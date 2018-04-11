Как не отупеть в армии

Вопрос

Привет, BroDude! Давно вас читаю, много полезной и интересной информации выкладываете. В общем, спасибо вам! Вы крутые, так держать! А теперь к делу. Так уж сложилось, что через месяц-два я иду отдавать долг Родине. В жизни моя работа связана с интеллектуальной деятельностью, а потому не мог не возникнуть вопрос, как сильно скажется этот год службы на моих способностях соображать. Ведь мозг, как и мышцы, нуждается в регулярных тренировках. Сейчас многие без проблем служат со смартфонами и книгами, но ситуации бывают разные. Давайте представим, что такой возможности попросту нет. Существуют множество способов держать себя в тонусе, но многие такие способы используют дополнительный инвентарь, да и выполнять их в подобных условиях затруднительно. Лично я знаю всего пару подходящих методов: делать анализ прожитого дня, вспоминая день в деталях (развивается память), и строить рассказ о каком-нибудь предмете определенное количество времени без перерыва (что-то из серии ораторского искусства). Ну и собственно вопрос: «Как не дать мозгу „закиснуть“, используя при этом лишь свой мозг?». Вопрос, я думаю, будет интересен многим, ведь наводить шухер в своей черепной коробке полезно каждому. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Марк. P. S. если будет такая возможность, то дайте ответ как можно быстрее. А то ведь могу и не успеть его прочитать:)

Ответ

O, hi Mark! What a story Mark! В армии, конечно, можно отупеть, но только если у тебя самого мозг как маслина и ты исповедуешь идеалы быдлобытия. Но если ты сейчас смеешься над словом «гондола» и агрессивно реагируешь на черный сардонический юмор, то тебе ничего не поможет. Просто запусти армию в свое сердце и позволь незатейливому армейскому духу овладеть тобой. Но все же мы верим, что ты человек адекватный. Надеемся, мы не опоздали, и, если в перерыве между демонстрацией своего детородного органа медкомиссии и проводами ты найдешь время нас прочитать, мы будем рады.

Самый простой способ не отупеть — не нарываться на звездюли от старослужащих и кавказского землячества. Потому что удар в голову крепкой берцой не проходит бесследно. Остальные гораздо сложнее. Конечно, многое зависит от части и условий, но поверь, у тебя будет очень много свободного времени. Это армия, и местами она такая же нудная, как отсидка в тюрьме или пребывание в стационаре больницы. Только меньше времени для сна и больше физических нагрузок. Во многих частях есть библиотека, и потому не будет никакой проблемы что-нибудь почитать. А в нарядах можно пользоваться телефоном. Но тебя научат — не беспокойся.

Гораздо сложнее другое: не отупеть от царящей атмосферы, армейской жесткости и не особенно эрудированных сослуживцев. Там не будет капрала Хартмана, который будет делать из тебя рядового Кучу, но свои тонкости будут. Сколько шуток про мужеложство и матерных слов ты услышишь. Ведь там матом не ругаются — там на нем разговаривают. Армейские нравы и образ жизни могут способствовать отупению, но отрицать и не принимать их опасно. В армии лучше не быть белой вороной. Тебе придется ладить с борзыми стариками, заводить друзей в окружении и как-то банально выживать. Сама по себе эта ситуация будет отличной встряской для мозга, и, попав в непривычные условия, ты так или иначе будешь подстраиваться под ситуацию. А чтобы слишком сильно не проникаться бытом, постарайся организовать мир внутри себя со своими ценностями и порядками. Именно в него ты будешь уходить, чтобы не разорвать связи с реальностью. Очень быстро быт станет рутинным, и единственным разнообразием будет посещение госпиталя. Именно поэтому нужно не разрывать связь с внутренним миром своих идеалов. Освоившись, ты поймешь, что тупит, а что развивает. Говорить что-то конкретное не считаем нужным, поскольку, опять же, разные части — разные условия. Можно, конечно, без конца нарушать режим и гнить в нарядах, но скорее это приведет к тотальному отмиранию всего человеческого. Что касается способов держать мозг в узде, то вот самые примитивные. Например, попробуй делать привычные действия левой рукой: застегивать пуговицы (главное, не на подъеме), чистить зубы, есть (хотя солдат всегда голоден), писать, красить бордюры и поребрики (но аккуратно, иначе поставят в наряд). Таким образом активизируется правое полушарие.

Постарайся отвечать на одни и те же вопросы и поддерживать однообразные темы (о чем думают солдаты, не трудно догадаться) с помощью нетривиальных конструкций. Старайся придумать новые истории, чтобы впечатлить сослуживцев, но чтобы они не заходили слишком далеко, иначе, сам понимаешь… Сочиняй новые шутки, ведь солдаты любят посмеяться, даже несмотря на правдивость поговорки «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Сочиняй стихи и запоминай их в голове. Кажется глупостью, а на самом деле подобная «находчивость» стимулирует память и центр речи. Если станет совсем тоскливо, то можешь придумать целую литературную историю в своей голове. Попытки удержать все тонкости и нюансы выдуманного мира заставят мозг работать на полную.

Есть еще одно упражнение, но для него тебе понадобятся часы. Кстати, обязательно возьми их с собой: они тебе очень пригодятся. Сфокусируйся на секундной стрелке, если часы механические, или на точке, отсчитывающей секунды, если они электронные. Расслабься и в течение двух минут старайся фиксировать все поступающие в сознание мысли на движении стрелки — это поможет тебе «отключиться» и сосредоточиться. Если невольно задумаешься над чем-то и внимание рассеется, прервись и начни заново. Будет трудно, но со временем станет гораздо проще. Постепенно ты должен продвинуться от двух минут к десяти. Заодно научишься концентрироваться на том, что важно. Полезным будет повторение каких-то формул, законов и правил из твоей, как ты выразился, интеллектуальной деятельности. Стимуляции мозга неплохо способствует игра в слова, когда нужно связать три случайно услышанных или увиденных слова в логичную конструкцию. Со временем таких слов должно становиться больше, а предложения — короче. А можно просто записать те же слова и полюбоваться на список несколько секунд, а затем попытаться воспроизвести. Постарайся, чтобы никто не увидел список, а то еще подумают, что ты шпион. Доступ к ручке и листку бумаги у тебя, скорее всего, будет, поэтому можно играть в забавную игру на развитие концентрации: просто черти прямую линию, и, если в процессе посетит сторонняя мысль, делай завиток. Естественно, поначалу все будет в завитках, но надо стремиться к прямому идеалу и контролю сознания. Иначе его будет контролировать армия. А если эти упражнения покажутся тебе скучными, то командир роты и замполит наполнят твою жизнь радостью. Будешь таскать тяжести, копать траншеи, красить траву — счастливое время!

И в конце осмелимся на одну просьбу. Ты обязательно отслужишь, вернешься домой, будешь осваиваться пару недель, привыкать к гражданской жизни. Только, ради всего святого, не задалбывай окружающих армейскими байками. Тебе не 45, ты не ешь воблу с пивом в бане. Каким бы волшебным ни был этот год в казарме, как бы тебе ни понравилась жизнь в окружении крепких и одичавших без ласки парней, старайся не доставать всех вокруг историями о том, как же там хорошо.