вы всё поймёте. 1. Задумывались ли вы когда-нибудь, что мейн-куны похожи на людей больше, чем остальные животные?

2. Вы только взгляните на их мордашки!

3. Разве сложно представить, что этот парень может позвать вас в бар на выходных?

4. А этот закатить глаза, когда вы поручите ему дополнительную работу в офисе?

5. Почему-то создаётся впечатление, что этот котик мог бы стать отличным водителем автобуса. Или вахтёром

6. А вот и ваш начальник, который зовёт вас на важный разговор!

7. Что-то есть в их мордахах более приземлённое что ли 8. Этот малыш вот-вот пожалуется вам, что предки совсем его не понимают

9. «Ну и где ты был весь вечер?!»

10. Этот мужчина просто идёт домой, купив продукты в супермаркете, а думает он о завтрашнем тяжёлом рабочем дне — похоже ведь!

11. Отец огромного семейства и успешный предприниматель, который любит сидеть в своём кабинете и попивать виски?

12. Вы ведь частенько получали такой взгляд от своих товарищей-людей, не правда ли?

13. «Ты опять трогал мои отчёты?»

14. А этот парень будто бы только что дрова колол

15. Ваш босс всё ещё ждёт вас!

Скорее погладьте его!