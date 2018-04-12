Татьяна Полякова: «Хотелось бы, чтобы Россию населяли люди не просто счастливые, но и думающие»

Татьяна Викторовна Полякова — один из самых популярных российских писателей в жанре детектива — дала эксклюзивное интервью для читателей Ева.Ру.

За время писательской карьеры из-под ее пера вышло более 85 книг общим тиражом более 25,5 миллиона экземпляров. По её книгам сняты фильмы «Тонкая штучка», «Чёрта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень», «Тень стрекозы», «Выйти замуж любой ценой». По свидетельствам читателей, книги Татьяны Поляковой — это «захватывающий сюжет и непредсказуемая развязка, обаятельные герои и невероятные приключения, легкий стиль и яркие диалоги».

Татьяна, как считаете — нужно жить сегодняшним днем или будущим? — Жить исключительно будущим, жертвуя настоящим, довольно нелепо, хотя бы потому, что его может и не быть. Жить исключительно сегодняшним днем, значит, очень вероятно, лишить себя будущего. По крайней мере, такого, о котором мечтаешь. (Я не буду учиться, потому что у меня большая любовь, но в будущем мечтаю стать банкиром, притом, что папа слесарь — примерно так). Значит, надо с удовольствием жить сейчас, мечтая о будущем и стараясь многое сделать для него. Как видите, все просто. Кто Ваш главный учитель по жизни? — Моя бабушка Александра Осиповна. Человек, у которого была трудная жизнь (эвакуация из Москвы, гибель на фронте мужа, а на руках пятеро детей), при этом я никогда не слышала от нее жалоб («тогда всем трудно было»), осуждения («все люди хорошие, просто некоторые об этом не знают»), а какой она была бабушкой! Ее нет уже 36 лет, а мне ее до сих пор очень не хватает. Стараюсь быть для своих внуков такой же, но, к сожалению, не все получается. Какие люди вас окружают? Вы избирательно впускаете в свой круг или профессия все-таки вынуждает общаться с неудобными для вас людьми? — Я считаю, что хорошие люди должны держаться вместе, тогда не очень хорошим рядом будет неуютно. Никогда не заводила знакомств с «полезными людьми», если они мне не симпатичны. По лености, нелюбви к притворству, да и время на это жалко тратить. По работе сталкиваешься с разными людьми, но ведь это только работа, и общаться с ними постоянно совсем необязательно. Так что окружают меня люди, которых я люблю, уважаю и очень ценю. Скромно надеясь на взаимность.

Мы периодически наталкиваемся в СМИ на ваши интервью, где вы рассказываете о семье, близких, показываете их фото. Что такое для вас частная жизнь? — Частная жизнь — это то, что совсем ни к чему знать большому количеству людей. Детали взаимоотношений, здоровье и т.д. Я стараюсь обходиться минимальным количеством сведений, хотя понятно: если ты человек «общественный», то определенный интерес к твоей личной жизни будет. Я могу выразить свое отношение к этому миру, не прибегая к интервью, ведь у меня есть возможность сказать все в книгах. Поэтому не пишу большие посты в Фейсбуке и т.д. Говорят, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Что вы не сделали и пожалели? — К сожалению, много чего. И большого, и малого. Подруга целый год звала к себе в гости, а я все откладывала. Долгий перелет, то да се… А она умерла — вдруг остановилось сердце. Я бы к ней сейчас пешком пошла, да некуда. Жалею, что музыкальную школу бросила, сейчас бы внукам не только «Собачий вальс» играла. В современном обществе важно быть не только красивым и здоровым, но и спортивным. Какие у вас отношения со спортом? Уделяете ему время? — Стараюсь. Работа у меня сидячая, и телу не хватает движения. Много хожу пешком. Катаюсь на велосипеде, пока снег не ляжет. Дважды в неделю бассейн. Освоила гироскутер, катаюсь вместе с внуками.

Как вообще относитесь к трендам, навязываемым обществом? Что принимаете, а что категорически нет? — Принимаю разумные вещи, все, что работает на здоровье, семью и т.д. Терпеть не могу высказываний типа «ты достоин самого лучшего просто потому, что ты есть», т.е. осчастливил мир своим рождением. Может, и достоин, но если не заработал, то откуда все самое лучшее взять? Воровать? Или за олигарха замуж? Так ведь их ничтожно мало, точно не хватит на всех. Если бы вам дали возможность вернуться в прошлое, какой бы период вы выбрали? Почему? — Я здесь, на своем месте. Пофантазировать, конечно, можно, но в действительности только здесь и сейчас. Нынешняя молодежь сильно отличается от той, советской, с которой вы росли? — Люди в основе своей мало чем отличаются и через 100 лет, и через двести. Те же желания, те же чувства. Жаль, что современная молодежь менее образованна. Круг интересов гораздо уже, как это ни парадоксально. Какой бы хотели видеть нашу страну через 20 лет? — Проще всего ответить процветающей. И это так. Хотелось бы, чтобы Россию населяли люди не просто здоровые и счастливые, но и думающие. Интересные.