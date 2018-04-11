15 фотографий, которые доказывают, что у людей и мейн-кунов очень много общего 

Мейн-куны великолепны! Помимо того, что они здоровенные и величественные на вид, у них есть одна уникальная черта, о которой не часто говорят. Дело в том, что их мордахи выглядят очень по-человечески. В самом деле, вглядитесь — их физиономии разительно отличаются от физиономий других котов. Что-то в них есть более осмысленное и приземлённое. Создаётся такое ощущение, будто мейн-кун может быть вашим бывшим одноклассником или коллегой по работе. В их крупных кошачьих телах будто бы находятся человеческие души. Всмотритесь в их лица (вот именно лица), и вы всё поймёте. 1. Задумывались ли вы когда-нибудь, что мейн-куны похожи на людей больше, чем остальные животные?
2. Вы только взгляните на их мордашки!
3. Разве сложно представить, что этот парень может позвать вас в бар на выходных?
4. А этот закатить глаза, когда вы поручите ему дополнительную работу в офисе?
5. Почему-то создаётся впечатление, что этот котик мог бы стать отличным водителем автобуса. Или вахтёром
6. А вот и ваш начальник, который зовёт вас на важный разговор!
7. Что-то есть в их мордахах более приземлённое что ли 8. Этот малыш вот-вот пожалуется вам, что предки совсем его не понимают
9. «Ну и где ты был весь вечер?!»
10. Этот мужчина просто идёт домой, купив продукты в супермаркете, а думает он о завтрашнем тяжёлом рабочем дне — похоже ведь!
11. Отец огромного семейства и успешный предприниматель, который любит сидеть в своём кабинете и попивать виски?
12. Вы ведь частенько получали такой взгляд от своих товарищей-людей, не правда ли?
13. «Ты опять трогал мои отчёты?»
14. А этот парень будто бы только что дрова колол
15. Ваш босс всё ещё ждёт вас!
Скорее погладьте его!