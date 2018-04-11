Иван Ургант: «Я папа добрый, но нервный…»

— Сорок лет, такой возраст…

— Предынфарктный? Возможно. Нельзя об этом не думать. Не нужно врать друг другу.

Нужно заботиться о себе, о своем организме. 40 лет — равно колоноскопия. Чтобы на пыльных тропинках далеких планет остались и ваши следы.

— Вы же знаете, что по примете 40 лет не отмечают?

— А я не знаю, как все это сложится. Несмотря на то что осталось совсем немного времени, «я еще ничего не решил», как говорил герой Армена Джигарханяна в фильме «Место встречи изменить нельзя». А Виталина Цымбалюк-Романовская уже тогда все решила.

— Наше ТВ становится все более политизированным.

— Да ладно! Не перегибайте палку!

— «Вечерний Ургант» как юмористическая программа не уступит место очередному ток-шоу?

— Слушайте, у нас не юмористическая программа. Мы веселые аналитики. За счет чего и держимся. Конечно, честно сказать, даже сам иногда смотрю, когда программа в эфире, думаю: зачем, как бы сейчас хорошо встало какое-нибудь политическое ток-шоу, вроде программы «Время покажет»… Я хочу засыпать на ночь в хорошем, нормальном состоянии, хочу засыпать в тонусе. А не после этих шуточек, когда ты как идиот с улыбочкой лежишь на подушке. Не хочу такого, хочу тонуса, хочу судорогу.

Иван приобщается к современной музыке, изучая вкусы своих дочерей. Фото: Личный архив

— Я знаю, что сейчас снимается ваш проект с Владимиром Познером о Скандинавии.

— Да, он еще продолжает сниматься. Конечно, это проект Владимира Познера… Владимир Познер — главный герой, назовем его Муми-тролль, а я там маленький такой Снусмумрик.

— Снусмумрик тоже был главным героем.

— Убираю. Тогда я Малышка Мю, мой самый любимый персонаж у Туве Янссон.

— Пока растут дочки, вы, видимо, большой знаток современной детской литературы?

— В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что мои родственники в Израиле сейчас забудут мое имя, но это так. Младшая дочь увлечена историями про свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и ее младший брат Джордж, мой любимчик. Джордж — единственный вменяемый человек во всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-то приличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями. Если хочешь погрузиться в детство — включи диафильмы! — То есть вы наизусть знаете все книги?

— Там мало литературы. Достаточно выучить, как они внешне выглядят, потому что они яркие персонажи, и знать их по именам. В мирное, безмятежное, довоенное детство старшей из двух младших моих дочерей сейчас ворвался Гарри Поттер . Влетел, как ракета из обращения президента к Федеральному собранию. Так же ярко, неожиданно и цветно. Она читает быстро, проглатывает эти книги. И мне приходится вспоминать. Я, к своему стыду, «Гарри Поттера» не читал. Я начал читать, но был уже не в том возрасте, как мне казалось. Хотя я смотрел все фильмы, и мне они очень нравятся.

— Многие родители любят брать мультфильмы, которые им нравились в детстве, показывать детям, говорить: смотри, какие мультфильмы были правильные.

— Нет. Просто посмотри, где жил я, и посмотри, где живешь ты. И оцени это. Как минимум соберись. Когда-то я сидел и смотрел на натянутой простынке диафильмы… Кстати, дочь у меня диафильмы тоже смотрела. Поверьте мне, хочешь погрузиться в собственное детство — включи диафильмы. Это что-то магическое. Когда в темной комнате на стене появляется фотография или рисунок, под которым что-то написано, это очень интересно. Они, по-моему, чуть ли не до сих пор производятся. Только аппаратики для просмотра поинтереснее стали.

— Сейчас все обсуждают новое «Простоквашино». Вообще надо снимать продолжения?

— Если есть возможность, конечно, надо. Как без «Простоквашино»-то? Сколько мы можем ждать. Посмотрите, как интересно. Там сразу все выяснилось. Там младшая дочка появилась. Ее отчество не совпадает с именем отца. Мать и усом не ведет. Дядя Федор не растет, а дочка появляется. То есть старший ребенок затормозился в развитии. Я хочу видеть еще больше! Хочу армейских друзей отца, например. Мы же выросли на этом мультике, мы хотим еще чего-то оттуда. Я хочу знать, кот Матроскин — оскопленный или нет, меня это волнует. Потому что я провел все детство с оскопленными котами, и у меня с ними язык налажен. С дикими — нет. И я хочу это знать.

— Как ваши дети реагируют на ваши шутки?

— Я бы сказал, они реагируют с интересом. Кстати, если честно, не уверен, что для разных возрастов существуют разные шутки. Как будто вы исключаете, что молодой человек в 15 лет может не смеяться, когда читает «Мастера и Маргариту». Мне кажется, вполне себе может. Ровно так же, как и человек, которому 60, может также смеяться над теми же шутками.

— Дети же понимают, что у них известный папа. Как они с этим живут?

— Я прижигаю это все сразу каленым железом, говорю: не смей! У меня все дети записаны не под моей фамилией. Ну старшей, как говорится, жизнь помогла, а младшие у меня одна — Мартиросян, вторая — Цекало.

— Какую музыку слушают ваши дети? И нравится ли вам эта музыка?

— Мы часто расходимся и спорим. Они слушают, конечно, гораздо больше музыки, чем я. Хотя был период в жизни, когда я слушал гораздо больше. Но дети сейчас вовсю… Бывает очень много хорошей музыки, мы слушаем вместе.

— Получается слушать вместе?

— Да, получается. Садимся и часов шесть слушаем Рахманинова. Потом я встаю, отвязываю их, и они идут, куда они хотят.

— Вы строгий папа?

— Ну как вам сказать… Я добрый папа, но я нервный. Бывает, я могу что-нибудь такое резкое сказать и, конечно, очень себя потом за это виню. Я хочу, чтобы я у детей был таким же, как в рассказе Виктора Голявкина — «Мой добрый папа». Все должны прочитать этот прекрасный рассказ.

— Удается проблемы оставить на работе, не нести домой?

— Так что нести-то? Одну камеру принес, вторую принес. Куда их, солить? Дети разобрали их на части, на Митинском радиорынке стоит младшая дочка, продает линзы. Ну что еще с Первого канала вынесешь? Первый канал тем и славился, что всегда на картоне при помощи бечевки и ниток делал потрясающие вещи.

— Иван, с наступающим днем рождения вас! От всех читателей «Телепрограммы»!

— Спасибо!