Провальный пикап: 7 верных способов быть отшитым при знакомстве

Секреты успешного знакомства с представительницами прекрасного пола передаются из поколения в поколение и изобретаются на практике. Но у некоторых из них истек срок годности, а другие — вообще никогда не работали.

И вроде бы написан не один том руководства по пикапу, а в интернете можно найти массу 100— или 200-процентных мастер-классов для обольстителей. Однако некоторые из раза в раз продолжают слышать короткое и твердое «нет».

В чем секрет этих неудач, если многие женщины согласны на мужчину чуть симпатичнее обезьяны, да и за деньгами гонятся далеко не все из них?

Если ты не Квазимодо, и вообще интересный и хороший человек, то, возможно, проблема в том, как ты начинаешь знакомство? Проверь наш список, так, на всякий случай. Просто чтобы убедиться, что лично ты все делаешь правильно.

В бой идут одни штампы

Спроси у девушке о том, не больно ли ей было падать с небес или не нужен ли ее маме зять, и скорее всего у вас точно никогда не будет «долго и счастливо». Вообще ничего не будет.

Если ты предпочитаешь знакомиться не с жительницами глухих горных селений, а с девушками, которые тебя окружают, то, скорее всего, они уже в курсе всех самых заезженных способов знакомств, которые в «надцатом» году были весьма оригинальны.

Мы не будем приводить их все, но если тебе хочется, чтобы кто-то огласил полный список — обратись к знакомым, нейтральным представительницам слабого пола. Уверены, некоторые из них тебе с радостью помогут.

Ты достойна меня узнать

У нас нет никаких сомнений в твоей уникальности, неотразимости и прочих мужских достоинствах. Но это не значит, что они гарантируют тебе моментальное восхищение со стороны женщин. С этим нужно смириться.

Самая плохая тактика при знакомстве — снисхождение и излишняя самоуверенность. Причем не только в том, что ты говоришь, но и в разных мелочах.

Потому что если девушка рада знакомству после того, как ты пообедал луком и закусил чесноком, то у нее либо насморк, либо ты Роберт Паттинсон . В ином случае попытка понравиться в этой ситуации, скорее всего, закончится крахом.

Пазнакомимся, кросавица?

Если ты не дружишь (или даже враждуешь) с русским языком, то при знакомстве через приложение или в социалках это, скорее всего, всплывет наружу.

Вряд ли большинство девушек выходят в интернет в обнимку с орфографическим словарем, поэтому постижение всех тонкостей языковых норм похвально, но необязательно.

Просто, как минимум, не игнорируй красное подчеркивание, и шансы продолжить разговор после фразы «как дела?» будут выше, чем после того, как ты поинтересуешься положением дИл у рАковой женщины.

Такой принципиальный разный градус

Какое самое популярное место для знакомств? Правильно — бар. И занимаетесь вы там обычно не протиранием листьев гладиолуса. Но в пятничный вечер, после бокала-другого, выбирать девушку стоит не только по красоте, но и по состоянию, близкому к твоему.

В случае градуса опьянения принцип притяжения противоположностей перестает работать, и лучше искать ту, которая будет с тобой «на одной волне».

Так и общих тем может оказаться больше, и опьянение никого не смутит, да и настроение, скорее, будет похожим. А гармония, как мы знаем, — это очень важно.

Просто мой феррари сейчас в прачечной

Ты, наверняка, слышал массу историй про коварных дочерей Евы, которых хлебом не корми, а в рестораны води, айфоны дари и цветы приноси. Так вот, логичное заключение, что при знакомстве девушку нужно очаровывать только своим толстым кошельком (или иллюзией его наличия), в корне неверное.

Причин несколько. Во-первых, чересчур неубедительная игра будет сразу раскрыта. Во-вторых, если девушка (вдруг!) нисколько не заинтересована в твоем банковском счете, то позерство сыграет против тебя.

А при самом грустном раскладе знакомство состоится. И тебя ждет сценарий, на который ты настроился и ради которого распылялся — теперь и води, и дари и постоянно, и много.

Король не того момента

Бывает так, что тебе прекрасно подойдет именно эта девушка. И ты ей подходишь. Но все ломается в самом начале только из-за того, что ты решил познакомиться с ней в неподходящий момент.

Пока она работает, разговаривает по телефону или просто даже не в том настроении. Увы, слишком многое у них зависит от настроения. И если ты не угадал, то можешь получить отказ. Это игра в русскую рулетку.

Этот фактор, конечно, не распространяется на ситуацию, когда ты внезапно встретил в толпе «ту самую на всю жизнь», но во всех остальных случаях мудрее подождать момента, когда она будет расслабленно улыбаться.

А может все-таки? Ну, пожалуйста!

Женщины любят настойчивых. И боятся маньяков. Где проходит тонкая грань, отличающая одного от другого? Науке пока неизвестно. Один отказ от знакомства может быть неокончательным приговором, но удачный исход после третьей попытки чаще встречается в кино и книгах, чем в жизни.

Будь собой, не наглей, но и не робей. И самое главное — не забывай, что «на 10 девчонок по статистике 9 парней». Так что у тебя будет как минимум еще один вариант при категоричном отказе.